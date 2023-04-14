https://ria.ru/20230414/avito-1865248562.html

Владимир Правдивый завершает работу в Авито, передав руководство правлению

Владимир Правдивый завершает работу в Авито, передав руководство правлению - РИА Новости, 14.04.2023

Владимир Правдивый завершает работу в Авито, передав руководство правлению

Генеральный директор "Авито" Владимир Правдивый завершает свою работу в компании и планирует посвятить время собственной семье и здоровью. Руководить компанией... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:15

2023-04-14T11:15

2023-04-14T11:15

россия

авито

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865245592_0:458:2048:1610_1920x0_80_0_0_ab91e15c4068a453a015ade037545880.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Генеральный директор "Авито" Владимир Правдивый завершает свою работу в компании и планирует посвятить время собственной семье и здоровью. Руководить компанией продолжит правление, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Авито".После окончания финансового периода в марте 2023 года генеральный директор "Авито" Владимир Правдивый принял решение завершить свою работу в компании. С 29 апреля он сделает перерыв в своей рабочей деятельности. Правдивый сосредоточится на вопросах собственного здоровья и семьи. Руководство компанией останется у членов правления, куда входят все топ-менеджеры, включая управляющих директоров вертикалей. На корпоративном уровне за развитие бизнеса будет отвечать экс-заместитель гендиректора Иван Гуз, за поддержку бизнеса — финансовый директор "Авито" Сергей Пивень."Я руковожу "Авито" более девяти лет — целая жизнь по эмоциям, вызовам и достижениям — рост в 30 раз по выручке и выход на позицию №1 в мире. Это был марафон в темпе спринта, а последние три года — самые сложные, но и самые успешные", - сказал Владимир Правдивый.Он добавил, что очень гордится этими результатами, особенно командой, которую ему удалось вырастить, и тем, чего достигли вместе.Глава компании "Авито" также пояснил, что сейчас должен сфокусироваться на семье и собственном здоровье. Когда-то он принял компанию у основателей Филиппа Энгельбертаи Йонаса Нордландера, и относился к "Авито" как к ребенку."Ребенку, который сейчас уже вырос и окреп, в то время как мои собственные дети еще растут. Уже потом я буду думать, что дальше. И какой должна быть новая история, которая будет вдохновлять меня так же, как "Авито", - заключил он."Новость о решении Владимира стала для меня лично неожиданной и нерадостной. "Авито" сегодня находится в лучшей своей форме. И это, несомненно, заслуга Володи и той великолепной команды, которую ему удалось собрать. То, что он принял решение уйти не во время шторма, а когда компания твердо стоит на ногах — вызывает у меня уважение", - заявил основатель Kismet Capital Group, акционер компании "Авито" Иван Таврин.Как отметил Таврин, у него нет никаких сомнений, что "Авито" будет преуспевать и сохранит уникальную культуру.Команда компании "Авито" поговорила с Владимиром Правдивым и записала видеоинтервью по самым принципиальным вопросам.Как отмечается в материале, ключевые бизнес-юниты "Авито" давно работают на профильных высококонкурентных рынках как самостоятельные игроки с собственными стратегиями развития. Компания несколько лет назад перешла от модели централизованного управления бизнеса к передаче ключевых решений центрам вертикалей и горизонтальным директорам. К вертикальным бизнес-юнитам относятся "Авито Товары", "Авито Авто", "Авито Недвижимость", "Авито Работа", "Авито Услуги"; к горизонтальным — Продукт, Технологии, Продажи, Маркетинг и др. Их лидеры составляют правление "Авито".По данным пресс-службы, общая стратегия развития компании "Авито" и ежегодный бюджет будут по-прежнему разрабатываться правлением и согласовываться акционером. Таким образом, алгоритм принятия решений в компании сохранит свой формат.

https://ria.ru/20230329/avito-1861462307.html

https://realty.ria.ru/20230310/avito-1857042885.html

https://ria.ru/20230314/avito-1857784643.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, авито