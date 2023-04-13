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Запорожская область сформирует заксобрание, которое изберет губернатора - РИА Новости, 13.04.2023
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07:55 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/zaporozhe-1864954268.html
Запорожская область сформирует заксобрание, которое изберет губернатора
Запорожская область сформирует заксобрание, которое изберет губернатора - РИА Новости, 13.04.2023
Запорожская область сформирует заксобрание, которое изберет губернатора
В Запорожской области по итогам местных выборов сформируют законодательное собрание, депутаты которого выберут из предложенных кандидатур губернатора, сообщил... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T07:55
2023-04-13T07:55
политика
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. В Запорожской области по итогам местных выборов сформируют законодательное собрание, депутаты которого выберут из предложенных кандидатур губернатора, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, выборы в законодательное собрание первого созыва в Запорожской области намечены на сентябрь этого года. "Пройдут выборы по пропорциональной системе", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230412/bolnitsa-1864878484.html
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политика, запорожская область, владимир рогов
Политика, Запорожская область, Владимир Рогов
Запорожская область сформирует заксобрание, которое изберет губернатора

Рогов: Запорожская область на выборах сформирует заксобрание, которое изберет губернатора

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. В Запорожской области по итогам местных выборов сформируют законодательное собрание, депутаты которого выберут из предложенных кандидатур губернатора, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"В Запорожской области губернатора из предложенных кандидатур будут выбирать депутаты законодательного собрания, которое будет сформировано по итогам предстоящих выборов", - сказал Рогов.
По его словам, выборы в законодательное собрание первого созыва в Запорожской области намечены на сентябрь этого года.
"Пройдут выборы по пропорциональной системе", - подчеркнул Рогов.
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ПолитикаЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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