Археологи нашли артефакт об игре майя в мяч
Археологи нашли в Чичен-Ице артефакт об игре майя в мяч
© Фото : Del Instituto Nacional de Antropología e Historia.Археологи обнаружили в Чичен-Ица на юге Мексики каменный диск, который описывал традиционную игру с мячом
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На мексиканском полуострове Юкатан в Чичен-Ице археологи нашли артефакт, связанный с игрой майя в мяч, пишет Heritage Daily.
Это каменный диск диаметром 32,5 сантиметра и весом 40 килограммов. На нем полоса надписей. Судя по ним, объект относится к IX веку нашей эры. Так же на артефакте изображены две фигуры. Вероятно, игроки.
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"Тот, что слева — в головном уборе с перьями и поясе с элемент в виде цветка, возможно, водяной лилии. Рядом с его лицом свиток. Его можно интерпретировать как дыхание или голос. На голове противника — "змеиный тюрбан", головной убор, который представлен на некоторых рисунках в Чичен-Ице", — объясняет археолог Сантьяго Альберто Собрино Фернандес.
Игра в мяч у майя предположительно зародилась более чем три тысячи лет назад. Ее важность подчеркивается в эпосе "Пополь-Вух". Она рассматривается как способ воссоздать битву сил тьмы и света.
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