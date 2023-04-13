https://ria.ru/20230413/znamenitosti-1865148581.html

В США пропал 36-летний актер сериала "Дрейк и Джош"

В США пропал 36-летний актер сериала "Дрейк и Джош" - РИА Новости, 13.04.2023

В США пропал 36-летний актер сериала "Дрейк и Джош"

В США пропал без вести 36-летний актер Дрейк Белл, пишет The Sun. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:49

2023-04-13T18:49

2023-04-13T18:49

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В США пропал без вести 36-летний актер Дрейк Белл, пишет The Sun.Он может быть в опасности, считают в полиции. В публикации не уточняется, почему предполагается, что артисту что-то угрожает. В последний раз Дрейка видели за рулем серого BMW 2022 года в среду около девяти часов вечера. Его последний пост в соцсети был сделан 6 марта. Белл дебютировал на ТВ в возрасте пяти лет. В 1999-м он начал работать на Nickelodeon — появился в "Шоу Аманды", где главная роль была у Аманды Байнс. Известность ему принесло участие в другом проекте канала — "Дрейк и Джош", вышедшего в эфир в 2004 году. В сериале рассказывалось о сводных братьях-подростках. У актера были проблемы с законом. В 2015 его арестовали за вождение в нетрезвом виде. В 2021 он признал себя виновным по обвинению в попытке создания угрозы для детей и распространении вредных для несовершеннолетних материалов. Актер получил два года условно и 200 часов общественных работ. Ранее сообщалось о том, что у звезды "Анатомии страсти" сгорел дом и погибли питомцы.

https://ria.ru/20230330/iskusstvo-1861816825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сша, знаменитости, кино и сериалы