https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865157459.html
"Осталось недолго". В Киеве заговорили о катастрофе из-за ошибки Зеленского
"Осталось недолго". В Киеве заговорили о катастрофе из-за ошибки Зеленского - РИА Новости, 13.04.2023
"Осталось недолго". В Киеве заговорили о катастрофе из-за ошибки Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в катастрофическом положении из-за двух серьезных проблем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:50
2023-04-13T18:50
2023-04-13T19:15
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олег соскин
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в катастрофическом положении из-за двух серьезных проблем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Первое, о чем можно говорить — это тупик на фронте. <…> Следующий момент — это оружие и боеприпасы", — отметил он.Эксперт обратил внимание на критическое состояние ВСУ, выразив сомнения по поводу возможности проведения обещанного Киевом контрнаступления."Мы сейчас имеем тупиковую ситуацию. Уже недолго осталось", — добавил Соскин.Дальнейшие же поставки натовский техники могут оказаться под угрозой из-за нарастающих разногласий среди союзников, заключил экс-советник Кучмы.
https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865123755.html
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В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Осталось недолго". В Киеве заговорили о катастрофе из-за ошибки Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: политика Зеленского в отношении фронта и поставок зашла в тупик