https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865157459.html

"Осталось недолго". В Киеве заговорили о катастрофе из-за ошибки Зеленского

"Осталось недолго". В Киеве заговорили о катастрофе из-за ошибки Зеленского - РИА Новости, 13.04.2023

"Осталось недолго". В Киеве заговорили о катастрофе из-за ошибки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в катастрофическом положении из-за двух серьезных проблем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:50

2023-04-13T18:50

2023-04-13T19:15

в мире

украина

киев

владимир зеленский

олег соскин

леонид кучма

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в катастрофическом положении из-за двух серьезных проблем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Первое, о чем можно говорить — это тупик на фронте. <…> Следующий момент — это оружие и боеприпасы", — отметил он.Эксперт обратил внимание на критическое состояние ВСУ, выразив сомнения по поводу возможности проведения обещанного Киевом контрнаступления."Мы сейчас имеем тупиковую ситуацию. Уже недолго осталось", — добавил Соскин.Дальнейшие же поставки натовский техники могут оказаться под угрозой из-за нарастающих разногласий среди союзников, заключил экс-советник Кучмы.

https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865123755.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины