https://ria.ru/20230413/zimbabve-1865121219.html

Вуз в Зимбабве со следующего семестра начнет преподавать русский язык

Вуз в Зимбабве со следующего семестра начнет преподавать русский язык - РИА Новости, 13.04.2023

Вуз в Зимбабве со следующего семестра начнет преподавать русский язык

Маникаландский университет прикладных наук в Зимбабве со следующего семестра начнет преподавать русский язык желающим студентам, заявил вице-ректор Альберт... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:28

2023-04-13T17:28

2023-04-13T17:28

россия

зимбабве

в мире

русский язык в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Маникаландский университет прикладных наук в Зимбабве со следующего семестра начнет преподавать русский язык желающим студентам, заявил вице-ректор Альберт Чаванда. "В нашем расписании можно выбирать два иностранных языка, которые наши студенты хотели бы изучать в университете в течении четырех лет. И со следующего семестра среди этих языков будет представлен русский язык", - заявил Чаванда на международном IТ-форуме "Россия-Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", проходящем в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его оценке, это факт отражает нынешний высокий уровень взаимодействия между Россией и Зимбабве.

https://ria.ru/20230331/sotrudnichestvo-1862215990.html

россия

зимбабве

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, зимбабве, в мире, русский язык в мире