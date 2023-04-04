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У звезды “Анатомии страсти" сгорел дом и погибли питомцы
У звезды “Анатомии страсти" сгорел дом и погибли питомцы - РИА Новости, 04.04.2023
У звезды “Анатомии страсти" сгорел дом и погибли питомцы
Катерины Скорсоне сгорел. Подробностями произошедшего она поделилась на своей странице в соцсети. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:31
2023-04-04T14:31
2023-04-04T14:31
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Дом звезды "Анатомии страсти" Катерины Скорсоне сгорел. Подробностями произошедшего она поделилась на своей странице в соцсети. Актриса заметила задымление, когда готовила своих троих детей ко сну. У нее была всего пара минут, чтобы вывести их из здания. Им удалось спастись, но при пожаре погибли четыре любимца семьи — три кошки и собака. "Мы до сих пор оплакиваем эту потерю", — говорит знаменитость. Скорсоне поблагодарила за помощь соседей, следователей и пожарных, а также коллег по сериалу."Анатомия страсти" — проект Шонды Раймс. Шоу стартовало в эфире 2007 года. Герои — доктора и интерны. Сериал рассказывает не только о профессиональных заслугах персонажей, но и о бурной личной жизни.
https://ria.ru/20230328/belokhvostikova-1861269103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, домашние животные
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, домашние животные
У звезды “Анатомии страсти" сгорел дом и погибли питомцы
В доме звезды “Анатомии страсти" Скорсоне произошел пожар, погибли ее кошки и собака
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Дом звезды "Анатомии страсти" Катерины Скорсоне сгорел. Подробностями произошедшего она поделилась на своей странице в соцсети.
Актриса заметила задымление, когда готовила своих троих детей ко сну. У нее была всего пара минут, чтобы вывести их из здания. Им удалось спастись, но при пожаре погибли четыре любимца семьи — три кошки и собака.
"Мы до сих пор оплакиваем эту потерю", — говорит знаменитость.
Скорсоне поблагодарила за помощь соседей, следователей и пожарных, а также коллег по сериалу.
"Анатомия страсти" — проект Шонды Раймс. Шоу стартовало в эфире 2007 года. Герои — доктора и интерны. Сериал рассказывает не только о профессиональных заслугах персонажей, но и о бурной личной жизни.
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