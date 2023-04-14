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В России началось создание первого полностью электрического авиадвигателя - РИА Новости, 14.04.2023
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03:37 14.04.2023 (обновлено: 06:40 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/aviadvigatel-1865205231.html
В России началось создание первого полностью электрического авиадвигателя
В России началось создание первого полностью электрического авиадвигателя - РИА Новости, 14.04.2023
В России началось создание первого полностью электрического авиадвигателя
Началось создание первого в России полностью электрического авиадвигателя, который будет применяться в пассажирских самолетах и тяжелых беспилотниках, сообщил... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T03:37
2023-04-14T06:40
экономика
технологии
россия
алексей рогозин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Началось создание первого в России полностью электрического авиадвигателя, который будет применяться в пассажирских самолетах и тяжелых беспилотниках, сообщил РИА Новости председатель научно-технического совета компании-разработчика "Эколибри" Алексей Рогозин.Он пояснил, что речь идет о двигателе EM-01 — прототипе первого из семейства авиационных двигателей нового поколения."Такого типа двигатели планируется использовать как для создания электрических пассажирских самолётов, в том числе аппаратов вертикального взлёта и посадки, так и в беспилотной технике. Кроме того, мы предполагаем, что этот набор технологий может быть в дальнейшем востребован в автомобиле- и судостроении", — сказал Рогозин. По данным специалистов "Эколибри", двигатель планируется сертифицировать по требованиям Росавиации и международных авиационных правил. Главная особенность ЕМ-01 заключается в электроприводе с безредукторной передачей, позволяющей увеличить энергетические характеристики, надежность и ресурс авиадвигателя. Уточняется, что планируемая мощность двигателей семейства "Эколибри" составит от 10 до 200 кВт, чтобы самолеты могли эффективно и безопасно перевозить габаритные грузы и пассажиров.
https://ria.ru/20230412/bespilotniki-1864654041.html
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экономика, технологии, россия, алексей рогозин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Технологии, Россия, Алексей Рогозин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В России началось создание первого полностью электрического авиадвигателя

"Эколибри": в России началось создание первого полностью электрического авиадвигателя

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДвигатель самолета
Двигатель самолета - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Двигатель самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Началось создание первого в России полностью электрического авиадвигателя, который будет применяться в пассажирских самолетах и тяжелых беспилотниках, сообщил РИА Новости председатель научно-технического совета компании-разработчика "Эколибри" Алексей Рогозин.
Он пояснил, что речь идет о двигателе EM-01 — прототипе первого из семейства авиационных двигателей нового поколения.
Компания Аэромакс
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"Такого типа двигатели планируется использовать как для создания электрических пассажирских самолётов, в том числе аппаратов вертикального взлёта и посадки, так и в беспилотной технике. Кроме того, мы предполагаем, что этот набор технологий может быть в дальнейшем востребован в автомобиле- и судостроении", — сказал Рогозин.
По данным специалистов "Эколибри", двигатель планируется сертифицировать по требованиям Росавиации и международных авиационных правил. Главная особенность ЕМ-01 заключается в электроприводе с безредукторной передачей, позволяющей увеличить энергетические характеристики, надежность и ресурс авиадвигателя.
«
"При разработке двигателя внедряется дублирование и резервирование всех узлов и общей схемы двигателя, а также обеспечивается практически полная импортонезависимость комплектующих", — добавили в компании.
Уточняется, что планируемая мощность двигателей семейства "Эколибри" составит от 10 до 200 кВт, чтобы самолеты могли эффективно и безопасно перевозить габаритные грузы и пассажиров.
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ЭкономикаТехнологииРоссияАлексей РогозинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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