https://ria.ru/20230413/vykhodnoy-1864996732.html

ЛДПР предложила сделать понедельник, следующий за Пасхой, выходным

ЛДПР предложила сделать понедельник, следующий за Пасхой, выходным - РИА Новости, 13.04.2023

ЛДПР предложила сделать понедельник, следующий за Пасхой, выходным

Представители ЛДПР предложили сделать пасхальный понедельник выходным днем, следует из документа, появившегося в базе данных Госдумы. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:19

2023-04-13T11:19

2023-04-13T13:50

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представители ЛДПР предложили сделать пасхальный понедельник выходным днем, следует из документа, появившегося в базе данных Госдумы.Законопроект внесли в нижнюю палату сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева и Вадим Деньгин, а также группа депутатов во главе с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким. По их идее, в Трудовом кодексе следует прописать обязанность правительства при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением."Предоставление после дня празднования Пасхи еще одного нерабочего дня продемонстрирует не только дань уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и станет еще одним свидетельством признания государством и обществом особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры", — говорится в пояснительной записке.Парламентарии от ЛДПР не в первый раз выступают с подобной инициативой, но ранее она не находила поддержки.

https://ria.ru/20230413/pogoda-1864943079.html

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Кирилл Волков

лдпр, россия, госдума рф, общество, пасха