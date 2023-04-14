https://ria.ru/20230414/arest-1865316651.html

Суд арестовал подростка по делу о насилии в спецшколе в Екатеринбурге

Суд арестовал подростка по делу о насилии в спецшколе в Екатеринбурге - РИА Новости, 14.04.2023

Суд арестовал подростка по делу о насилии в спецшколе в Екатеринбурге

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца подростка, обвиняемого в сексуальном насилии над воспитанниками одной из городских спецшкол,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:40

2023-04-14T13:40

2023-04-14T13:40

россия

екатеринбург

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца подростка, обвиняемого в сексуальном насилии над воспитанниками одной из городских спецшкол, сообщает пресс-служба суда. После сообщений в СМИ о том, что в спецшколе №124 в уральской столице старшие воспитанники под руководством одного из преподавателей наказывают провинившихся учеников, в том числе путем физического и сексуального насилия, министерство образования и молодежной политики региона заявило об отстранении от обязанностей директора учреждения. Информацию проверяют в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, в управлении СК РФ от комментариев воздержались в интересах следствия. "Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении 16-летнего учащегося спецшколы, обвиняемого по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Под арестом обвиняемому предстоит пробыть по 11 июня 2023 года включительно", - говорится в сообщении. Специальная школа №124 в Екатеринбурге – учреждение закрытого типа для обучающихся с общественно-опасным поведением. Дети попадают в эту учебное заведение по постановлению суда. Миссия школы состоит в создании образовательно-реабилитационного сопровождения подростка, находящегося в конфликте с законом. Учащимся обеспечивают социальную, педагогическую, психологическую, медицинскую реабилитацию, включая коррекцию поведения, говорится на сайте заведения.

https://ria.ru/20230414/direktor-1865231217.html

https://ria.ru/20230414/shkola-1865283595.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия