https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865123755.html

"Предатель родины". В США определили участь Зеленского

"Предатель родины". В США определили участь Зеленского - РИА Новости, 13.04.2023

"Предатель родины". В США определили участь Зеленского

Уставшие от конфликта на Украине США и Европа к концу года вынудят Киев сесть за стол переговоров и подписать невыгодное ему соглашение, утверждают сотрудники... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:36

2023-04-13T17:36

2023-04-13T17:55

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сша

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Уставшие от конфликта на Украине США и Европа к концу года вынудят Киев сесть за стол переговоров и подписать невыгодное ему соглашение, утверждают сотрудники американского Совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в статье для Foreign Affairs."Убедить Киев согласиться на прекращение огня и перейти к дипломатии может стать сложной задачей. Многие украинцы воспримут это предложение как измену родине <…>. Зеленскому придется круто уменьшить свои амбиции после того, как он с первых месяцев конфликта обещал победу", — говорится в публикации.По мнению авторов, ВСУ не смогут одолеть российскую армию, даже если западные страны увеличат военную помощь."Украинские войска уже понесли более ста тысяч потерь и лишились многих своих лучших солдат. Экономика страны сократилась примерно на тридцать процентов, уровень бедности растет. Около восьми миллионов граждан бежали за границу", — объяснили эксперты.Киев не сможет отказаться от плана, включающего потерю контролируемых Россией территорий, так как его будущее зависит от поддержки американских и европейских партнеров. При отказе от мирного урегулирования украинцы утратят всю предоставляемую им помощь, заключили специалисты.

https://ria.ru/20230413/ukraina-1865085888.html

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html

сша

украина

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины