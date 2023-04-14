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В Белгороде провели учения по гражданской обороне - РИА Новости, 14.04.2023
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19:49 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/belgorod-1865454455.html
В Белгороде провели учения по гражданской обороне
В Белгороде провели учения по гражданской обороне - РИА Новости, 14.04.2023
В Белгороде провели учения по гражданской обороне
Городская администрация Белгорода провела в пятницу учения по отработке действий органов власти, спецслужб и транспорта в случае непредвиденной ситуации. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T19:49
2023-04-14T19:49
белгород
белгородская область
шебекино
николай лебедев
россия
безопасность
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БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Городская администрация Белгорода провела в пятницу учения по отработке действий органов власти, спецслужб и транспорта в случае непредвиденной ситуации. В конце марта РИА Новости сообщало о тренировке по вывозу людей и отработке систем оповещения на случай чрезвычайной ситуации в приграничном городе Шебекино. По поручению губернатора Белгородской области плановые учения проводятся во всех приграничных муниципалитетах региона. "Командно-штабные учения проводятся в целях приведения в готовность всех элементов гражданской обороны… это система оповещения, это готовность пунктов посадки, служб экстренного реагирования. В настоящее время обстановка неспокойная, мы должны в любое время суток развернуть и провести работу по защите населения", - сказал глава управления ГОЧС Николай Лебедев. Учения проходили в несколько этапов. Сначала проводится комплексная система оповещения населения, на территории Белгорода имеется 48 устройств, которые оповещают звуковым или речевым сигналом, в этом году планируется установить еще семь. Кроме того, власти могут задействовать 74 автомобиля, оснащенных громкоговорителями, в зонах со слабым звуком. Следующем этапом учений было развертывание пунктов сбора жителей, всего в городе при необходимости будет развёрнуто 44 таких пункта. "Мы отработали приведение к готовности пункта посадки населения для экстренного вывоза в безопасные районы… Пункты посадки должны разворачиваться рядом с местами укрытий", - рассказал Лебедев. По словам начальника, в Белгороде подготовлено более 2 тысяч подвальных помещений, пригодных для укрытия, они в сухом состоянии, есть освещение, вода, лавочки, аптечка. За каждым помещением закреплено ответственное лицо для обеспечения беспрепятственного доступа и поддержания порядка. В тренировке принимали участие сотрудники оперштаба, оперативных служб, медицинский персонал, члены территориальной обороны и водители. "В учениях было задействовано 26 единиц техники и 48 сотрудников", - добавил Лебедев. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Белгород неоднократно подвергался обстрелам, так 3 июля украинские войска нанесли удар тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако обломки одной из ракет упали на жилой дом. В результате обстрела погибли пять человек, в том числе подросток, больше сотни домов получили повреждения. Город находится примерно в 30 километрах от украинской границы, население – более 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20230413/vodoemy-1865009592.html
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865440246.html
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белгород, белгородская область, шебекино, николай лебедев, россия, безопасность
Белгород, Белгородская область, Шебекино, Николай Лебедев, Россия, Безопасность
В Белгороде провели учения по гражданской обороне

Городская администрация Белгорода провела учения по отработке действий в случае ЧП

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии в Белгороде
Сотрудники Росгвардии в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудники Росгвардии в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Городская администрация Белгорода провела в пятницу учения по отработке действий органов власти, спецслужб и транспорта в случае непредвиденной ситуации.
В конце марта РИА Новости сообщало о тренировке по вывозу людей и отработке систем оповещения на случай чрезвычайной ситуации в приграничном городе Шебекино. По поручению губернатора Белгородской области плановые учения проводятся во всех приграничных муниципалитетах региона.
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"Командно-штабные учения проводятся в целях приведения в готовность всех элементов гражданской обороны… это система оповещения, это готовность пунктов посадки, служб экстренного реагирования. В настоящее время обстановка неспокойная, мы должны в любое время суток развернуть и провести работу по защите населения", - сказал глава управления ГОЧС Николай Лебедев.
Учения проходили в несколько этапов. Сначала проводится комплексная система оповещения населения, на территории Белгорода имеется 48 устройств, которые оповещают звуковым или речевым сигналом, в этом году планируется установить еще семь. Кроме того, власти могут задействовать 74 автомобиля, оснащенных громкоговорителями, в зонах со слабым звуком. Следующем этапом учений было развертывание пунктов сбора жителей, всего в городе при необходимости будет развёрнуто 44 таких пункта.
"Мы отработали приведение к готовности пункта посадки населения для экстренного вывоза в безопасные районы… Пункты посадки должны разворачиваться рядом с местами укрытий", - рассказал Лебедев.
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По словам начальника, в Белгороде подготовлено более 2 тысяч подвальных помещений, пригодных для укрытия, они в сухом состоянии, есть освещение, вода, лавочки, аптечка. За каждым помещением закреплено ответственное лицо для обеспечения беспрепятственного доступа и поддержания порядка. В тренировке принимали участие сотрудники оперштаба, оперативных служб, медицинский персонал, члены территориальной обороны и водители. "В учениях было задействовано 26 единиц техники и 48 сотрудников", - добавил Лебедев.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Белгород неоднократно подвергался обстрелам, так 3 июля украинские войска нанесли удар тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако обломки одной из ракет упали на жилой дом. В результате обстрела погибли пять человек, в том числе подросток, больше сотни домов получили повреждения. Город находится примерно в 30 километрах от украинской границы, население – более 300 тысяч человек.
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