https://ria.ru/20230414/borrel-1865205346.html
Евросоюз не боится подъема Китая, заявил Боррель
Евросоюз не боится подъема Китая, заявил Боррель - РИА Новости, 14.04.2023
Евросоюз не боится подъема Китая, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не боится подъема Китая, а также призвал Пекин взять на себя больше ответственности, в том числе за мир и РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T03:39
2023-04-14T03:39
2023-04-14T03:41
в мире
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пекин
украина
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не боится подъема Китая, а также призвал Пекин взять на себя больше ответственности, в том числе за мир и безопасность. Ранее Боррель сообщил, что переносит свой визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус. "Мы не боимся подъема Китая. Однако, мы знаем, что история завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь", - написал Боррель в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы, опубликовав речь, которую он должен был произнести в Пекине. Боррель отмечает, что мир должен противостоять чрезвычайной климатической ситуации и последствиям пандемии коронавируса. Глава дипломатии ЕС считает, что Китай должен взять на себя больше ответственности, в том числе за мир и безопасность. "Китай и ЕС имеют прочные экономические отношения", - пишет он. Однако между ЕС и Китаем образовался дисбаланс, который необходимо уменьшить. Как отмечает Боррель, ЕС заинтересован в сохранении открытой системы и Евросоюз без колебаний примет меры для защиты от несправедливых действий. Глава дипломатии ЕС признает, что Евросоюз "чрезмерно" зависим от Китая в отношении некоторых видов сырья, таких как кобальт, марганец и магний. При этом он добавил, что ЕС может быстро избавиться от зависимости, когда жизненно важные интересы находятся под угрозой. Глава дипломатии ЕС также дал КНР "дружеский совет" по ситуации на Украине, заявив, что Евросоюзу будет "чрезвычайно трудно, если даже невозможно, поддерживать доверительные отношения с Китаем", если Пекин не будет способствовать поиску политического решения конфликта. Боррель также затронул вопрос прав человека, отметив, что у ЕС и Китая есть "глубокие и серьезные" разногласия по этой теме.
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в мире, китай, пекин, украина, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Китай, Пекин, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз
Евросоюз не боится подъема Китая, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Боррель: Евросоюз не боится подъема Китая
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не боится подъема Китая, а также призвал Пекин взять на себя больше ответственности, в том числе за мир и безопасность.
Ранее Боррель сообщил, что переносит свой визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус.
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"Мы не боимся подъема Китая. Однако, мы знаем, что история завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь", - написал Боррель в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы, опубликовав речь, которую он должен был произнести в Пекине.
Боррель отмечает, что мир должен противостоять чрезвычайной климатической ситуации и последствиям пандемии коронавируса. Глава дипломатии ЕС считает, что Китай должен взять на себя больше ответственности, в том числе за мир и безопасность.
"Китай и ЕС имеют прочные экономические отношения", - пишет он. Однако между ЕС и Китаем образовался дисбаланс, который необходимо уменьшить. Как отмечает Боррель, ЕС заинтересован в сохранении открытой системы и Евросоюз без колебаний примет меры для защиты от несправедливых действий.
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Глава дипломатии ЕС признает, что Евросоюз "чрезмерно" зависим от Китая в отношении некоторых видов сырья, таких как кобальт, марганец и магний. При этом он добавил, что ЕС может быстро избавиться от зависимости, когда жизненно важные интересы находятся под угрозой.
«
"Мы по-прежнему принципиально привержены политике "одного Китая". Мы не видим причин ставить ее под сомнение... Однако любые попытки изменить статус-кво с помощью силы будут неприемлемы", - написал Боррель.
Глава дипломатии ЕС также дал КНР "дружеский совет" по ситуации на Украине
, заявив, что Евросоюзу будет "чрезвычайно трудно, если даже невозможно, поддерживать доверительные отношения с Китаем", если Пекин не будет способствовать поиску политического решения конфликта.
Боррель также затронул вопрос прав человека, отметив, что у ЕС и Китая есть "глубокие и серьезные" разногласия по этой теме.
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