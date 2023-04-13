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ЛДПР предложила сделать понедельник, следующий за Пасхой, выходным - РИА Новости, 13.04.2023
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11:19 13.04.2023 (обновлено: 13:50 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/vykhodnoy-1864996732.html
ЛДПР предложила сделать понедельник, следующий за Пасхой, выходным
ЛДПР предложила сделать понедельник, следующий за Пасхой, выходным - РИА Новости, 13.04.2023
ЛДПР предложила сделать понедельник, следующий за Пасхой, выходным
Представители ЛДПР предложили сделать пасхальный понедельник выходным днем, следует из документа, появившегося в базе данных Госдумы. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:19
2023-04-13T13:50
лдпр
россия
госдума рф
общество
пасха
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представители ЛДПР предложили сделать пасхальный понедельник выходным днем, следует из документа, появившегося в базе данных Госдумы.Законопроект внесли в нижнюю палату сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева и Вадим Деньгин, а также группа депутатов во главе с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким. По их идее, в Трудовом кодексе следует прописать обязанность правительства при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением."Предоставление после дня празднования Пасхи еще одного нерабочего дня продемонстрирует не только дань уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и станет еще одним свидетельством признания государством и обществом особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры", — говорится в пояснительной записке.Парламентарии от ЛДПР не в первый раз выступают с подобной инициативой, но ранее она не находила поддержки.
https://ria.ru/20230413/pogoda-1864943079.html
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лдпр, россия, госдума рф, общество, пасха
ЛДПР, Россия, Госдума РФ, Общество, Пасха
ЛДПР предложила сделать понедельник, следующий за Пасхой, выходным

ЛДПР предложила перенести один из выходных дней на понедельник, следующий за Пасхой

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЖенщина украшает пасхальные яйца к празднику Святой Пасхи
Женщина украшает пасхальные яйца к празднику Святой Пасхи - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Женщина украшает пасхальные яйца к празднику Святой Пасхи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представители ЛДПР предложили сделать пасхальный понедельник выходным днем, следует из документа, появившегося в базе данных Госдумы.
Законопроект внесли в нижнюю палату сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева и Вадим Деньгин, а также группа депутатов во главе с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким. По их идее, в Трудовом кодексе следует прописать обязанность правительства при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением.
"Предоставление после дня празднования Пасхи еще одного нерабочего дня продемонстрирует не только дань уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и станет еще одним свидетельством признания государством и обществом особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры", — говорится в пояснительной записке.
Парламентарии от ЛДПР не в первый раз выступают с подобной инициативой, но ранее она не находила поддержки.
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