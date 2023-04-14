Мишустин рассказал о мерах по поддержке авиастроения

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"Есть сферы, где частный сектор сам не потянет. Это в том числе – авиастроение. И здесь основная нагрузка по его поддержке должна остаться за государством", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".