https://ria.ru/20230414/artemovsk-1865466635.html
Российские силы продолжают наступление в Артемовске
Российские силы продолжают наступление в Артемовске - РИА Новости, 14.04.2023
Российские силы продолжают наступление в Артемовске
Российские силы в Артемовске выдавливают украинские подразделения, зажимая их в клещи, рассказал РИА Новости боец ЧВК "Вагнер". РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T21:00
2023-04-14T21:00
2023-04-14T21:43
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
горловка
евгений пригожин
вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК (ДНР), 14 апр — РИА Новости. Российские силы в Артемовске выдавливают украинские подразделения, зажимая их в клещи, рассказал РИА Новости боец ЧВК "Вагнер"."Мы давим их клещами, заходим со всех сторон. Они вытекают, как паста из тюбика. Очень маленькая возможность отойти пока у них есть, но это ненадолго", — сказал собеседник агентства. Как отметил военный, вероятность полного окружения ВСУ в городе очень высока."Ребята, бегите, пока есть возможность. Когда кольцо замкнется, ее уже не будет", — почеркнул он.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Как заявил накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, под контролем находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.
https://ria.ru/20230414/kontrnastuplenie-1865380443.html
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Росcийские военные берут противника "в клещи" в Артемовске
Бойцы "Вагнера" в Артемовске выдавливают украинские подразделения, зажимая их в клещи, тем самым лишая противника возможности уйти из города. Ранее основатель группы Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска еще рано – под контролем российских сил находится более 80% города.
2023-04-14T21:00
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РИА Новости
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в мире, артемовск, украина, горловка, евгений пригожин, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Горловка, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Российские силы продолжают наступление в Артемовске
Боец ЧВК "Вагнер" заявил, что российские силы выдавливают подразделения ВСУ из Артемовска
АРТЕМОВСК (ДНР), 14 апр — РИА Новости. Российские силы в Артемовске выдавливают украинские подразделения, зажимая их в клещи, рассказал РИА Новости боец ЧВК "Вагнер".
"Мы давим их клещами, заходим со всех сторон. Они вытекают, как паста из тюбика. Очень маленькая возможность отойти пока у них есть, но это ненадолго", — сказал собеседник агентства.
Союзники Киева больше не верят в успешное контрнаступление ВСУ, пишут СМИ
Как отметил военный, вероятность полного окружения ВСУ в городе очень высока.
"Ребята, бегите, пока есть возможность. Когда кольцо замкнется, ее уже не будет", — почеркнул он.
Артемовск расположен к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Как заявил накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин
, под контролем находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.