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Российские туристы будут реже ездить за границу летом из-за нехватки рейсов
Российские туристы будут реже ездить за границу летом из-за нехватки рейсов - РИА Новости, 13.04.2023
Российские туристы будут реже ездить за границу летом из-за нехватки рейсов
Объем бронирования путевок за границу на летний период (май-октябрь) может упасть на 10-25 процентов по сравнению с годом ранее, одна из причин – недостаток... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:17
2023-04-13T13:17
2023-04-13T13:20
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Объем бронирования путевок за границу на летний период (май-октябрь) может упасть на 10-25 процентов по сравнению с годом ранее, одна из причин – недостаток авиарейсов из России, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Согласно данным, отраженным в презентации главы АТОР, объем бронирований турпоездок из РФ за границу может снизиться на 10-25 процентов в этот летний сезон. "Ожидаем некоторого снижения объема бронирования летом на выездном рынке. Связано это, возможно, будет с перевозкой. Сейчас обсуждается увеличение перевозки на массовых направлениях. Это крайне важный аспект, от которого напрямую зависит заполняемость и тот спрос, который мы сможем удовлетворить", – прокомментировала Ломидзе на мероприятии "День "Русского Экспресса". Впрочем, такое снижение спроса, по ее словам, не означает снижения продаж. "Спрос перераспределится... Мы ожидаем серьезного роста на внутреннем рынке", – отметила она. Ломидзе также уточнила, что список самых популярных направлений на летний сезон возглавят собственно Россия, а также Турция, Абхазия, ОАЭ и Египет.
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новости - туризм, россия, турция, абхазия, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Турция, Абхазия, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, куда можно лететь, Отдых на море
Российские туристы будут реже ездить за границу летом из-за нехватки рейсов
АТОР: бронирование путевок за границу летом может снизиться из-за недостатка рейсов
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Объем бронирования путевок за границу на летний период (май-октябрь) может упасть на 10-25 процентов по сравнению с годом ранее, одна из причин – недостаток авиарейсов из России, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Согласно данным, отраженным в презентации главы АТОР, объем бронирований турпоездок из РФ за границу может снизиться на 10-25 процентов в этот летний сезон.
"Ожидаем некоторого снижения объема бронирования летом на выездном рынке. Связано это, возможно, будет с перевозкой. Сейчас обсуждается увеличение перевозки на массовых направлениях. Это крайне важный аспект, от которого напрямую зависит заполняемость и тот спрос, который мы сможем удовлетворить", – прокомментировала Ломидзе на мероприятии "День "Русского Экспресса".
Впрочем, такое снижение спроса, по ее словам, не означает снижения продаж. "Спрос перераспределится... Мы ожидаем серьезного роста на внутреннем рынке", – отметила она.
Ломидзе также уточнила, что список самых популярных направлений на летний сезон возглавят собственно Россия, а также Турция
, Абхазия
, ОАЭ
и Египет
.
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