https://ria.ru/20230413/zagranitsa-1865024538.html

Российские туристы будут реже ездить за границу летом из-за нехватки рейсов

Российские туристы будут реже ездить за границу летом из-за нехватки рейсов - РИА Новости, 13.04.2023

Российские туристы будут реже ездить за границу летом из-за нехватки рейсов

Объем бронирования путевок за границу на летний период (май-октябрь) может упасть на 10-25 процентов по сравнению с годом ранее, одна из причин – недостаток... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:17

2023-04-13T13:17

2023-04-13T13:20

туризм

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майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Объем бронирования путевок за границу на летний период (май-октябрь) может упасть на 10-25 процентов по сравнению с годом ранее, одна из причин – недостаток авиарейсов из России, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Согласно данным, отраженным в презентации главы АТОР, объем бронирований турпоездок из РФ за границу может снизиться на 10-25 процентов в этот летний сезон. "Ожидаем некоторого снижения объема бронирования летом на выездном рынке. Связано это, возможно, будет с перевозкой. Сейчас обсуждается увеличение перевозки на массовых направлениях. Это крайне важный аспект, от которого напрямую зависит заполняемость и тот спрос, который мы сможем удовлетворить", – прокомментировала Ломидзе на мероприятии "День "Русского Экспресса". Впрочем, такое снижение спроса, по ее словам, не означает снижения продаж. "Спрос перераспределится... Мы ожидаем серьезного роста на внутреннем рынке", – отметила она. Ломидзе также уточнила, что список самых популярных направлений на летний сезон возглавят собственно Россия, а также Турция, Абхазия, ОАЭ и Египет.

https://ria.ru/20230413/iran-1864985840.html

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турция

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