https://ria.ru/20230414/aviadvigatel-1865205231.html

В России началось создание первого полностью электрического авиадвигателя

В России началось создание первого полностью электрического авиадвигателя - РИА Новости, 14.04.2023

В России началось создание первого полностью электрического авиадвигателя

Началось создание первого в России полностью электрического авиадвигателя, который будет применяться в пассажирских самолетах и тяжелых беспилотниках, сообщил... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T03:37

2023-04-14T03:37

2023-04-14T06:40

экономика

технологии

россия

алексей рогозин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Началось создание первого в России полностью электрического авиадвигателя, который будет применяться в пассажирских самолетах и тяжелых беспилотниках, сообщил РИА Новости председатель научно-технического совета компании-разработчика "Эколибри" Алексей Рогозин.Он пояснил, что речь идет о двигателе EM-01 — прототипе первого из семейства авиационных двигателей нового поколения."Такого типа двигатели планируется использовать как для создания электрических пассажирских самолётов, в том числе аппаратов вертикального взлёта и посадки, так и в беспилотной технике. Кроме того, мы предполагаем, что этот набор технологий может быть в дальнейшем востребован в автомобиле- и судостроении", — сказал Рогозин. По данным специалистов "Эколибри", двигатель планируется сертифицировать по требованиям Росавиации и международных авиационных правил. Главная особенность ЕМ-01 заключается в электроприводе с безредукторной передачей, позволяющей увеличить энергетические характеристики, надежность и ресурс авиадвигателя. Уточняется, что планируемая мощность двигателей семейства "Эколибри" составит от 10 до 200 кВт, чтобы самолеты могли эффективно и безопасно перевозить габаритные грузы и пассажиров.

https://ria.ru/20230412/bespilotniki-1864654041.html

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864636950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, технологии, россия, алексей рогозин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)