https://ria.ru/20230413/znamenitosti-1865148581.html
В США пропал 36-летний актер сериала "Дрейк и Джош"
В США пропал 36-летний актер сериала "Дрейк и Джош" - РИА Новости, 13.04.2023
В США пропал 36-летний актер сериала "Дрейк и Джош"
В США пропал без вести 36-летний актер Дрейк Белл, пишет The Sun. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:49
2023-04-13T18:49
2023-04-13T18:49
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В США пропал без вести 36-летний актер Дрейк Белл, пишет The Sun.Он может быть в опасности, считают в полиции. В публикации не уточняется, почему предполагается, что артисту что-то угрожает. В последний раз Дрейка видели за рулем серого BMW 2022 года в среду около девяти часов вечера. Его последний пост в соцсети был сделан 6 марта. Белл дебютировал на ТВ в возрасте пяти лет. В 1999-м он начал работать на Nickelodeon — появился в "Шоу Аманды", где главная роль была у Аманды Байнс. Известность ему принесло участие в другом проекте канала — "Дрейк и Джош", вышедшего в эфир в 2004 году. В сериале рассказывалось о сводных братьях-подростках. У актера были проблемы с законом. В 2015 его арестовали за вождение в нетрезвом виде. В 2021 он признал себя виновным по обвинению в попытке создания угрозы для детей и распространении вредных для несовершеннолетних материалов. Актер получил два года условно и 200 часов общественных работ. Ранее сообщалось о том, что у звезды "Анатомии страсти" сгорел дом и погибли питомцы.
https://ria.ru/20230330/iskusstvo-1861816825.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сша, знаменитости, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, США, Знаменитости, Кино и сериалы
В США пропал 36-летний актер сериала "Дрейк и Джош"
В США пропал 36-летний актер сериала "Дрейк и Джош" Дрейк Белл
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
В США пропал без вести 36-летний актер Дрейк Белл, пишет
The Sun.
Он может быть в опасности, считают в полиции. В публикации не уточняется, почему предполагается, что артисту что-то угрожает.
В последний раз Дрейка видели за рулем серого BMW 2022 года в среду около девяти часов вечера. Его последний пост в соцсети был сделан 6 марта.
Белл дебютировал на ТВ в возрасте пяти лет. В 1999-м он начал работать на Nickelodeon — появился в "Шоу Аманды", где главная роль была у Аманды Байнс. Известность ему принесло участие в другом проекте канала — "Дрейк и Джош", вышедшего в эфир в 2004 году. В сериале рассказывалось о сводных братьях-подростках.
У актера были проблемы с законом. В 2015 его арестовали за вождение в нетрезвом виде. В 2021 он признал себя виновным по обвинению в попытке создания угрозы для детей и распространении вредных для несовершеннолетних материалов. Актер получил два года условно и 200 часов общественных работ.
Ранее сообщалось
о том, что у звезды "Анатомии страсти" сгорел дом и погибли питомцы.
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