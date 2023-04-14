https://ria.ru/20230414/brendy-1865210341.html
Логисты отметили повышенный спрос на аналоги ушедших из России брендов
Логисты отметили повышенный спрос на аналоги ушедших из России брендов - РИА Новости, 14.04.2023
Логисты отметили повышенный спрос на аналоги ушедших из России брендов
Уход зарубежных брендов с российского рынка породил спрос на их аналоги и оборудование для производства таких аналогов на территории России, рассказали РИА... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T05:35
2023-04-14T05:35
2023-04-14T05:43
экономика
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ikea international group
giorgio armani
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Уход зарубежных брендов с российского рынка породил спрос на их аналоги и оборудование для производства таких аналогов на территории России, рассказали РИА Новости в транспортной компании Asia Import Group. "Мы наблюдаем тренд: многие ищут аналоги известных зарубежных брендов, которые ушли с российского рынка, и ввозят их. Хотя порой найти похожую продукцию у других производителей невозможно. Кроме того, фиксируем тенденцию на ввоз производственного оборудования, чтобы выпускать аналоги на территории России", - рассказал коммерческий директор Asia Import Group Марк Вешняков. В марте Минпромторг расширил перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. В него вошла продукция таких известных брендов, как IKEA, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Shell Helix, Rimula, Zanussi и ряда других. Компания Asia Import Group отмечает, что, несмотря на расширение списка, количество запросов на перемещение товаров без согласия производителей осталось на прежнем уровне - примерно 10% от всех обращений клиентов. "И в целом пока что клиенты не просили доставить товары из обновленного перечня Минпромторга. Возможно, это связано с коротким промежутком времени с момента расширения списка", - добавляет Вешняков. Также, по данным компании, сохраняется спрос на товары брендов, покинувших РФ, поставки которых невозможны даже в рамках параллельного импорта из-за того, что их нет в соответствующем перечне Минпромторга. "В основном это медицинское оборудование. И с его ввозом очень много сложностей. Нужно потратить немало времени для поиска за рубежом поставщика, а также решить трудности с его поставкой, потому что оно не входит в список товаров, разрешенных к параллельному импорту... В ряде случаев такие кейсы нерешаемы. Однако иногда удается их решить: мы пишем правообладателю, подробно разъясняем цель ввоза медицинского оборудования в Россию, и он может пойти навстречу и дать разрешение", - пояснил Вешняков.
https://ria.ru/20230406/poteri-1863362559.html
https://ria.ru/20230413/jeacoo-1865081838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ikea international group, giorgio armani
Экономика, Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), IKEA International Group, Giorgio Armani
Логисты отметили повышенный спрос на аналоги ушедших из России брендов
Asia Import Group: уход зарубежных брендов с российского рынка породил спрос на их аналоги
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Уход зарубежных брендов с российского рынка породил спрос на их аналоги и оборудование для производства таких аналогов на территории России, рассказали РИА Новости в транспортной компании Asia Import Group.
"Мы наблюдаем тренд: многие ищут аналоги известных зарубежных брендов, которые ушли с российского рынка, и ввозят их. Хотя порой найти похожую продукцию у других производителей невозможно. Кроме того, фиксируем тенденцию на ввоз производственного оборудования, чтобы выпускать аналоги на территории России", - рассказал коммерческий директор Asia Import Group Марк Вешняков.
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В марте Минпромторг
расширил перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. В него вошла продукция таких известных брендов, как IKEA
, Lancome, Giorgio Armani
, Yves Saint Laurent, Shell Helix, Rimula, Zanussi и ряда других.
Компания Asia Import Group отмечает, что, несмотря на расширение списка, количество запросов на перемещение товаров без согласия производителей осталось на прежнем уровне - примерно 10% от всех обращений клиентов. "И в целом пока что клиенты не просили доставить товары из обновленного перечня Минпромторга. Возможно, это связано с коротким промежутком времени с момента расширения списка", - добавляет Вешняков.
Также, по данным компании, сохраняется спрос на товары брендов, покинувших РФ, поставки которых невозможны даже в рамках параллельного импорта из-за того, что их нет в соответствующем перечне Минпромторга.
"В основном это медицинское оборудование. И с его ввозом очень много сложностей. Нужно потратить немало времени для поиска за рубежом поставщика, а также решить трудности с его поставкой, потому что оно не входит в список товаров, разрешенных к параллельному импорту... В ряде случаев такие кейсы нерешаемы. Однако иногда удается их решить: мы пишем правообладателю, подробно разъясняем цель ввоза медицинского оборудования в Россию, и он может пойти навстречу и дать разрешение", - пояснил Вешняков.
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