https://ria.ru/20230404/serial-1862881888.html

У звезды “Анатомии страсти" сгорел дом и погибли питомцы

У звезды “Анатомии страсти" сгорел дом и погибли питомцы - РИА Новости, 04.04.2023

У звезды “Анатомии страсти" сгорел дом и погибли питомцы

Катерины Скорсоне сгорел. Подробностями произошедшего она поделилась на своей странице в соцсети. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:31

2023-04-04T14:31

2023-04-04T14:31

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Дом звезды "Анатомии страсти" Катерины Скорсоне сгорел. Подробностями произошедшего она поделилась на своей странице в соцсети. Актриса заметила задымление, когда готовила своих троих детей ко сну. У нее была всего пара минут, чтобы вывести их из здания. Им удалось спастись, но при пожаре погибли четыре любимца семьи — три кошки и собака. "Мы до сих пор оплакиваем эту потерю", — говорит знаменитость. Скорсоне поблагодарила за помощь соседей, следователей и пожарных, а также коллег по сериалу."Анатомия страсти" — проект Шонды Раймс. Шоу стартовало в эфире 2007 года. Герои — доктора и интерны. Сериал рассказывает не только о профессиональных заслугах персонажей, но и о бурной личной жизни.

https://ria.ru/20230328/belokhvostikova-1861269103.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, домашние животные