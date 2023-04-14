https://ria.ru/20230414/bayden-1865220345.html

Байден во время выступления в Ирландии предложил собравшимся лизнуть мир

Байден во время выступления в Ирландии предложил собравшимся лизнуть мир - РИА Новости, 14.04.2023

Байден во время выступления в Ирландии предложил собравшимся лизнуть мир

Президент США Джо Байден, выступая на торжественном ужине в Ирландии, неожиданно предложил "лизнуть мир". Трансляция с мероприятия велась на YouTube-канале... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T08:44

2023-04-14T08:44

2023-04-14T10:20

в мире

сша

джо байден

ирландия

великобритания

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на торжественном ужине в Ирландии, неожиданно предложил "лизнуть мир". Трансляция с мероприятия велась на YouTube-канале Белого дома."Так что спасибо вам всем. Да благословит вас Господь. И давайте... Давайте лизнем мир. Давайте сделаем это", — сказал американский лидер.Байден с 11 апреля находится с визитом в Великобритании и Ирландии. За это время он успел отметиться уже несколькими оплошностями. Так, президент США проявил неуважение к британскому премьер-министру Риши Сунаку, фактически отмахнувшись от него при встрече на военном аэродроме близ Белфаста; во время выступления в Ольстерском университете попросил невидимого собеседника не прыгать у него за спиной; не смог ответить на простой вопрос ребенка. В Дублине ему потребовалась шпаргалка, чтобы подписать гостевую книгу в резиденции президента Ирландии, а в Дандолке, где Байден посетил паб, он перепутал народное название сборной Новой Зеландии по регби с названием британской военизированной организации, сражавшейся против независимости Ирландии.

https://ria.ru/20230414/bayden-1865174938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, джо байден, ирландия, великобритания