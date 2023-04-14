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Антонов рассказал, что осталось от российско-американских отношений - РИА Новости, 14.04.2023
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00:11 14.04.2023 (обновлено: 00:13 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/antonov-1865196921.html
Антонов рассказал, что осталось от российско-американских отношений
Антонов рассказал, что осталось от российско-американских отношений - РИА Новости, 14.04.2023
Антонов рассказал, что осталось от российско-американских отношений
Россия сохраняет сотрудничество с США в области космоса и контакты по линии урегулирования сирийского конфликта, заявил в четверг посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 14.04.2023
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россия
сша
анатолий антонов
в мире
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия сохраняет сотрудничество с США в области космоса и контакты по линии урегулирования сирийского конфликта, заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов. "Вы можете меня спросить, а что же осталось в российско-американских отношениях? Отвечу: это сотрудничество в области космоса, полуживой, увы, находится ситуация с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, сохраняются у нас контакты по линии деконфликтинга в Сирии", — сказал Антонов в ходе передачи "Большая игра".
https://ria.ru/20230413/diplomatiya-1865193050.html
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россия, сша, анатолий антонов, в мире
Россия, США, Анатолий Антонов, В мире
Антонов рассказал, что осталось от российско-американских отношений

Антонов: Россия сохраняет сотрудничество с США в области космоса и сокращении вооружений

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия сохраняет сотрудничество с США в области космоса и контакты по линии урегулирования сирийского конфликта, заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Вы можете меня спросить, а что же осталось в российско-американских отношениях? Отвечу: это сотрудничество в области космоса, полуживой, увы, находится ситуация с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, сохраняются у нас контакты по линии деконфликтинга в Сирии", — сказал Антонов в ходе передачи "Большая игра".
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