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Пензенский депутат нанял киллера, чтобы убить мужа бывшей жены
Пензенский депутат нанял киллера, чтобы убить мужа бывшей жены - РИА Новости, 14.04.2023
Пензенский депутат нанял киллера, чтобы убить мужа бывшей жены
Депутат собрания представителей Сердобского района Пензенской области задержан по делу о подготовке заказного убийства мужа своей бывшей жены, сообщил РИА... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:07
2023-04-14T18:07
2023-04-14T18:08
происшествия
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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Депутат собрания представителей Сердобского района Пензенской области задержан по делу о подготовке заказного убийства мужа своей бывшей жены, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "По предварительной информации, депутат из Сердобска, от которого ушла жена, не смог ее вернуть и заказал ее нового мужа. Задержали депутата в Пензе", - сказал собеседник агентства. В телеграм-канале регионального управления СК РФ отмечается, что в отношении 48-летнего жителя Сердобска возбуждено дело по статье УК РФ "Организация приготовления к совершению убийства по найму". "По данным следствия, обвиняемый решил организовать убийство супруга его бывшей жены. С этой целью он приискал исполнителя и предложил ему совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Исполнитель, действовавший в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ, получил от заказчика аванс в размере 35 тысяч рублей, а после предоставления информации о якобы совершенном убийстве - еще 65 тысяч рублей. Оставшиеся денежные средства обвиняемый обещал передать в мае 2023 года. 13 апреля 2023 года непосредственно после передачи исполнителю части вознаграждения обвиняемый задержан правоохранителями", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигуранту предъявили обвинение, по решению суда он заключен под стражу.
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происшествия, сердобск, россия, сердобский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сердобск, Россия, Сердобский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Пензенский депутат нанял киллера, чтобы убить мужа бывшей жены
В Пензенской области задержали депутата по делу о подготовке убийства мужа бывшей жены