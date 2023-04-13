Обращение Зеленского к мировым лидерам шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали обращение Зеленского к Западу о цене для России
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обращение к мировым финансовым лидерам с просьбой конфисковать российские активы и направить их на восстановление его страны.
"Этот конфликт дорого обходится, но для европейских и американских налогоплательщиков", — написал один из комментаторов.
"Этот конфликт дорого обходится, но для европейских и американских налогоплательщиков", — написал один из комментаторов.
"Европа не согласится с его заявлением", — отметил другой.
"Больше никаких денег. Я американский налогоплательщик!" — поддержал третий.
"Зеленскому пора думать о мирном соглашении", — добавил еще один пользователь.
"Страны посылают миллиарды, а ему нужно больше?" — задался вопросом читатель.
На встрече мировых финансовых лидеров в Вашингтоне Зеленский заявил, что Украине срочно нужны 14,1 миллиарда долларов, и потребовал использовать для этого замороженные российские активы. По его словам, конфликт должен стать затратным для России.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность нашей страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность нашей страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.