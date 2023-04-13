https://ria.ru/20230413/zapad-1864956813.html

Российская группировка "Запад" поразила польскую самоходную установку

Российская группировка "Запад" поразила польскую самоходную установку - РИА Новости, 13.04.2023

Российская группировка "Запад" поразила польскую самоходную установку

Группировка ВС РФ "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожила САУ "Краб" польского производства и танк, а также... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T08:21

2023-04-13T08:21

2023-04-13T08:21

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожила САУ "Краб" польского производства и танк, а также огнем минометов "Сани" - украинскую станцию РЭБ, заявил в четверг начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "В ходе контрбатарейной борьбы расчет САУ 2С19 "Мста-С" под командованием сержанта Василия Кольчикова высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожил САУ "Краб" польского производства и танк противника в районе населенных пунктов Куриловка и Песчаное. В районе населенного пункта Ивановка расчет 120-мм миномета "Сани" под командованием сержанта Вадима Даниленко осколочно-фугасной миной уничтожил станцию РЭБ противника", - сообщил Зыбинский.

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, вооруженные силы рф