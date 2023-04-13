Рейтинг@Mail.ru
Французы предложили отправить Зеленского в Россию после новостей с фронта - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 13.04.2023 (обновлено: 21:12 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865179869.html
Французы предложили отправить Зеленского в Россию после новостей с фронта
Французы предложили отправить Зеленского в Россию после новостей с фронта - РИА Новости, 13.04.2023
Французы предложили отправить Зеленского в Россию после новостей с фронта
Читатели Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за желание удержать Артемовск "любой ценой". РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T20:55
2023-04-13T21:12
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
ян гагин
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844058071_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_19934a0e7a2fc8de1618d50662b2df12.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за желание удержать Артемовск "любой ценой".""Выигранное" от защиты Артемовска время стоило жизни множеству молодых украинцев. &lt;...&gt; Есть ли еще смысл продолжать приносить в жертву украинскую молодежь вместо того, чтобы начать переговоры о прекращении огня и поиске компромисса для завершения конфликта?" — задались вопросом пользователи в комментариях к статье."Нужно сослать Зеленского в тюрьму в Восточной Сибири, чтобы положить конец этому конфликту", — поделился мнением один из читателей."Упрямство Зеленского приведет к потере тысяч людей в украинской армии", — добавил другой."Чем больше оружия Запад поставляет Украине, тем больше российская армия продвигается! Очень эффективная военная помощь!" — написал еще один комментатор.Во вторник основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что 80 процентов Артемовска находится под контролем российских сил, в том числе все административные центры, заводы, фабрики. Как отмечал советник врио главы ДНР Ян Гагин, украинскую группировку войск практически заблокировали на западных окраинах города, отступать ей некуда.
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html
артемовск
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844058071_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_c9e04fc1e3c1242fd65861c7e1c1d78b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, ян гагин, денис пушилин, вооруженные силы украины, евгений пригожин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Ян Гагин, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Евгений Пригожин, Россия
Французы предложили отправить Зеленского в Россию после новостей с фронта

Читатели Le Figaro предложили сослать Зеленского в Сибирь после новостей из Артемовска

© Фото пресс-службы президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото пресс-службы президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за желание удержать Артемовск "любой ценой".
""Выигранное" от защиты Артемовска время стоило жизни множеству молодых украинцев. <...> Есть ли еще смысл продолжать приносить в жертву украинскую молодежь вместо того, чтобы начать переговоры о прекращении огня и поиске компромисса для завершения конфликта?" — задались вопросом пользователи в комментариях к статье.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время церемонии приветствия перед президентским дворцом в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Зеленский решил расчленить Украину. Ликвидаторы уже прибыли на место
12 апреля, 08:00
"Нужно сослать Зеленского в тюрьму в Восточной Сибири, чтобы положить конец этому конфликту", — поделился мнением один из читателей.
"Упрямство Зеленского приведет к потере тысяч людей в украинской армии", — добавил другой.
"Чем больше оружия Запад поставляет Украине, тем больше российская армия продвигается! Очень эффективная военная помощь!" — написал еще один комментатор.
Во вторник основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что 80 процентов Артемовска находится под контролем российских сил, в том числе все административные центры, заводы, фабрики. Как отмечал советник врио главы ДНР Ян Гагин, украинскую группировку войск практически заблокировали на западных окраинах города, отступать ей некуда.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийЯн ГагинДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныЕвгений ПригожинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала