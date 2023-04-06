Рейтинг@Mail.ru
Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:00 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/mumii-1863295130.html
Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира
Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира - РИА Новости, 06.04.2023
Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира
Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира, пишет Phys.org со ссылкой на International Journal of Wood Culture. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T04:00
2023-04-06T04:00
культура
новости культуры
археология
средиземноморье
ливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863259608_0:5:2000:1130_1920x0_80_0_0_225d39d8a2f65bcd6082ee5ae107e441.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира, пишет Phys.org со ссылкой на International Journal of Wood Culture.Специалисты проанализировали деревянные таблички, которые в римскую эпоху прикрепляли к телу покойного перед тем, как передать его бальзамировщику. Эти артефакты содержат больше информации, чем имена. Ученые обратили внимание на кольца, которые видны на дереве. Каждое обозначает год, и по их форме можно судить о погоде. Например, узкие кольца могут говорить о засушливых временах. Нескольких кусков дерева мало, чтобы составить представление о климате в древности. Но табличек на мумиях сохранилось достаточно. "Их тысячи в музеях по всему миру, и они сделаны из множества разных пород деревьев", — объясняет археолог Франсуа Блондель. В новом исследовании в расчет взяли 300 экземпляров и выявили совпадения в последовательности колец. Так, ученые получили начальное представление о том, каким был климат в восточном Средиземноморье, на территории современного Ливана, греческих островов и устье Нила. Именно здесь росли деревья, из которых были созданы проанализированные образцы. Но точное время того или иного климатического события по табличкам на мумиях пока не установили. Возможно, археологам придется провести радиоуглеродное датирование.
https://ria.ru/20230323/arkheologiya-1859758794.html
средиземноморье
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863259608_131:0:1908:1333_1920x0_80_0_0_ab7f1b1d7315c935a995763d010aacd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, археология, средиземноморье, ливан
Культура, Новости культуры, Археология, Средиземноморье, Ливан
Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира

Ученые реконструировали климат древнего мира по деревянным артефактам на мумиях

© Фото : Fermi National Accelerator LaboratoryДеревянные артефакты, по которым реконструируют климат древнего мира
Деревянные артефакты, по которым реконструируют климат древнего мира - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Fermi National Accelerator Laboratory
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира, пишет Phys.org со ссылкой на International Journal of Wood Culture.
Специалисты проанализировали деревянные таблички, которые в римскую эпоху прикрепляли к телу покойного перед тем, как передать его бальзамировщику. Эти артефакты содержат больше информации, чем имена. Ученые обратили внимание на кольца, которые видны на дереве. Каждое обозначает год, и по их форме можно судить о погоде. Например, узкие кольца могут говорить о засушливых временах.
Нескольких кусков дерева мало, чтобы составить представление о климате в древности. Но табличек на мумиях сохранилось достаточно.
"Их тысячи в музеях по всему миру, и они сделаны из множества разных пород деревьев", — объясняет археолог Франсуа Блондель.
В новом исследовании в расчет взяли 300 экземпляров и выявили совпадения в последовательности колец. Так, ученые получили начальное представление о том, каким был климат в восточном Средиземноморье, на территории современного Ливана, греческих островов и устье Нила. Именно здесь росли деревья, из которых были созданы проанализированные образцы.
Но точное время того или иного климатического события по табличкам на мумиях пока не установили. Возможно, археологам придется провести радиоуглеродное датирование.
Фреска с изображением знака зодиака в храме Эсна - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В древнеегипетском храме нашли фрески с изображением знаков зодиака
23 марта, 04:00
 
КультураНовости культурыАрхеологияСредиземноморьеЛиван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала