https://ria.ru/20230414/deputat-1865422846.html

Пензенский депутат нанял киллера, чтобы убить мужа бывшей жены

Пензенский депутат нанял киллера, чтобы убить мужа бывшей жены - РИА Новости, 14.04.2023

Пензенский депутат нанял киллера, чтобы убить мужа бывшей жены

Депутат собрания представителей Сердобского района Пензенской области задержан по делу о подготовке заказного убийства мужа своей бывшей жены, сообщил РИА... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:07

2023-04-14T18:07

2023-04-14T18:08

происшествия

сердобск

россия

сердобский район

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Депутат собрания представителей Сердобского района Пензенской области задержан по делу о подготовке заказного убийства мужа своей бывшей жены, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "По предварительной информации, депутат из Сердобска, от которого ушла жена, не смог ее вернуть и заказал ее нового мужа. Задержали депутата в Пензе", - сказал собеседник агентства. В телеграм-канале регионального управления СК РФ отмечается, что в отношении 48-летнего жителя Сердобска возбуждено дело по статье УК РФ "Организация приготовления к совершению убийства по найму". "По данным следствия, обвиняемый решил организовать убийство супруга его бывшей жены. С этой целью он приискал исполнителя и предложил ему совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Исполнитель, действовавший в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ, получил от заказчика аванс в размере 35 тысяч рублей, а после предоставления информации о якобы совершенном убийстве - еще 65 тысяч рублей. Оставшиеся денежные средства обвиняемый обещал передать в мае 2023 года. 13 апреля 2023 года непосредственно после передачи исполнителю части вознаграждения обвиняемый задержан правоохранителями", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигуранту предъявили обвинение, по решению суда он заключен под стражу.

https://ria.ru/20230407/tambovchanin-1863807210.html

сердобск

россия

сердобский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сердобск, россия, сердобский район, следственный комитет россии (ск рф)