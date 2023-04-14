https://ria.ru/20230414/banda-1865212852.html

Суд арестовал члена банды, 20 лет обиравшей бизнесменов в Приморье

Суд арестовал члена банды, 20 лет обиравшей бизнесменов в Приморье - РИА Новости, 14.04.2023

Суд арестовал члена банды, 20 лет обиравшей бизнесменов в Приморье

Суд заключил под стражу на 1,5 месяца участника хасанской банды, которая 20 лет обирала предпринимателей и грабила население в Приморье. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T06:59

2023-04-14T06:59

2023-04-14T07:10

происшествия

хасанский район

россия

славянка

toyota corolla

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Суд заключил под стражу на 1,5 месяца участника хасанской банды, которая 20 лет обирала предпринимателей и грабила население в Приморье. Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости о возбуждении уголовного дела на криминального авторитета из Хасанского района Приморья 41-летнего Данияра Шанова, создавшего устойчивую вооруженную группу (ч. 1 ст. 209 УК РФ), которая 20 лет вымогала деньги у предпринимателей под предлогом "обеспечения безопасности". На счету банды Шанова или "данияровцев" - вооруженные грабежи, захват имущества жителей и организаций, покушения на убийство. В среду региональное СУСК сообщило, что установлен и задержан еще один участник банды Абдула Захаров. По версии следствия, фигуранты - создатель банды и участник - потребовали у предпринимателя 1,5 миллиона рублей и машины, угрожая насилием. Потерпевший воспринял угрозы реально и передал вымогателям 2,7 миллиона рублей. По данным прокуратуры, с января 2003 года фигурант вступил в банду, которая в том числе нападала на предпринимателей. Также он в составе банды вымогал у местного жителя процент от дохода от бизнеса и автомобиль Toyota Crown, отмечает ведомство. Общая сумма ущерба потерпевшему превысила 2,5 миллиона рублей. Организатор и участник банды проходят по делу по статьям "Создание и участие в банде в целях нападения на граждан", "Вымогательство в особо крупном размере". Источник РИА Новости ранее сообщал, что до тех пор, пока у Шанова имелись влиятельные "покровители" среди правоохранителей, члены банды могли открыто разъезжать по поселку с оружием, "устраивать в Славянке перестрелки", после одной из них главаря банды и задержали.

https://ria.ru/20230412/arest-1864929936.html

https://ria.ru/20230413/arest-1865184328.html

хасанский район

россия

приморский край

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происшествия, хасанский район, россия, славянка , toyota corolla, приморский край