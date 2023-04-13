https://ria.ru/20230413/zakonodatelstvo-1865051173.html

Андрей Луценко поддержал законодательные предложения детского омбудсмена

Андрей Луценко поддержал законодательные предложения детского омбудсмена - РИА Новости, 13.04.2023

Андрей Луценко поддержал законодательные предложения детского омбудсмена

Глава Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко поддержал предложения уполномоченной по правам ребенка в области Ольги Смирновой по передаче бесхозных... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:15

2023-04-13T14:15

2023-04-13T14:15

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

ольга смирнова

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 13 апр – РИА Новости. Глава Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко поддержал предложения уполномоченной по правам ребенка в области Ольги Смирновой по передаче бесхозных детских игровых площадок в муниципальную собственность и увеличении средств на карманные расходы воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба регионального парламента.На встрече с детским омбудсменом Луценко предложил ей направить в Заксобрание официальный документ о предложенных инициативах для проработки вопроса.Луценко отметил, что институт уполномоченного по правам ребенка в регионе был создан 10 лет назад, за это время была проведена большая работа по защите и восстановлению законных прав детей в области."При вашем непосредственном участии в регионе развивается детская паллиативная помощь, решаются вопросы обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается должный уровень поддержки. В последние полтора года спектр ваших задач расширился. Вы оказываете помощь гражданам, прибывающим на территорию Вологодской области из наших новых территорий", - приводятся в сообщении его слова.

https://ria.ru/20230404/detsady-1862943482.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, ольга смирнова, законодательное собрание вологодской области