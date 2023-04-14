https://ria.ru/20230414/avtobusy-1865402360.html

Подмосковные автобусы "Мострансавто" оформят в тематике ЦСКА

Подмосковные автобусы "Мострансавто" оформят в тематике ЦСКА - РИА Новости, 14.04.2023

Подмосковные автобусы "Мострансавто" оформят в тематике ЦСКА

Подмосковные автобусы предприятия "Мострансавто" оформят в тематике ЦСКА, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:14

2023-04-14T17:14

2023-04-14T17:14

новости подмосковья

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московская область (подмосковье)

артем громов

мострансавто

цска

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Подмосковные автобусы предприятия "Мострансавто" оформят в тематике ЦСКА, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.В пятницу АО "Мострансавто" и ЦСКА заключили соглашение об информационном сотрудничестве. Торжественное подписание документа, приуроченного к столетию спортивного сообщества, заключили генеральный директор автотранспортного предприятия Сергей Кайгородов и начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник Артем Громов."Соглашение предусматривает проведение широкоформатной рекламно-информационной кампании и реализацию совместных проектов: внешнее брендирование автобусов, размещение тематического контента на экранах в салонах транспортных средств, трансляцию аудиороликов на автовокзалах и автостанциях предприятия", - говорится в сообщении.Кроме того, запланирован выпуск лимитированной коллекции карты "Стрелка" по случаю юбилея ЦСКА. Все мероприятия будут реализованы до конца мая текущего года."Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходят около 4 тысяч автобусов.

https://ria.ru/20230411/remont-1864448972.html

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Алёна Пава

россия, московская область (подмосковье), артем громов, мострансавто, цска