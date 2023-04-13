https://ria.ru/20230413/zerno-1865170002.html

Минсельхоз Словакии предостерег от импорта украинского зерна

Минсельхоз Словакии предостерег от импорта украинского зерна - РИА Новости, 13.04.2023

Минсельхоз Словакии предостерег от импорта украинского зерна

Министерство сельского хозяйства Словакии не рекомендует ввоз украинского зерна и продуктов из него после обнаружения в одной из партий пестицида, который может РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:43

2023-04-13T19:43

2023-04-13T19:43

украина

словакия

евросоюз

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

в мире

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БРАТИСЛАВА, 13 апр - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Словакии не рекомендует ввоз украинского зерна и продуктов из него после обнаружения в одной из партий пестицида, который может негативно повлиять на здоровье людей, сообщило ведомство в четверг. "Министерство сельского хозяйства не рекомендует ввоз украинского зерна и продуктов из него", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным министерства, в контрольной пробе, которая была взята из партии украинского зерна, было подтверждено присутствие пестицида, который запрещен в ЕС и имеет негативное влияние на здоровье людей. Речь идет о партии в 1,5 тысячи тонн пшеницы, о проверке которой сообщалось в среду. Вводится строгий запрет на обработку и выведение на рынок этого зерна и муки из него. Минсельхоз планирует взять пробы со всех партий зерна и муки, которые были ввезены в Словакию с Украины. В среду словацкий министр сельского хозяйства Самуэл Влчан сообщал, что повышенное содержание пестицидов обнаружено при лабораторном анализе зерна, ввезенного в страну с Украины. Он информировал, что до конца недели будут получены результаты анализов, которые призваны установить степень влияния обнаруженных веществ на здоровье людей. Министр сообщал, что переработка этой партии зерна остановлена, речь, по его информации, шла о 1,5 тысячи тонн пшеницы. Влчан призывал словацких предпринимателей, которые занимаются переработкой зерна, быть осторожными при покупке сельскохозяйственных продуктов в странах, не входящих в Европейский союз. В начале апреля Словакия усилила контроль за качеством и транзитом зерновых культур, которые ввозятся с Украины, для защиты местного рынка. Министерство сельского хозяйства сообщало, что представители финансовой службы на границе теперь будут ставить пломбы на все партии зерновых культур, которые идут транзитом в другие страны через территорию Словакии. Те партии, что предназначены для Словакии, будут проходить проверку на содержание пестицидов и других веществ. Вопрос экспорта украинской пшеницы также поднимался премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в ходе встречи с Владимиром Зеленским. Хегер отмечал, что необходимо принять меры для того, чтобы пшеница с Украины не осталась на европейском рынке и не дискриминировала местных производителей. По данным правительства Словакии, Зеленский пообещал провести переговоры с экспортерами, чтобы они не злоупотребляли ситуацией. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230409/vengriya-1864024718.html

https://ria.ru/20230413/zerno-1865074155.html

https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html

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украина, словакия, евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире