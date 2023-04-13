https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865179869.html
Французы предложили отправить Зеленского в Россию после новостей с фронта
Французы предложили отправить Зеленского в Россию после новостей с фронта - РИА Новости, 13.04.2023
Французы предложили отправить Зеленского в Россию после новостей с фронта
Читатели Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за желание удержать Артемовск "любой ценой". РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T20:55
2023-04-13T20:55
2023-04-13T21:12
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
ян гагин
денис пушилин
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за желание удержать Артемовск "любой ценой".""Выигранное" от защиты Артемовска время стоило жизни множеству молодых украинцев. <...> Есть ли еще смысл продолжать приносить в жертву украинскую молодежь вместо того, чтобы начать переговоры о прекращении огня и поиске компромисса для завершения конфликта?" — задались вопросом пользователи в комментариях к статье."Нужно сослать Зеленского в тюрьму в Восточной Сибири, чтобы положить конец этому конфликту", — поделился мнением один из читателей."Упрямство Зеленского приведет к потере тысяч людей в украинской армии", — добавил другой."Чем больше оружия Запад поставляет Украине, тем больше российская армия продвигается! Очень эффективная военная помощь!" — написал еще один комментатор.Во вторник основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что 80 процентов Артемовска находится под контролем российских сил, в том числе все административные центры, заводы, фабрики. Как отмечал советник врио главы ДНР Ян Гагин, украинскую группировку войск практически заблокировали на западных окраинах города, отступать ей некуда.
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Ян Гагин, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Евгений Пригожин, Россия
Французы предложили отправить Зеленского в Россию после новостей с фронта
Читатели Le Figaro предложили сослать Зеленского в Сибирь после новостей из Артемовска