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Владимир Правдивый завершает работу в Авито, передав руководство правлению - РИА Новости, 14.04.2023
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11:15 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/avito-1865248562.html
Владимир Правдивый завершает работу в Авито, передав руководство правлению
Владимир Правдивый завершает работу в Авито, передав руководство правлению - РИА Новости, 14.04.2023
Владимир Правдивый завершает работу в Авито, передав руководство правлению
Генеральный директор "Авито" Владимир Правдивый завершает свою работу в компании и планирует посвятить время собственной семье и здоровью. Руководить компанией... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:15
2023-04-14T11:15
россия
авито
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Генеральный директор "Авито" Владимир Правдивый завершает свою работу в компании и планирует посвятить время собственной семье и здоровью. Руководить компанией продолжит правление, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Авито".После окончания финансового периода в марте 2023 года генеральный директор "Авито" Владимир Правдивый принял решение завершить свою работу в компании. С 29 апреля он сделает перерыв в своей рабочей деятельности. Правдивый сосредоточится на вопросах собственного здоровья и семьи. Руководство компанией останется у членов правления, куда входят все топ-менеджеры, включая управляющих директоров вертикалей. На корпоративном уровне за развитие бизнеса будет отвечать экс-заместитель гендиректора Иван Гуз, за поддержку бизнеса — финансовый директор "Авито" Сергей Пивень."Я руковожу "Авито" более девяти лет — целая жизнь по эмоциям, вызовам и достижениям — рост в 30 раз по выручке и выход на позицию №1 в мире. Это был марафон в темпе спринта, а последние три года — самые сложные, но и самые успешные", - сказал Владимир Правдивый.Он добавил, что очень гордится этими результатами, особенно командой, которую ему удалось вырастить, и тем, чего достигли вместе.Глава компании "Авито" также пояснил, что сейчас должен сфокусироваться на семье и собственном здоровье. Когда-то он принял компанию у основателей Филиппа Энгельбертаи Йонаса Нордландера, и относился к "Авито" как к ребенку."Ребенку, который сейчас уже вырос и окреп, в то время как мои собственные дети еще растут. Уже потом я буду думать, что дальше. И какой должна быть новая история, которая будет вдохновлять меня так же, как "Авито", - заключил он."Новость о решении Владимира стала для меня лично неожиданной и нерадостной. "Авито" сегодня находится в лучшей своей форме. И это, несомненно, заслуга Володи и той великолепной команды, которую ему удалось собрать. То, что он принял решение уйти не во время шторма, а когда компания твердо стоит на ногах — вызывает у меня уважение", - заявил основатель Kismet Capital Group, акционер компании "Авито" Иван Таврин.Как отметил Таврин, у него нет никаких сомнений, что "Авито" будет преуспевать и сохранит уникальную культуру.Команда компании "Авито" поговорила с Владимиром Правдивым и записала видеоинтервью по самым принципиальным вопросам.Как отмечается в материале, ключевые бизнес-юниты "Авито" давно работают на профильных высококонкурентных рынках как самостоятельные игроки с собственными стратегиями развития. Компания несколько лет назад перешла от модели централизованного управления бизнеса к передаче ключевых решений центрам вертикалей и горизонтальным директорам. К вертикальным бизнес-юнитам относятся "Авито Товары", "Авито Авто", "Авито Недвижимость", "Авито Работа", "Авито Услуги"; к горизонтальным — Продукт, Технологии, Продажи, Маркетинг и др. Их лидеры составляют правление "Авито".По данным пресс-службы, общая стратегия развития компании "Авито" и ежегодный бюджет будут по-прежнему разрабатываться правлением и согласовываться акционером. Таким образом, алгоритм принятия решений в компании сохранит свой формат.
https://ria.ru/20230329/avito-1861462307.html
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россия, авито
Россия, Авито

Владимир Правдивый завершает работу в Авито, передав руководство правлению

© Фото : Пресс-служба компании "Авито"Генеральный директор "Авито" Владимир Правдивый
Генеральный директор Авито Владимир Правдивый - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : Пресс-служба компании "Авито"
Генеральный директор "Авито" Владимир Правдивый
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Генеральный директор "Авито" Владимир Правдивый завершает свою работу в компании и планирует посвятить время собственной семье и здоровью. Руководить компанией продолжит правление, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Авито".
После окончания финансового периода в марте 2023 года генеральный директор "Авито" Владимир Правдивый принял решение завершить свою работу в компании. С 29 апреля он сделает перерыв в своей рабочей деятельности. Правдивый сосредоточится на вопросах собственного здоровья и семьи. Руководство компанией останется у членов правления, куда входят все топ-менеджеры, включая управляющих директоров вертикалей. На корпоративном уровне за развитие бизнеса будет отвечать экс-заместитель гендиректора Иван Гуз, за поддержку бизнеса — финансовый директор "Авито" Сергей Пивень.
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"Я руковожу "Авито" более девяти лет — целая жизнь по эмоциям, вызовам и достижениям — рост в 30 раз по выручке и выход на позицию №1 в мире. Это был марафон в темпе спринта, а последние три года — самые сложные, но и самые успешные", - сказал Владимир Правдивый.
Он добавил, что очень гордится этими результатами, особенно командой, которую ему удалось вырастить, и тем, чего достигли вместе.
«
"Я — играющий тренер, а не артефакт. CEO, который работает больше 10 лет в одной компании — редкий случай. Знаю, что оставляю "Авито" в надежных руках большой и сплоченной команды из 6 тысяч человек. Уверен, что у нее есть поддержка в лице акционера в самых амбициозных и прорывных планах", - отметил Правдивый.
Глава компании "Авито" также пояснил, что сейчас должен сфокусироваться на семье и собственном здоровье. Когда-то он принял компанию у основателей Филиппа Энгельберта
и Йонаса Нордландера, и относился к "Авито" как к ребенку.
"Ребенку, который сейчас уже вырос и окреп, в то время как мои собственные дети еще растут. Уже потом я буду думать, что дальше. И какой должна быть новая история, которая будет вдохновлять меня так же, как "Авито", - заключил он.
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"Новость о решении Владимира стала для меня лично неожиданной и нерадостной. "Авито" сегодня находится в лучшей своей форме. И это, несомненно, заслуга Володи и той великолепной команды, которую ему удалось собрать. То, что он принял решение уйти не во время шторма, а когда компания твердо стоит на ногах — вызывает у меня уважение", - заявил основатель Kismet Capital Group, акционер компании "Авито" Иван Таврин.
Как отметил Таврин, у него нет никаких сомнений, что "Авито" будет преуспевать и сохранит уникальную культуру.
«
"Вместе с Владимиром мы решили, как лучше поддержать этот баланс. Управление компанией останется в руках действующего топ-менеджмента — правления, которое де-факто делает это многие годы. Kismet как акционер не будет влиять на операционную деятельность "Авито", наши планы в отношении компании как актива не меняются. Верю в ребят и что у них все получится. Мы всегда поддержим команду в стратегических вопросах", - сказал Таврин.
Команда компании "Авито" поговорила с Владимиром Правдивым и записала видеоинтервью по самым принципиальным вопросам.
Как отмечается в материале, ключевые бизнес-юниты "Авито" давно работают на профильных высококонкурентных рынках как самостоятельные игроки с собственными стратегиями развития. Компания несколько лет назад перешла от модели централизованного управления бизнеса к передаче ключевых решений центрам вертикалей и горизонтальным директорам. К вертикальным бизнес-юнитам относятся "Авито Товары", "Авито Авто", "Авито Недвижимость", "Авито Работа", "Авито Услуги"; к горизонтальным — Продукт, Технологии, Продажи, Маркетинг и др. Их лидеры составляют правление "Авито".
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14 марта, 14:28
По данным пресс-службы, общая стратегия развития компании "Авито" и ежегодный бюджет будут по-прежнему разрабатываться правлением и согласовываться акционером. Таким образом, алгоритм принятия решений в компании сохранит свой формат.
«
"Авито" — одна из крупнейших IT-компаний в России и лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. "Авито" объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Количество активных объявлений на "Авито" сегодня — более 150 миллионов, ежемесячная аудитория — достигла 60 миллионов пользователей.
 
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