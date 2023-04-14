https://ria.ru/20230414/antonov-1865196921.html

Антонов рассказал, что осталось от российско-американских отношений

Антонов рассказал, что осталось от российско-американских отношений - РИА Новости, 14.04.2023

Антонов рассказал, что осталось от российско-американских отношений

Россия сохраняет сотрудничество с США в области космоса и контакты по линии урегулирования сирийского конфликта, заявил в четверг посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T00:11

2023-04-14T00:11

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сша

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия сохраняет сотрудничество с США в области космоса и контакты по линии урегулирования сирийского конфликта, заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов. "Вы можете меня спросить, а что же осталось в российско-американских отношениях? Отвечу: это сотрудничество в области космоса, полуживой, увы, находится ситуация с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, сохраняются у нас контакты по линии деконфликтинга в Сирии", — сказал Антонов в ходе передачи "Большая игра".

https://ria.ru/20230413/diplomatiya-1865193050.html

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россия, сша, анатолий антонов, в мире