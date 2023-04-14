Подмосковные автобусы "Мострансавто" оформят в тематике ЦСКА
© Фото : министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиМострансавто и ЦСКА подписали соглашение о сотрудничестве
Мострансавто и ЦСКА подписали соглашение о сотрудничестве
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Подмосковные автобусы предприятия "Мострансавто" оформят в тематике ЦСКА, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
В пятницу АО "Мострансавто" и ЦСКА заключили соглашение об информационном сотрудничестве. Торжественное подписание документа, приуроченного к столетию спортивного сообщества, заключили генеральный директор автотранспортного предприятия Сергей Кайгородов и начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник Артем Громов.
"Соглашение предусматривает проведение широкоформатной рекламно-информационной кампании и реализацию совместных проектов: внешнее брендирование автобусов, размещение тематического контента на экранах в салонах транспортных средств, трансляцию аудиороликов на автовокзалах и автостанциях предприятия", - говорится в сообщении.
Кроме того, запланирован выпуск лимитированной коллекции карты "Стрелка" по случаю юбилея ЦСКА. Все мероприятия будут реализованы до конца мая текущего года.
"Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходят около 4 тысяч автобусов.