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"Осталось недолго". В Киеве заговорили о катастрофе из-за ошибки Зеленского - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 13.04.2023 (обновлено: 19:15 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865157459.html
"Осталось недолго". В Киеве заговорили о катастрофе из-за ошибки Зеленского
"Осталось недолго". В Киеве заговорили о катастрофе из-за ошибки Зеленского - РИА Новости, 13.04.2023
"Осталось недолго". В Киеве заговорили о катастрофе из-за ошибки Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в катастрофическом положении из-за двух серьезных проблем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:50
2023-04-13T19:15
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в катастрофическом положении из-за двух серьезных проблем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Первое, о чем можно говорить — это тупик на фронте. &lt;…&gt; Следующий момент — это оружие и боеприпасы", — отметил он.Эксперт обратил внимание на критическое состояние ВСУ, выразив сомнения по поводу возможности проведения обещанного Киевом контрнаступления."Мы сейчас имеем тупиковую ситуацию. Уже недолго осталось", — добавил Соскин.Дальнейшие же поставки натовский техники могут оказаться под угрозой из-за нарастающих разногласий среди союзников, заключил экс-советник Кучмы.
https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865123755.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Осталось недолго". В Киеве заговорили о катастрофе из-за ошибки Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: политика Зеленского в отношении фронта и поставок зашла в тупик

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в катастрофическом положении из-за двух серьезных проблем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Первое, о чем можно говорить — это тупик на фронте. <…> Следующий момент — это оружие и боеприпасы", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
"Предатель родины". В США определили участь Зеленского
Вчера, 17:36
Эксперт обратил внимание на критическое состояние ВСУ, выразив сомнения по поводу возможности проведения обещанного Киевом контрнаступления.
"Мы сейчас имеем тупиковую ситуацию. Уже недолго осталось", — добавил Соскин.
Дальнейшие же поставки натовский техники могут оказаться под угрозой из-за нарастающих разногласий среди союзников, заключил экс-советник Кучмы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
"Будут бомбардировки". В США предупредили, чем обернется план Зеленского
Вчера, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид КучмаВооруженные силы Украины
 
 
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