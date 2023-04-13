https://ria.ru/20230413/zapad-1864956813.html
Российская группировка "Запад" поразила польскую самоходную установку
Российская группировка "Запад" поразила польскую самоходную установку - РИА Новости, 13.04.2023
Российская группировка "Запад" поразила польскую самоходную установку
Группировка ВС РФ "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожила САУ "Краб" польского производства и танк, а также... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T08:21
2023-04-13T08:21
2023-04-13T08:21
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863964100_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_86c27d54776a8a05aa0e5bd0faef541f.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожила САУ "Краб" польского производства и танк, а также огнем минометов "Сани" - украинскую станцию РЭБ, заявил в четверг начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "В ходе контрбатарейной борьбы расчет САУ 2С19 "Мста-С" под командованием сержанта Василия Кольчикова высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожил САУ "Краб" польского производства и танк противника в районе населенных пунктов Куриловка и Песчаное. В районе населенного пункта Ивановка расчет 120-мм миномета "Сани" под командованием сержанта Вадима Даниленко осколочно-фугасной миной уничтожил станцию РЭБ противника", - сообщил Зыбинский.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863964100_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5fe23bba787b35d7f2379c7789d6af57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российская группировка "Запад" поразила польскую самоходную установку
Группировка ВС России "Запад" высокоточными боеприпасами уничтожила польскую САУ "Краб"
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожила САУ "Краб" польского производства и танк, а также огнем минометов "Сани" - украинскую станцию РЭБ, заявил в четверг начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
"В ходе контрбатарейной борьбы расчет САУ 2С19 "Мста-С" под командованием сержанта Василия Кольчикова высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожил САУ "Краб" польского производства и танк противника в районе населенных пунктов Куриловка и Песчаное. В районе населенного пункта Ивановка расчет 120-мм миномета "Сани" под командованием сержанта Вадима Даниленко осколочно-фугасной миной уничтожил станцию РЭБ противника", - сообщил Зыбинский.