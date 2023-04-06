https://ria.ru/20230406/mumii-1863295130.html

Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира

Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира - РИА Новости, 06.04.2023

Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира

Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира, пишет Phys.org со ссылкой на International Journal of Wood Culture. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T04:00

2023-04-06T04:00

2023-04-06T04:00

культура

новости культуры

археология

средиземноморье

ливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863259608_0:5:2000:1130_1920x0_80_0_0_225d39d8a2f65bcd6082ee5ae107e441.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира, пишет Phys.org со ссылкой на International Journal of Wood Culture.Специалисты проанализировали деревянные таблички, которые в римскую эпоху прикрепляли к телу покойного перед тем, как передать его бальзамировщику. Эти артефакты содержат больше информации, чем имена. Ученые обратили внимание на кольца, которые видны на дереве. Каждое обозначает год, и по их форме можно судить о погоде. Например, узкие кольца могут говорить о засушливых временах. Нескольких кусков дерева мало, чтобы составить представление о климате в древности. Но табличек на мумиях сохранилось достаточно. "Их тысячи в музеях по всему миру, и они сделаны из множества разных пород деревьев", — объясняет археолог Франсуа Блондель. В новом исследовании в расчет взяли 300 экземпляров и выявили совпадения в последовательности колец. Так, ученые получили начальное представление о том, каким был климат в восточном Средиземноморье, на территории современного Ливана, греческих островов и устье Нила. Именно здесь росли деревья, из которых были созданы проанализированные образцы. Но точное время того или иного климатического события по табличкам на мумиях пока не установили. Возможно, археологам придется провести радиоуглеродное датирование.

https://ria.ru/20230323/arkheologiya-1859758794.html

средиземноморье

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, средиземноморье, ливан