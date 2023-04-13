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"Предатель родины". В США определили участь Зеленского - РИА Новости, 13.04.2023
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17:36 13.04.2023 (обновлено: 17:55 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865123755.html
"Предатель родины". В США определили участь Зеленского
"Предатель родины". В США определили участь Зеленского - РИА Новости, 13.04.2023
"Предатель родины". В США определили участь Зеленского
Уставшие от конфликта на Украине США и Европа к концу года вынудят Киев сесть за стол переговоров и подписать невыгодное ему соглашение, утверждают сотрудники... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:36
2023-04-13T17:55
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Уставшие от конфликта на Украине США и Европа к концу года вынудят Киев сесть за стол переговоров и подписать невыгодное ему соглашение, утверждают сотрудники американского Совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в статье для Foreign Affairs."Убедить Киев согласиться на прекращение огня и перейти к дипломатии может стать сложной задачей. Многие украинцы воспримут это предложение как измену родине &lt;…&gt;. Зеленскому придется круто уменьшить свои амбиции после того, как он с первых месяцев конфликта обещал победу", — говорится в публикации.По мнению авторов, ВСУ не смогут одолеть российскую армию, даже если западные страны увеличат военную помощь."Украинские войска уже понесли более ста тысяч потерь и лишились многих своих лучших солдат. Экономика страны сократилась примерно на тридцать процентов, уровень бедности растет. Около восьми миллионов граждан бежали за границу", — объяснили эксперты.Киев не сможет отказаться от плана, включающего потерю контролируемых Россией территорий, так как его будущее зависит от поддержки американских и европейских партнеров. При отказе от мирного урегулирования украинцы утратят всю предоставляемую им помощь, заключили специалисты.
https://ria.ru/20230413/ukraina-1865085888.html
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Кирилл Иванников
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины
"Предатель родины". В США определили участь Зеленского

Foreign Affairs: США навяжут Зеленскому мирные переговоры, несмотря на его обещания победы

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Уставшие от конфликта на Украине США и Европа к концу года вынудят Киев сесть за стол переговоров и подписать невыгодное ему соглашение, утверждают сотрудники американского Совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в статье для Foreign Affairs.
"Убедить Киев согласиться на прекращение огня и перейти к дипломатии может стать сложной задачей. Многие украинцы воспримут это предложение как измену родине <…>. Зеленскому придется круто уменьшить свои амбиции после того, как он с первых месяцев конфликта обещал победу", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
"Будут бомбардировки". В США предупредили, чем обернется план Зеленского
Вчера, 15:46
По мнению авторов, ВСУ не смогут одолеть российскую армию, даже если западные страны увеличат военную помощь.
"Украинские войска уже понесли более ста тысяч потерь и лишились многих своих лучших солдат. Экономика страны сократилась примерно на тридцать процентов, уровень бедности растет. Около восьми миллионов граждан бежали за границу", — объяснили эксперты.
Киев не сможет отказаться от плана, включающего потерю контролируемых Россией территорий, так как его будущее зависит от поддержки американских и европейских партнеров. При отказе от мирного урегулирования украинцы утратят всю предоставляемую им помощь, заключили специалисты.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время церемонии приветствия перед президентским дворцом в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Зеленский решил расчленить Украину. Ликвидаторы уже прибыли на место
12 апреля, 08:00
 
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