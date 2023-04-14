https://ria.ru/20230414/bilan-1865252566.html

"Пять хитов": Дима Билан представил в Сети новый альбом

"Пять хитов": Дима Билан представил в Сети новый альбом - РИА Новости, 14.04.2023

"Пять хитов": Дима Билан представил в Сети новый альбом

Певец Дима Билан выпустил новый альбом "Пять хитов". Он поделился музыкальным релизом в своем официальном сообществе "Вконтакте". РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:13

2023-04-14T16:13

2023-04-14T16:13

шоубиз

дима билан (виктор белан)

музыка

знаменитости

новости шоу-бизнеса

клава кока

филипп киркоров

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Певец Дима Билан выпустил новый альбом "Пять хитов". Он поделился музыкальным релизом в своем официальном сообществе "Вконтакте". Новый сборник исполнителя состоит из шести композиций: трех сольных, двух дуэтов и бонус-трека. В записи приняли участие певицы Мари Краймбрери и Zivert. В Сети мнения слушателей по поводу альбома Билана разошлись. Некоторые написали, что не довольны новой музыкой артиста, так как она скучная и не тянет на "пять хитов".Но нашлись и те, кто оценил старания музыканта. Последние годы победитель Евровидения часто радует слушателей новинками. Так, в 2020-м у артиста вышел сольник "Вторая жизнь", а через год трибьют-альбом "13 друзей Билана", в записи которого приняли участие Клава Кока, Филипп Киркоров, Jony и другие известные исполнители.

https://ria.ru/20221202/bilan-1835815438.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дима билан (виктор белан), музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса, клава кока, филипп киркоров