https://ria.ru/20230414/born-1865296079.html

Премьер-министра Франции Борн освистали в супермаркете

Премьер-министра Франции Борн освистали в супермаркете - РИА Новости, 14.04.2023

Премьер-министра Франции Борн освистали в супермаркете

Недовольные пенсионной реформой французы освистали премьер-министра Элизабет Борн, когда она посещала супермаркет в департаменте Эр и Луар в рамках визита,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:01

2023-04-14T13:01

2023-04-14T17:33

в мире

франция

элизабет борн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796667596_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_75f5118e432f0a5ca928f6ac228b7a97.jpg

ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости. Недовольные пенсионной реформой французы освистали премьер-министра Элизабет Борн, когда она посещала супермаркет в департаменте Эр и Луар в рамках визита, посвященного покупательной способности населения, передает телеканал BFMTV. Как слышно на видео, когда Борн общалась с менеджерами магазина, в зале раздались крики: "49.3, мы этого не хотим!", "Демократии больше нет!", "Это возмутительно!" Покупатели начали свистеть и распевать известный лозунг протестующих против пенсионной реформы: "Мы здесь, мы здесь!" Охрана магазина начала выводить их из здания.Борн на это заявила, что каждый вправе высказывать мнение и что это не мешает ей совершать рабочие поездки. "Это нормально, что некоторые могут выражать свое несогласие. Мы демократия, и каждый имеет на это право. Мой приоритет — успокоить общество, дать ответ на конкретные вопросы, которые волнуют французов. Это то, чем мы занимаемся сегодня в плане вопроса покупательной способности", — сказала она. Пенсионная реформа, которую продвигает французское правительство, вызывает резкое неприятие в обществе. С января по всей Франции проходят массовые акции протеста, в которых участвуют сотни тысяч человек. Они возражают против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену так называемых специальных режимов для некоторых трудных профессий.В середине марта Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести этот закон без голосования в парламенте. Это вызвало волну негодования и привело к ужесточению протестов.Сегодня Конституционный совет Франции должен вынести решение по поводу соответствия пенсионной реформы нормам основного закона. Если реформу одобрят, она вступит в силу с 1 сентября.

https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html

https://ria.ru/20230316/protestuyuschie-1858450020.html

https://ria.ru/20230316/born-1858459870.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, элизабет борн