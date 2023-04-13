https://ria.ru/20230413/yaponiya-1864940975.html

В Японии создали экстренный штаб в связи с запуском ракеты КНДР

В Японии создали экстренный штаб в связи с запуском ракеты КНДР - РИА Новости, 13.04.2023

В Японии создали экстренный штаб в связи с запуском ракеты КНДР

При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб в связи с запуском Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты, сообщил телеканал... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T02:18

2023-04-13T02:18

2023-04-13T02:18

в мире

япония

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб в связи с запуском Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты, сообщил телеканал NHK. Штаб с участием ключевых и профильных министров ведет сбор и анализ информации, проверяет, не было ли причинено ущерба Японии и ее судам. Служба безопасности на море Японии сообщила о пуске, предположительно, баллистической ракеты и призывает в случае обнаружения фрагментов ракеты, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности. Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.

https://ria.ru/20230413/khokkaydo-1864940522.html

https://ria.ru/20230402/kndr-1862426118.html

япония

кндр (северная корея)

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в мире, япония, кндр (северная корея)