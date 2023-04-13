https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865179869.html

Французы предложили отправить Зеленского в Россию после новостей с фронта

Французы предложили отправить Зеленского в Россию после новостей с фронта - РИА Новости, 13.04.2023

Французы предложили отправить Зеленского в Россию после новостей с фронта

Читатели Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за желание удержать Артемовск "любой ценой". РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T20:55

2023-04-13T20:55

2023-04-13T21:12

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

донецкая народная республика

владимир зеленский

ян гагин

денис пушилин

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за желание удержать Артемовск "любой ценой".""Выигранное" от защиты Артемовска время стоило жизни множеству молодых украинцев. <...> Есть ли еще смысл продолжать приносить в жертву украинскую молодежь вместо того, чтобы начать переговоры о прекращении огня и поиске компромисса для завершения конфликта?" — задались вопросом пользователи в комментариях к статье."Нужно сослать Зеленского в тюрьму в Восточной Сибири, чтобы положить конец этому конфликту", — поделился мнением один из читателей."Упрямство Зеленского приведет к потере тысяч людей в украинской армии", — добавил другой."Чем больше оружия Запад поставляет Украине, тем больше российская армия продвигается! Очень эффективная военная помощь!" — написал еще один комментатор.Во вторник основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что 80 процентов Артемовска находится под контролем российских сил, в том числе все административные центры, заводы, фабрики. Как отмечал советник врио главы ДНР Ян Гагин, украинскую группировку войск практически заблокировали на западных окраинах города, отступать ей некуда.

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

россия

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в мире, артемовск, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, ян гагин, денис пушилин, вооруженные силы украины, евгений пригожин, россия