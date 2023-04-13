https://ria.ru/20230413/zlatoust-1864952346.html
В челябинском Златоусте грузовик въехал в жилой дом, водитель погиб
В челябинском Златоусте грузовик въехал в жилой дом, водитель погиб - РИА Новости, 13.04.2023
В челябинском Златоусте грузовик въехал в жилой дом, водитель погиб
Грузовой автомобиль въехал в жилой многоквартирный дом в четверг ночью в городе Златоуст Челябинской области, водитель погиб, сообщила пресс-служба УГИБДД... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T07:24
2023-04-13T07:24
2023-04-13T09:58
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Грузовой автомобиль въехал в жилой многоквартирный дом в четверг ночью в городе Златоуст Челябинской области, водитель погиб, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. По данным УГИБДД, ДТП произошло 13 апреля в 03.15 (01.15 мск) в Златоусте на улице 40 лет Победы, 2. "Водитель, 1986 года рождения, управляя автомобилем Scania с полуприцепом, при неустановленных обстоятельствах, при движении на спуск не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части с последующим наездом на жилой дом. После чего произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230412/dtp-1864795961.html
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происшествия, златоуст, челябинская область, россия, угибдд
Происшествия, Златоуст, Челябинская область, Россия, УГИБДД
В челябинском Златоусте грузовик въехал в жилой дом, водитель погиб
В челябинском Златоусте грузовик въехал в жилой многоквартирный дом, водитель погиб
ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Грузовой автомобиль въехал в жилой многоквартирный дом в четверг ночью в городе Златоуст Челябинской области, водитель погиб, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
По данным УГИБДД, ДТП произошло 13 апреля в 03.15 (01.15 мск) в Златоусте на улице 40 лет Победы, 2.
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"Водитель, 1986 года рождения, управляя автомобилем Scania с полуприцепом, при неустановленных обстоятельствах, при движении на спуск не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части с последующим наездом на жилой дом. После чего произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, уточняется в сообщении.
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