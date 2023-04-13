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Обращение Зеленского к мировым лидерам шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 13.04.2023
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10:23 13.04.2023 (обновлено: 12:38 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1864976706.html
Обращение Зеленского к мировым лидерам шокировало пользователей Сети
Обращение Зеленского к мировым лидерам шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 13.04.2023
Обращение Зеленского к мировым лидерам шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обращение к мировым финансовым лидерам с просьбой конфисковать российские активы и... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:23
2023-04-13T12:38
в мире
владимир зеленский
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обращение к мировым финансовым лидерам с просьбой конфисковать российские активы и направить их на восстановление его страны. "Этот конфликт дорого обходится, но для европейских и американских налогоплательщиков", — написал один из комментаторов. "Европа не согласится с его заявлением", — отметил другой. "Больше никаких денег. Я американский налогоплательщик!" — поддержал третий. "Зеленскому пора думать о мирном соглашении", — добавил еще один пользователь. "Страны посылают миллиарды, а ему нужно больше?" — задался вопросом читатель. На встрече мировых финансовых лидеров в Вашингтоне Зеленский заявил, что Украине срочно нужны 14,1 миллиарда долларов, и потребовал использовать для этого замороженные российские активы. По его словам, конфликт должен стать затратным для России.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность нашей страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20230412/toplivo-1864799481.html
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864762833.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, владимир путин
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Владимир Путин
Обращение Зеленского к мировым лидерам шокировало пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали обращение Зеленского к Западу о цене для России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обращение к мировым финансовым лидерам с просьбой конфисковать российские активы и направить их на восстановление его страны.

"Этот конфликт дорого обходится, но для европейских и американских налогоплательщиков", — написал один из комментаторов.
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"Европа не согласится с его заявлением", — отметил другой.
"Больше никаких денег. Я американский налогоплательщик!" — поддержал третий.
"Зеленскому пора думать о мирном соглашении", — добавил еще один пользователь.
"Страны посылают миллиарды, а ему нужно больше?" — задался вопросом читатель.
На встрече мировых финансовых лидеров в Вашингтоне Зеленский заявил, что Украине срочно нужны 14,1 миллиарда долларов, и потребовал использовать для этого замороженные российские активы. По его словам, конфликт должен стать затратным для России.

Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность нашей страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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