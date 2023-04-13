https://ria.ru/20230413/zabeg-1865080129.html

"Ночной партизанский забег" пройдет в Липецке

"Ночной партизанский забег" пройдет в Липецке - РИА Новости, 13.04.2023

"Ночной партизанский забег" пройдет в Липецке

Второй "Ночной партизанский забег" пройдет в Липецке накануне Дня Победы – 8 мая, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:35

2023-04-13T15:35

2023-04-13T17:11

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Второй "Ночной партизанский забег" пройдет в Липецке накануне Дня Победы – 8 мая, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, регистрация для участия в забеге уже открыта. Присоединиться могут все желающие бесплатно. Спортсменам предложат две трассы – для детей и взрослых. Отличаться дистанции будут не только по длине, но и по сложности. Каждому участнику выдадут налобный фонарик, стартовый номер, уникальную футболку и жетон финишера, на котором будут написаны имена 172 Героев Советского Союза из Липецкой области.Артамонов отметил, что в 2022 году для участия в акции в Липецк приехали жители 63 городов. В этом году также планируется участие бегунов не только из областного центра, но и соседних регионов. Количество слотов тоже увеличили – с одной до 1,5 тысячи."Сочетание спорта и патриотической составляющей в одном мероприятии – правильное решение. Это позволяет объединить людей, которым близко только одно из этих направлений и заинтересовать их во втором. Любители физкультуры станут более вдумчивыми, патриоты – более спортивными", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230412/festival-1864693393.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк