https://ria.ru/20230413/zaporozhe-1864954268.html

Запорожская область сформирует заксобрание, которое изберет губернатора

Запорожская область сформирует заксобрание, которое изберет губернатора - РИА Новости, 13.04.2023

Запорожская область сформирует заксобрание, которое изберет губернатора

В Запорожской области по итогам местных выборов сформируют законодательное собрание, депутаты которого выберут из предложенных кандидатур губернатора, сообщил... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T07:55

2023-04-13T07:55

2023-04-13T07:55

политика

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. В Запорожской области по итогам местных выборов сформируют законодательное собрание, депутаты которого выберут из предложенных кандидатур губернатора, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, выборы в законодательное собрание первого созыва в Запорожской области намечены на сентябрь этого года. "Пройдут выборы по пропорциональной системе", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230412/bolnitsa-1864878484.html

запорожская область

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политика, запорожская область, владимир рогов