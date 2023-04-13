https://ria.ru/20230413/zakonodatelstvo-1865051173.html
Андрей Луценко поддержал законодательные предложения детского омбудсмена
Андрей Луценко поддержал законодательные предложения детского омбудсмена - РИА Новости, 13.04.2023
Андрей Луценко поддержал законодательные предложения детского омбудсмена
Глава Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко поддержал предложения уполномоченной по правам ребенка в области Ольги Смирновой по передаче бесхозных... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:15
2023-04-13T14:15
2023-04-13T14:15
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
ольга смирнова
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 13 апр – РИА Новости. Глава Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко поддержал предложения уполномоченной по правам ребенка в области Ольги Смирновой по передаче бесхозных детских игровых площадок в муниципальную собственность и увеличении средств на карманные расходы воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба регионального парламента.На встрече с детским омбудсменом Луценко предложил ей направить в Заксобрание официальный документ о предложенных инициативах для проработки вопроса.Луценко отметил, что институт уполномоченного по правам ребенка в регионе был создан 10 лет назад, за это время была проведена большая работа по защите и восстановлению законных прав детей в области."При вашем непосредственном участии в регионе развивается детская паллиативная помощь, решаются вопросы обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается должный уровень поддержки. В последние полтора года спектр ваших задач расширился. Вы оказываете помощь гражданам, прибывающим на территорию Вологодской области из наших новых территорий", - приводятся в сообщении его слова.
https://ria.ru/20230404/detsady-1862943482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, андрей луценко, ольга смирнова, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Ольга Смирнова, Законодательное Собрание Вологодской области
ВОЛОГДА, 13 апр – РИА Новости. Глава Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко поддержал предложения уполномоченной по правам ребенка в области Ольги Смирновой по передаче бесхозных детских игровых площадок в муниципальную собственность и увеличении средств на карманные расходы воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
На встрече с детским омбудсменом Луценко предложил ей направить в Заксобрание официальный документ о предложенных инициативах для проработки вопроса.
Луценко
отметил, что институт уполномоченного по правам ребенка в регионе был создан 10 лет назад, за это время была проведена большая работа по защите и восстановлению законных прав детей в области.
"При вашем непосредственном участии в регионе развивается детская паллиативная помощь, решаются вопросы обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается должный уровень поддержки. В последние полтора года спектр ваших задач расширился. Вы оказываете помощь гражданам, прибывающим на территорию Вологодской области из наших новых территорий", - приводятся в сообщении его слова.
Власти: вологодские дети полностью обеспечены местами в детсадах