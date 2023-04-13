https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1864976706.html

Обращение Зеленского к мировым лидерам шокировало пользователей Сети

Обращение Зеленского к мировым лидерам шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 13.04.2023

Обращение Зеленского к мировым лидерам шокировало пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обращение к мировым финансовым лидерам с просьбой конфисковать российские активы и... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:23

2023-04-13T10:23

2023-04-13T12:38

в мире

владимир зеленский

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обращение к мировым финансовым лидерам с просьбой конфисковать российские активы и направить их на восстановление его страны. "Этот конфликт дорого обходится, но для европейских и американских налогоплательщиков", — написал один из комментаторов. "Европа не согласится с его заявлением", — отметил другой. "Больше никаких денег. Я американский налогоплательщик!" — поддержал третий. "Зеленскому пора думать о мирном соглашении", — добавил еще один пользователь. "Страны посылают миллиарды, а ему нужно больше?" — задался вопросом читатель. На встрече мировых финансовых лидеров в Вашингтоне Зеленский заявил, что Украине срочно нужны 14,1 миллиарда долларов, и потребовал использовать для этого замороженные российские активы. По его словам, конфликт должен стать затратным для России.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность нашей страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20230412/toplivo-1864799481.html

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864762833.html

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, владимир путин