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В Японии создали экстренный штаб в связи с запуском ракеты КНДР - РИА Новости, 13.04.2023
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02:18 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/yaponiya-1864940975.html
В Японии создали экстренный штаб в связи с запуском ракеты КНДР
В Японии создали экстренный штаб в связи с запуском ракеты КНДР - РИА Новости, 13.04.2023
В Японии создали экстренный штаб в связи с запуском ракеты КНДР
При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб в связи с запуском Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты, сообщил телеканал... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T02:18
2023-04-13T02:18
в мире
япония
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб в связи с запуском Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты, сообщил телеканал NHK. Штаб с участием ключевых и профильных министров ведет сбор и анализ информации, проверяет, не было ли причинено ущерба Японии и ее судам. Служба безопасности на море Японии сообщила о пуске, предположительно, баллистической ракеты и призывает в случае обнаружения фрагментов ракеты, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности. Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
https://ria.ru/20230413/khokkaydo-1864940522.html
https://ria.ru/20230402/kndr-1862426118.html
япония
кндр (северная корея)
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в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
В Японии создали экстренный штаб в связи с запуском ракеты КНДР

В Японии создали экстренный штаб при канцелярии премьера в связи с запуском ракеты КНДР

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб в связи с запуском Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты, сообщил телеканал NHK.
Штаб с участием ключевых и профильных министров ведет сбор и анализ информации, проверяет, не было ли причинено ущерба Японии и ее судам.
Озеро Сикоцу в Титосэ, Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
На японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР
02:04
Служба безопасности на море Японии сообщила о пуске, предположительно, баллистической ракеты и призывает в случае обнаружения фрагментов ракеты, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности.
Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
Баллистическая ракета Пуккыксон 4-А во время парада в Пхеньяне, КНДР
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2 апреля, 05:14
 
В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)
 
 
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