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Археологи нашли артефакт об игре майя в мяч - РИА Новости, 14.04.2023
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Культура
 
04:00 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/arkheologiya-1864880882.html
Археологи нашли артефакт об игре майя в мяч
Археологи нашли артефакт об игре майя в мяч - РИА Новости, 14.04.2023
Археологи нашли артефакт об игре майя в мяч
На мексиканском полуострове Юкатан в Чичен-Ице археологи нашли артефакт, связанный с игрой майя в мяч, пишет Heritage Daily. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T04:00
2023-04-14T04:00
культура
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На мексиканском полуострове Юкатан в Чичен-Ице археологи нашли артефакт, связанный с игрой майя в мяч, пишет Heritage Daily.Это каменный диск диаметром 32,5 сантиметра и весом 40 килограммов. На нем полоса надписей. Судя по ним, объект относится к IX веку нашей эры. Так же на артефакте изображены две фигуры. Вероятно, игроки.Игра в мяч у майя предположительно зародилась более чем три тысячи лет назад. Ее важность подчеркивается в эпосе "Пополь-Вух". Она рассматривается как способ воссоздать битву сил тьмы и света. Ранее сообщалось, что ученые реконструировали климат древнего мира благодаря мумиям.
https://ria.ru/20230323/arkheologiya-1859758794.html
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Культура, Новости культуры
Археологи нашли артефакт об игре майя в мяч

Археологи нашли в Чичен-Ице артефакт об игре майя в мяч

© Фото : Del Instituto Nacional de Antropología e Historia.Археологи обнаружили в Чичен-Ица на юге Мексики каменный диск, который описывал традиционную игру с мячом
Археологи обнаружили в Чичен-Ица на юге Мексики каменный диск, который описывал традиционную игру с мячом - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : Del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На мексиканском полуострове Юкатан в Чичен-Ице археологи нашли артефакт, связанный с игрой майя в мяч, пишет Heritage Daily.
Это каменный диск диаметром 32,5 сантиметра и весом 40 килограммов. На нем полоса надписей. Судя по ним, объект относится к IX веку нашей эры. Так же на артефакте изображены две фигуры. Вероятно, игроки.
«
"Тот, что слева — в головном уборе с перьями и поясе с элемент в виде цветка, возможно, водяной лилии. Рядом с его лицом свиток. Его можно интерпретировать как дыхание или голос. На голове противника — "змеиный тюрбан", головной убор, который представлен на некоторых рисунках в Чичен-Ице", — объясняет археолог Сантьяго Альберто Собрино Фернандес.
Игра в мяч у майя предположительно зародилась более чем три тысячи лет назад. Ее важность подчеркивается в эпосе "Пополь-Вух". Она рассматривается как способ воссоздать битву сил тьмы и света.
Ранее сообщалось, что ученые реконструировали климат древнего мира благодаря мумиям.
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