https://ria.ru/20230413/zlatoust-1864952346.html

В челябинском Златоусте грузовик въехал в жилой дом, водитель погиб

В челябинском Златоусте грузовик въехал в жилой дом, водитель погиб - РИА Новости, 13.04.2023

В челябинском Златоусте грузовик въехал в жилой дом, водитель погиб

Грузовой автомобиль въехал в жилой многоквартирный дом в четверг ночью в городе Златоуст Челябинской области, водитель погиб, сообщила пресс-служба УГИБДД... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T07:24

2023-04-13T07:24

2023-04-13T09:58

происшествия

златоуст

челябинская область

россия

угибдд

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Грузовой автомобиль въехал в жилой многоквартирный дом в четверг ночью в городе Златоуст Челябинской области, водитель погиб, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. По данным УГИБДД, ДТП произошло 13 апреля в 03.15 (01.15 мск) в Златоусте на улице 40 лет Победы, 2. "Водитель, 1986 года рождения, управляя автомобилем Scania с полуприцепом, при неустановленных обстоятельствах, при движении на спуск не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части с последующим наездом на жилой дом. После чего произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230412/dtp-1864795961.html

https://ria.ru/20230412/saratov-1864651496.html

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происшествия, златоуст, челябинская область, россия, угибдд