https://ria.ru/20230406/mumii-1863295130.html
Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира
Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира - РИА Новости, 06.04.2023
Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира
Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира, пишет Phys.org со ссылкой на International Journal of Wood Culture. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T04:00
2023-04-06T04:00
2023-04-06T04:00
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира, пишет Phys.org со ссылкой на International Journal of Wood Culture.Специалисты проанализировали деревянные таблички, которые в римскую эпоху прикрепляли к телу покойного перед тем, как передать его бальзамировщику. Эти артефакты содержат больше информации, чем имена. Ученые обратили внимание на кольца, которые видны на дереве. Каждое обозначает год, и по их форме можно судить о погоде. Например, узкие кольца могут говорить о засушливых временах. Нескольких кусков дерева мало, чтобы составить представление о климате в древности. Но табличек на мумиях сохранилось достаточно. "Их тысячи в музеях по всему миру, и они сделаны из множества разных пород деревьев", — объясняет археолог Франсуа Блондель. В новом исследовании в расчет взяли 300 экземпляров и выявили совпадения в последовательности колец. Так, ученые получили начальное представление о том, каким был климат в восточном Средиземноморье, на территории современного Ливана, греческих островов и устье Нила. Именно здесь росли деревья, из которых были созданы проанализированные образцы. Но точное время того или иного климатического события по табличкам на мумиях пока не установили. Возможно, археологам придется провести радиоуглеродное датирование.
https://ria.ru/20230323/arkheologiya-1859758794.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, археология, средиземноморье, ливан
Культура, Новости культуры, Археология, Средиземноморье, Ливан
Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира
Ученые реконструировали климат древнего мира по деревянным артефактам на мумиях
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира, пишет
Phys.org со ссылкой на International Journal of Wood Culture.
Специалисты проанализировали деревянные таблички, которые в римскую эпоху прикрепляли к телу покойного перед тем, как передать его бальзамировщику. Эти артефакты содержат больше информации, чем имена. Ученые обратили внимание на кольца, которые видны на дереве. Каждое обозначает год, и по их форме можно судить о погоде. Например, узкие кольца могут говорить о засушливых временах.
Нескольких кусков дерева мало, чтобы составить представление о климате в древности. Но табличек на мумиях сохранилось достаточно.
"Их тысячи в музеях по всему миру, и они сделаны из множества разных пород деревьев", — объясняет археолог Франсуа Блондель.
В новом исследовании в расчет взяли 300 экземпляров и выявили совпадения в последовательности колец. Так, ученые получили начальное представление о том, каким был климат в восточном Средиземноморье, на территории современного Ливана, греческих островов и устье Нила. Именно здесь росли деревья, из которых были созданы проанализированные образцы.
Но точное время того или иного климатического события по табличкам на мумиях пока не установили. Возможно, археологам придется провести радиоуглеродное датирование.
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