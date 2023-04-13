"Предатель родины". В США определили участь Зеленского
Foreign Affairs: США навяжут Зеленскому мирные переговоры, несмотря на его обещания победы
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Уставшие от конфликта на Украине США и Европа к концу года вынудят Киев сесть за стол переговоров и подписать невыгодное ему соглашение, утверждают сотрудники американского Совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в статье для Foreign Affairs.
"Убедить Киев согласиться на прекращение огня и перейти к дипломатии может стать сложной задачей. Многие украинцы воспримут это предложение как измену родине <…>. Зеленскому придется круто уменьшить свои амбиции после того, как он с первых месяцев конфликта обещал победу", — говорится в публикации.
По мнению авторов, ВСУ не смогут одолеть российскую армию, даже если западные страны увеличат военную помощь.
"Украинские войска уже понесли более ста тысяч потерь и лишились многих своих лучших солдат. Экономика страны сократилась примерно на тридцать процентов, уровень бедности растет. Около восьми миллионов граждан бежали за границу", — объяснили эксперты.
Киев не сможет отказаться от плана, включающего потерю контролируемых Россией территорий, так как его будущее зависит от поддержки американских и европейских партнеров. При отказе от мирного урегулирования украинцы утратят всю предоставляемую им помощь, заключили специалисты.