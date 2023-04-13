Рейтинг@Mail.ru
"Ночной партизанский забег" пройдет в Липецке - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
15:35 13.04.2023 (обновлено: 17:11 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/zabeg-1865080129.html
"Ночной партизанский забег" пройдет в Липецке
"Ночной партизанский забег" пройдет в Липецке - РИА Новости, 13.04.2023
"Ночной партизанский забег" пройдет в Липецке
Второй "Ночной партизанский забег" пройдет в Липецке накануне Дня Победы – 8 мая, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:35
2023-04-13T17:11
липецкая область
игорь артамонов
липецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865079175_0:104:1000:667_1920x0_80_0_0_a46080be0b2036b59eac154a53732470.jpg
ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Второй "Ночной партизанский забег" пройдет в Липецке накануне Дня Победы – 8 мая, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, регистрация для участия в забеге уже открыта. Присоединиться могут все желающие бесплатно. Спортсменам предложат две трассы – для детей и взрослых. Отличаться дистанции будут не только по длине, но и по сложности. Каждому участнику выдадут налобный фонарик, стартовый номер, уникальную футболку и жетон финишера, на котором будут написаны имена 172 Героев Советского Союза из Липецкой области.Артамонов отметил, что в 2022 году для участия в акции в Липецк приехали жители 63 городов. В этом году также планируется участие бегунов не только из областного центра, но и соседних регионов. Количество слотов тоже увеличили – с одной до 1,5 тысячи."Сочетание спорта и патриотической составляющей в одном мероприятии – правильное решение. Это позволяет объединить людей, которым близко только одно из этих направлений и заинтересовать их во втором. Любители физкультуры станут более вдумчивыми, патриоты – более спортивными", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230412/festival-1864693393.html
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865079175_65:0:954:667_1920x0_80_0_0_536c04864e4e99151e841f693aba8af7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк

"Ночной партизанский забег" пройдет в Липецке

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиНочной партизанский забег
Ночной партизанский забег - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Ночной партизанский забег
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Второй "Ночной партизанский забег" пройдет в Липецке накануне Дня Победы – 8 мая, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, регистрация для участия в забеге уже открыта. Присоединиться могут все желающие бесплатно. Спортсменам предложат две трассы – для детей и взрослых. Отличаться дистанции будут не только по длине, но и по сложности. Каждому участнику выдадут налобный фонарик, стартовый номер, уникальную футболку и жетон финишера, на котором будут написаны имена 172 Героев Советского Союза из Липецкой области.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Девятый фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет в Липецкой области
12 апреля, 10:22
Артамонов отметил, что в 2022 году для участия в акции в Липецк приехали жители 63 городов. В этом году также планируется участие бегунов не только из областного центра, но и соседних регионов. Количество слотов тоже увеличили – с одной до 1,5 тысячи.
"Сочетание спорта и патриотической составляющей в одном мероприятии – правильное решение. Это позволяет объединить людей, которым близко только одно из этих направлений и заинтересовать их во втором. Любители физкультуры станут более вдумчивыми, патриоты – более спортивными", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала