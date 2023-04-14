https://ria.ru/20230414/bilan-1865252566.html
"Пять хитов": Дима Билан представил в Сети новый альбом
"Пять хитов": Дима Билан представил в Сети новый альбом - РИА Новости, 14.04.2023
"Пять хитов": Дима Билан представил в Сети новый альбом
Певец Дима Билан выпустил новый альбом "Пять хитов". Он поделился музыкальным релизом в своем официальном сообществе "Вконтакте". РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:13
2023-04-14T16:13
2023-04-14T16:13
шоубиз
дима билан (виктор белан)
музыка
знаменитости
новости шоу-бизнеса
клава кока
филипп киркоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829937545_0:0:3339:1879_1920x0_80_0_0_30c251a2eebb8bcdf6b9588beb4b1112.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Певец Дима Билан выпустил новый альбом "Пять хитов". Он поделился музыкальным релизом в своем официальном сообществе "Вконтакте". Новый сборник исполнителя состоит из шести композиций: трех сольных, двух дуэтов и бонус-трека. В записи приняли участие певицы Мари Краймбрери и Zivert. В Сети мнения слушателей по поводу альбома Билана разошлись. Некоторые написали, что не довольны новой музыкой артиста, так как она скучная и не тянет на "пять хитов".Но нашлись и те, кто оценил старания музыканта. Последние годы победитель Евровидения часто радует слушателей новинками. Так, в 2020-м у артиста вышел сольник "Вторая жизнь", а через год трибьют-альбом "13 друзей Билана", в записи которого приняли участие Клава Кока, Филипп Киркоров, Jony и другие известные исполнители.
https://ria.ru/20221202/bilan-1835815438.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829937545_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_fdfe44bc8c13f54b87631a3ea2d3ffd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дима билан (виктор белан), музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса, клава кока, филипп киркоров
Шоубиз, Дима Билан (Виктор Белан), Музыка, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Клава Кока, Филипп Киркоров
"Пять хитов": Дима Билан представил в Сети новый альбом
Певец Дима Билан представил в Сети новый альбом "Пять хитов"
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Певец Дима Билан выпустил новый альбом "Пять хитов". Он поделился
музыкальным релизом в своем официальном сообществе "Вконтакте".
Новый сборник исполнителя состоит из шести композиций: трех сольных, двух дуэтов и бонус-трека. В записи приняли участие певицы Мари Краймбрери и Zivert.
В Сети мнения слушателей по поводу альбома Билана разошлись. Некоторые написали, что не довольны новой музыкой артиста, так как она скучная и не тянет на "пять хитов".
«
"Это не его стиль", "Треки слишком скучные", "Неоднозначное впечатление", "Совсем не то, что ждешь от Билана. Не пахнет тут пятью хитами", – возмутились комментаторы.
Но нашлись и те, кто оценил старания музыканта.
«
"Мне очень понравилось!", "Как и всегда Билан поражает в самое сердце", "Качественная музыка и бесподобный вокал!", "Очень красиво!" – восхитились поклонники Димы Билана.
Последние годы победитель Евровидения часто радует слушателей новинками. Так, в 2020-м у артиста вышел сольник "Вторая жизнь", а через год трибьют-альбом "13 друзей Билана", в записи которого приняли участие Клава Кока, Филипп Киркоров, Jony и другие известные исполнители.
Билан и Чеботина записали совместный трек