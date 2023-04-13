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Вуз в Зимбабве со следующего семестра начнет преподавать русский язык - РИА Новости, 13.04.2023
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17:28 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/zimbabve-1865121219.html
Вуз в Зимбабве со следующего семестра начнет преподавать русский язык
Вуз в Зимбабве со следующего семестра начнет преподавать русский язык - РИА Новости, 13.04.2023
Вуз в Зимбабве со следующего семестра начнет преподавать русский язык
Маникаландский университет прикладных наук в Зимбабве со следующего семестра начнет преподавать русский язык желающим студентам, заявил вице-ректор Альберт... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:28
2023-04-13T17:28
россия
зимбабве
в мире
русский язык в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Маникаландский университет прикладных наук в Зимбабве со следующего семестра начнет преподавать русский язык желающим студентам, заявил вице-ректор Альберт Чаванда. "В нашем расписании можно выбирать два иностранных языка, которые наши студенты хотели бы изучать в университете в течении четырех лет. И со следующего семестра среди этих языков будет представлен русский язык", - заявил Чаванда на международном IТ-форуме "Россия-Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", проходящем в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его оценке, это факт отражает нынешний высокий уровень взаимодействия между Россией и Зимбабве.
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россия, зимбабве, в мире, русский язык в мире
Россия, Зимбабве, В мире, Русский язык в мире
Вуз в Зимбабве со следующего семестра начнет преподавать русский язык

Маникаландский вуз в Зимбабве со следующего семестра будет преподавать русский язык

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Вид на Хараре - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Маникаландский университет прикладных наук в Зимбабве со следующего семестра начнет преподавать русский язык желающим студентам, заявил вице-ректор Альберт Чаванда.
"В нашем расписании можно выбирать два иностранных языка, которые наши студенты хотели бы изучать в университете в течении четырех лет. И со следующего семестра среди этих языков будет представлен русский язык", - заявил Чаванда на международном IТ-форуме "Россия-Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", проходящем в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его оценке, это факт отражает нынешний высокий уровень взаимодействия между Россией и Зимбабве.
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