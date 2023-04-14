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Мишустин рассказал о мерах по поддержке авиастроения - РИА Новости, 14.04.2023
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14:00 14.04.2023 (обновлено: 14:31 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/aviastroenie-1865324934.html
Мишустин рассказал о мерах по поддержке авиастроения
Мишустин рассказал о мерах по поддержке авиастроения - РИА Новости, 14.04.2023
Мишустин рассказал о мерах по поддержке авиастроения
Основная нагрузка по поддержке авиастроения должна остаться за государством, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:00
2023-04-14T14:31
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Основная нагрузка по поддержке авиастроения должна остаться за государством, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о мерах по поддержке авиастроения

Мишустин: основная нагрузка по поддержке авиастроения должна остаться за государством

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЦех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации "Иркут".
Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации Иркут. - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации "Иркут". . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Основная нагрузка по поддержке авиастроения должна остаться за государством, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Есть сферы, где частный сектор сам не потянет. Это в том числе – авиастроение. И здесь основная нагрузка по его поддержке должна остаться за государством", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".
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7 апреля, 18:44
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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