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Байден во время выступления в Ирландии предложил собравшимся лизнуть мир - РИА Новости, 14.04.2023
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08:44 14.04.2023 (обновлено: 10:20 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/bayden-1865220345.html
Байден во время выступления в Ирландии предложил собравшимся лизнуть мир
Байден во время выступления в Ирландии предложил собравшимся лизнуть мир - РИА Новости, 14.04.2023
Байден во время выступления в Ирландии предложил собравшимся лизнуть мир
Президент США Джо Байден, выступая на торжественном ужине в Ирландии, неожиданно предложил "лизнуть мир". Трансляция с мероприятия велась на YouTube-канале... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T08:44
2023-04-14T10:20
в мире
сша
джо байден
ирландия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на торжественном ужине в Ирландии, неожиданно предложил "лизнуть мир". Трансляция с мероприятия велась на YouTube-канале Белого дома."Так что спасибо вам всем. Да благословит вас Господь. И давайте... Давайте лизнем мир. Давайте сделаем это", — сказал американский лидер.Байден с 11 апреля находится с визитом в Великобритании и Ирландии. За это время он успел отметиться уже несколькими оплошностями. Так, президент США проявил неуважение к британскому премьер-министру Риши Сунаку, фактически отмахнувшись от него при встрече на военном аэродроме близ Белфаста; во время выступления в Ольстерском университете попросил невидимого собеседника не прыгать у него за спиной; не смог ответить на простой вопрос ребенка. В Дублине ему потребовалась шпаргалка, чтобы подписать гостевую книгу в резиденции президента Ирландии, а в Дандолке, где Байден посетил паб, он перепутал народное название сборной Новой Зеландии по регби с названием британской военизированной организации, сражавшейся против независимости Ирландии.
https://ria.ru/20230414/bayden-1865174938.html
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Байден во время выступления в Ирландии предложил собравшимся лизнуть мир

Байден во время своего выступления в Ирландии неожиданно предложил лизнуть мир

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на торжественном ужине в Ирландии
Президент США Джо Байден на торжественном ужине в Ирландии - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден на торжественном ужине в Ирландии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на торжественном ужине в Ирландии, неожиданно предложил "лизнуть мир". Трансляция с мероприятия велась на YouTube-канале Белого дома.
"Так что спасибо вам всем. Да благословит вас Господь. И давайте... Давайте лизнем мир. Давайте сделаем это", — сказал американский лидер.
Байден с 11 апреля находится с визитом в Великобритании и Ирландии. За это время он успел отметиться уже несколькими оплошностями. Так, президент США проявил неуважение к британскому премьер-министру Риши Сунаку, фактически отмахнувшись от него при встрече на военном аэродроме близ Белфаста; во время выступления в Ольстерском университете попросил невидимого собеседника не прыгать у него за спиной; не смог ответить на простой вопрос ребенка. В Дублине ему потребовалась шпаргалка, чтобы подписать гостевую книгу в резиденции президента Ирландии, а в Дандолке, где Байден посетил паб, он перепутал народное название сборной Новой Зеландии по регби с названием британской военизированной организации, сражавшейся против независимости Ирландии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Байден собрался на второй срок. Америка ему этого никогда не простит
08:00
 
В миреСШАДжо БайденИрландияВеликобритания
 
 
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