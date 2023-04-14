https://ria.ru/20230414/aviastroenie-1865324934.html
Мишустин рассказал о мерах по поддержке авиастроения
Мишустин рассказал о мерах по поддержке авиастроения - РИА Новости, 14.04.2023
Мишустин рассказал о мерах по поддержке авиастроения
Основная нагрузка по поддержке авиастроения должна остаться за государством, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:00
2023-04-14T14:00
2023-04-14T14:31
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Основная нагрузка по поддержке авиастроения должна остаться за государством, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230407/ms-21-1863864824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о мерах по поддержке авиастроения
Мишустин: основная нагрузка по поддержке авиастроения должна остаться за государством