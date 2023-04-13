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Мишустин в Тюмени задал школьникам задачу про муху и стакан
Мишустин в Тюмени задал школьникам задачу про муху и стакан - РИА Новости, 13.04.2023
Мишустин в Тюмени задал школьникам задачу про муху и стакан
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения физико-математической школы (ФМШ) с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла задал... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:55
2023-04-13T14:55
2023-04-13T16:51
общество
тюмень
россия
михаил мишустин
год педагога и наставника
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ТЮМЕНЬ, 13 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения физико-математической школы (ФМШ) с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла задал школьникам задачу про стакан, муху и крошку хлеба, он также оставил "домашнее задание" - ещё одну графическую задачу, решение которой он попросил "отправить ему". С соответствующей просьбой к нему обратилась одна из девочек. "Какую тебе задачу - посложнее, попроще?" - спросил премьер, после чего задал физико-математическую задачу, в которой нужно было найти кратчайшее расстояние, которое должна была проползти муха, севшая на стакан, до крошки хлеба с противоположной от неё стороны. Задача сначала вызвала у ребят сложности, но затем к доске вышла одна из школьниц, которая с помощью рисунка нашла верный ответ. "А ещё вам задание домашнее - доказать, что именно так", - добавил Мишустин. Он также задал ребятам "на дом" ещё одну задачу, изобразив фигуру, которую надо нарисовать на листе бумаги, три раза оторвав руку. "Кто решит - пришлите", - сказал премьер. Он также похвалил ребят и поблагодарил тех, кто создал такую школу. "В Год педагога и наставника, который объявлен нашим президентом, я хочу поблагодарить ваших учителей. Посмотрите, как они работают - у вас уже молодые учёные ребята, вы и прикладные задачи решаете, уже и малый бизнес делаете. Ну и конечно самое важное - заинтересовать их в будущей профессии", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20221221/mishustin-1840256643.html
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общество, тюмень, россия, михаил мишустин
Общество, Тюмень, Россия, Михаил Мишустин, Год педагога и наставника
Мишустин в Тюмени задал школьникам задачу про муху и стакан
Мишустин в Тюмени задал школьникам задачу про муху и стакан и дал домашнее задание
ТЮМЕНЬ, 13 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения физико-математической школы (ФМШ) с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла задал школьникам задачу про стакан, муху и крошку хлеба, он также оставил "домашнее задание" - ещё одну графическую задачу, решение которой он попросил "отправить ему".
С соответствующей просьбой к нему обратилась одна из девочек.
"Какую тебе задачу - посложнее, попроще?" - спросил премьер, после чего задал физико-математическую задачу, в которой нужно было найти кратчайшее расстояние, которое должна была проползти муха, севшая на стакан, до крошки хлеба с противоположной от неё стороны.
Задача сначала вызвала у ребят сложности, но затем к доске вышла одна из школьниц, которая с помощью рисунка нашла верный ответ.
"А ещё вам задание домашнее - доказать, что именно так", - добавил Мишустин.
Он также задал ребятам "на дом" ещё одну задачу, изобразив фигуру, которую надо нарисовать на листе бумаги, три раза оторвав руку.
"Кто решит - пришлите", - сказал премьер.
Он также похвалил ребят и поблагодарил тех, кто создал такую школу.
"В Год педагога и наставника, который объявлен нашим президентом, я хочу поблагодарить ваших учителей. Посмотрите, как они работают - у вас уже молодые учёные ребята, вы и прикладные задачи решаете, уже и малый бизнес делаете. Ну и конечно самое важное - заинтересовать их в будущей профессии", - сказал Мишустин.
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