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Прощание с писателем Эдуардом Багировым - РИА Новости, 14.04.2023
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14:40 14.04.2023 (обновлено: 16:07 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/bagirov-1865323333.html
Прощание с писателем Эдуардом Багировым
Прощание с писателем Эдуардом Багировым - РИА Новости, 14.04.2023
Прощание с писателем Эдуардом Багировым
Родные, коллеги и друзья простились с Эдуардом Багировым, который умер 12 апреля в возрасте 47 лет. Кадры траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.04.2023
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москва
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Родные, коллеги и друзья простились с Эдуардом Багировым, который умер 12 апреля в возрасте 47 лет. Кадры траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
москва
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фото, фото, москва, эдуард багиров
Фото, Москва, Эдуард Багиров

Прощание с писателем Эдуардом Багировым

Читать ria.ru в
Родные, коллеги и друзья простились с Эдуардом Багировым, который умер 12 апреля в возрасте 47 лет. Кадры траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Прощание с Эдуардом Багировым состоялось на Троекуровском кладбище в Москве.

Люди на церемонии прощания с писателем Эдуардом Багировым в зале прощаний Троекуровского кладбища в Москве

Прощание с Эдуардом Багировым состоялось на Троекуровском кладбище в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Проводить писателя в последний путь пришли многие известные люди.

На фото — пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев выступает на церемонии прощания.

Пресс-секретарь НК Роснефть Михаил Леонтьев выступает на церемонии прощания с писателем Эдуардом Багировым в зале прощаний Троекуровского кладбища в Москве

Проводить писателя в последний путь пришли многие известные люди.

На фото — пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев выступает на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

О смерти Багирова стало известно 12 апреля.

Портрет писателя Эдуарда Багирова на церемонии прощания

О смерти Багирова стало известно 12 апреля.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Писатель скончался в одной из московских больниц, куда попал с желудочно-кишечным кровотечением.

Люди на церемонии прощания с писателем Эдуардом Багировым в зале прощаний Троекуровского кладбища в Москве

Писатель скончался в одной из московских больниц, куда попал с желудочно-кишечным кровотечением.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Заместитель гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на церемонии прощания с Эдуардом Багировым.

Заместитель генерального директора холдинга Газпром-медиа Тина Канделаки на церемонии прощания с писателем Эдуардом Багировым в зале прощаний Троекуровского кладбища в Москве

Заместитель гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на церемонии прощания с Эдуардом Багировым.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Эдуарду Багирову было 47 лет.

Люди на церемонии прощания с писателем Эдуардом Багировым в зале прощаний Троекуровского кладбища в Москве

Эдуарду Багирову было 47 лет.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Певица Юта (Анна Осипова) на церемонии прощания с Эдуардом Багировым.

Певица Юта на церемонии прощания с писателем Эдуардом Багировым в зале прощаний Троекуровского кладбища в Москве

Певица Юта (Анна Осипова) на церемонии прощания с Эдуардом Багировым.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Известность писателю принес роман "Гастарбайтер", "Любовники" и "Идеалист". С 2022 года он работал на радио Sputnik, вел программу "Багиров против".

Люди на церемонии прощания с писателем Эдуардом Багировым в зале прощаний Троекуровского кладбища в Москве

Известность писателю принес роман "Гастарбайтер", "Любовники" и "Идеалист". С 2022 года он работал на радио Sputnik, вел программу "Багиров против".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев на церемонии прощания с Эдуардом Багировым.

Пресс-секретарь НК Роснефть Михаил Леонтьев выступает на церемонии прощания с писателем Эдуардом Багировым в зале прощаний Троекуровского кладбища в Москве

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев на церемонии прощания с Эдуардом Багировым.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Багирова похоронят в деревне Горицы в Нижегородской области.

На церемонии прощания с писателем Эдуардом Багировым в зале прощаний Троекуровского кладбища в Москве

Багирова похоронят в деревне Горицы в Нижегородской области.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Вынос гроба с телом Эдуарда Багирова после церемонии прощания.

Вынос гроба с телом писателя Эдуарда Багирова после церемонии прощания на Троекуровском кладбище в Москве

Вынос гроба с телом Эдуарда Багирова после церемонии прощания.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 11
 
ФотоМоскваЭдуард Багиров
 
 
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