Байден во время выступления в Ирландии предложил собравшимся лизнуть мир
Байден во время своего выступления в Ирландии неожиданно предложил лизнуть мир
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на торжественном ужине в Ирландии
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден на торжественном ужине в Ирландии
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на торжественном ужине в Ирландии, неожиданно предложил "лизнуть мир". Трансляция с мероприятия велась на YouTube-канале Белого дома.
"Так что спасибо вам всем. Да благословит вас Господь. И давайте... Давайте лизнем мир. Давайте сделаем это", — сказал американский лидер.
Байден с 11 апреля находится с визитом в Великобритании и Ирландии. За это время он успел отметиться уже несколькими оплошностями. Так, президент США проявил неуважение к британскому премьер-министру Риши Сунаку, фактически отмахнувшись от него при встрече на военном аэродроме близ Белфаста; во время выступления в Ольстерском университете попросил невидимого собеседника не прыгать у него за спиной; не смог ответить на простой вопрос ребенка. В Дублине ему потребовалась шпаргалка, чтобы подписать гостевую книгу в резиденции президента Ирландии, а в Дандолке, где Байден посетил паб, он перепутал народное название сборной Новой Зеландии по регби с названием британской военизированной организации, сражавшейся против независимости Ирландии.