https://ria.ru/20230414/bagirov-1865323333.html

Прощание с писателем Эдуардом Багировым

Прощание с писателем Эдуардом Багировым - РИА Новости, 14.04.2023

Прощание с писателем Эдуардом Багировым

Родные, коллеги и друзья простились с Эдуардом Багировым, который умер 12 апреля в возрасте 47 лет. Кадры траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:40

2023-04-14T14:40

2023-04-14T16:07

фото

москва

эдуард багиров

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Родные, коллеги и друзья простились с Эдуардом Багировым, который умер 12 апреля в возрасте 47 лет. Кадры траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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