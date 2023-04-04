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У звезды “Анатомии страсти" сгорел дом и погибли питомцы - РИА Новости, 04.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:31 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/serial-1862881888.html
У звезды “Анатомии страсти" сгорел дом и погибли питомцы
У звезды “Анатомии страсти" сгорел дом и погибли питомцы - РИА Новости, 04.04.2023
У звезды “Анатомии страсти" сгорел дом и погибли питомцы
Катерины Скорсоне сгорел. Подробностями произошедшего она поделилась на своей странице в соцсети. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:31
2023-04-04T14:31
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Дом звезды "Анатомии страсти" Катерины Скорсоне сгорел. Подробностями произошедшего она поделилась на своей странице в соцсети. Актриса заметила задымление, когда готовила своих троих детей ко сну. У нее была всего пара минут, чтобы вывести их из здания. Им удалось спастись, но при пожаре погибли четыре любимца семьи — три кошки и собака. "Мы до сих пор оплакиваем эту потерю", — говорит знаменитость. Скорсоне поблагодарила за помощь соседей, следователей и пожарных, а также коллег по сериалу."Анатомия страсти" — проект Шонды Раймс. Шоу стартовало в эфире 2007 года. Герои — доктора и интерны. Сериал рассказывает не только о профессиональных заслугах персонажей, но и о бурной личной жизни.
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, домашние животные
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, домашние животные
У звезды “Анатомии страсти" сгорел дом и погибли питомцы

В доме звезды “Анатомии страсти" Скорсоне произошел пожар, погибли ее кошки и собака

© AFP 2023 / LISA O'CONNORКатерина Скорсоне
Катерина Скорсоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / LISA O'CONNOR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Дом звезды "Анатомии страсти" Катерины Скорсоне сгорел. Подробностями произошедшего она поделилась на своей странице в соцсети.
© Фото из аккаунта Катерины Скорсоне в социальной сетиПоследствия пожара в доме Катерины Скорсоне
Последствия пожара в доме Катерины Скорсоне
© Фото из аккаунта Катерины Скорсоне в социальной сети
Последствия пожара в доме Катерины Скорсоне
Актриса заметила задымление, когда готовила своих троих детей ко сну. У нее была всего пара минут, чтобы вывести их из здания. Им удалось спастись, но при пожаре погибли четыре любимца семьи — три кошки и собака.
"Мы до сих пор оплакиваем эту потерю", — говорит знаменитость.
© Фото из аккаунта Катерины Скорсоне в социальной сетиКатерина Скорсоне с котом
Катерина Скорсоне с котом
© Фото из аккаунта Катерины Скорсоне в социальной сети
Катерина Скорсоне с котом
Скорсоне поблагодарила за помощь соседей, следователей и пожарных, а также коллег по сериалу.
"Анатомия страсти" — проект Шонды Раймс. Шоу стартовало в эфире 2007 года. Герои — доктора и интерны. Сериал рассказывает не только о профессиональных заслугах персонажей, но и о бурной личной жизни.
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