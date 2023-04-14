Прощание с писателем Эдуардом Багировым

Прощание с Эдуардом Багировым состоялось на Троекуровском кладбище в Москве.
Прощание с Эдуардом Багировым состоялось на Троекуровском кладбище в Москве.
Проводить писателя в последний путь пришли многие известные люди.
На фото — пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев выступает на церемонии прощания.
Проводить писателя в последний путь пришли многие известные люди.
На фото — пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев выступает на церемонии прощания.
О смерти Багирова стало известно 12 апреля.
Писатель скончался в одной из московских больниц, куда попал с желудочно-кишечным кровотечением.
Писатель скончался в одной из московских больниц, куда попал с желудочно-кишечным кровотечением.
Заместитель гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на церемонии прощания с Эдуардом Багировым.
Заместитель гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на церемонии прощания с Эдуардом Багировым.
Эдуарду Багирову было 47 лет.
Певица Юта (Анна Осипова) на церемонии прощания с Эдуардом Багировым.
Певица Юта (Анна Осипова) на церемонии прощания с Эдуардом Багировым.
Известность писателю принес роман "Гастарбайтер", "Любовники" и "Идеалист". С 2022 года он работал на радио Sputnik, вел программу "Багиров против".
Известность писателю принес роман "Гастарбайтер", "Любовники" и "Идеалист". С 2022 года он работал на радио Sputnik, вел программу "Багиров против".
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев на церемонии прощания с Эдуардом Багировым.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев на церемонии прощания с Эдуардом Багировым.
Багирова похоронят в деревне Горицы в Нижегородской области.
Багирова похоронят в деревне Горицы в Нижегородской области.
Вынос гроба с телом Эдуарда Багирова после церемонии прощания.
Вынос гроба с телом Эдуарда Багирова после церемонии прощания.