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Российская группировка "Запад" поразила польскую самоходную установку - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:21 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/zapad-1864956813.html
Российская группировка "Запад" поразила польскую самоходную установку
Российская группировка "Запад" поразила польскую самоходную установку - РИА Новости, 13.04.2023
Российская группировка "Запад" поразила польскую самоходную установку
Группировка ВС РФ "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожила САУ "Краб" польского производства и танк, а также... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T08:21
2023-04-13T08:21
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожила САУ "Краб" польского производства и танк, а также огнем минометов "Сани" - украинскую станцию РЭБ, заявил в четверг начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "В ходе контрбатарейной борьбы расчет САУ 2С19 "Мста-С" под командованием сержанта Василия Кольчикова высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожил САУ "Краб" польского производства и танк противника в районе населенных пунктов Куриловка и Песчаное. В районе населенного пункта Ивановка расчет 120-мм миномета "Сани" под командованием сержанта Вадима Даниленко осколочно-фугасной миной уничтожил станцию РЭБ противника", - сообщил Зыбинский.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российская группировка "Запад" поразила польскую самоходную установку

Группировка ВС России "Запад" высокоточными боеприпасами уничтожила польскую САУ "Краб"

© РИА Новости / Алексей МайшевАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожила САУ "Краб" польского производства и танк, а также огнем минометов "Сани" - украинскую станцию РЭБ, заявил в четверг начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
"В ходе контрбатарейной борьбы расчет САУ 2С19 "Мста-С" под командованием сержанта Василия Кольчикова высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожил САУ "Краб" польского производства и танк противника в районе населенных пунктов Куриловка и Песчаное. В районе населенного пункта Ивановка расчет 120-мм миномета "Сани" под командованием сержанта Вадима Даниленко осколочно-фугасной миной уничтожил станцию РЭБ противника", - сообщил Зыбинский.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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