https://ria.ru/20230414/arkheologiya-1864880882.html

Археологи нашли артефакт об игре майя в мяч

Археологи нашли артефакт об игре майя в мяч - РИА Новости, 14.04.2023

Археологи нашли артефакт об игре майя в мяч

На мексиканском полуострове Юкатан в Чичен-Ице археологи нашли артефакт, связанный с игрой майя в мяч, пишет Heritage Daily. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T04:00

2023-04-14T04:00

2023-04-14T04:00

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864843078_0:49:1250:752_1920x0_80_0_0_57740b1fa4966021b00b7742669b3a11.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На мексиканском полуострове Юкатан в Чичен-Ице археологи нашли артефакт, связанный с игрой майя в мяч, пишет Heritage Daily.Это каменный диск диаметром 32,5 сантиметра и весом 40 килограммов. На нем полоса надписей. Судя по ним, объект относится к IX веку нашей эры. Так же на артефакте изображены две фигуры. Вероятно, игроки.Игра в мяч у майя предположительно зародилась более чем три тысячи лет назад. Ее важность подчеркивается в эпосе "Пополь-Вух". Она рассматривается как способ воссоздать битву сил тьмы и света. Ранее сообщалось, что ученые реконструировали климат древнего мира благодаря мумиям.

https://ria.ru/20230323/arkheologiya-1859758794.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры