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Андрей Луценко поддержал законодательные предложения детского омбудсмена - РИА Новости, 13.04.2023
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Вологодская область
 
14:15 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/zakonodatelstvo-1865051173.html
Андрей Луценко поддержал законодательные предложения детского омбудсмена
Андрей Луценко поддержал законодательные предложения детского омбудсмена - РИА Новости, 13.04.2023
Андрей Луценко поддержал законодательные предложения детского омбудсмена
Глава Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко поддержал предложения уполномоченной по правам ребенка в области Ольги Смирновой по передаче бесхозных... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:15
2023-04-13T14:15
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
ольга смирнова
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 13 апр – РИА Новости. Глава Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко поддержал предложения уполномоченной по правам ребенка в области Ольги Смирновой по передаче бесхозных детских игровых площадок в муниципальную собственность и увеличении средств на карманные расходы воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба регионального парламента.На встрече с детским омбудсменом Луценко предложил ей направить в Заксобрание официальный документ о предложенных инициативах для проработки вопроса.Луценко отметил, что институт уполномоченного по правам ребенка в регионе был создан 10 лет назад, за это время была проведена большая работа по защите и восстановлению законных прав детей в области."При вашем непосредственном участии в регионе развивается детская паллиативная помощь, решаются вопросы обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается должный уровень поддержки. В последние полтора года спектр ваших задач расширился. Вы оказываете помощь гражданам, прибывающим на территорию Вологодской области из наших новых территорий", - приводятся в сообщении его слова.
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вологодская область, андрей луценко, ольга смирнова, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Ольга Смирнова, Законодательное Собрание Вологодской области

Андрей Луценко поддержал законодательные предложения детского омбудсмена

CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области / Уполномоченный по правам ребенка Ольга Смирнова и глава Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко во время встречи
Уполномоченный по правам ребенка Ольга Смирнова и глава Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области /
Уполномоченный по правам ребенка Ольга Смирнова и глава Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко во время встречи
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ВОЛОГДА, 13 апр – РИА Новости. Глава Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко поддержал предложения уполномоченной по правам ребенка в области Ольги Смирновой по передаче бесхозных детских игровых площадок в муниципальную собственность и увеличении средств на карманные расходы воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
На встрече с детским омбудсменом Луценко предложил ей направить в Заксобрание официальный документ о предложенных инициативах для проработки вопроса.
Луценко отметил, что институт уполномоченного по правам ребенка в регионе был создан 10 лет назад, за это время была проведена большая работа по защите и восстановлению законных прав детей в области.
"При вашем непосредственном участии в регионе развивается детская паллиативная помощь, решаются вопросы обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается должный уровень поддержки. В последние полтора года спектр ваших задач расширился. Вы оказываете помощь гражданам, прибывающим на территорию Вологодской области из наших новых территорий", - приводятся в сообщении его слова.
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Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоОльга СмирноваЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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