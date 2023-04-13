https://ria.ru/20230413/vstrecha-1865192094.html

Россия уведомила Турцию о встрече с главами МИД Ирана и Сирии

Россия уведомила Турцию о встрече с главами МИД Ирана и Сирии - РИА Новости, 13.04.2023

Россия уведомила Турцию о встрече с главами МИД Ирана и Сирии

Москва уведомила Анкару о возможности встречи глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана в начале мая, идет процесс конкретизации даты, сообщил глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T23:00

2023-04-13T23:00

2023-04-13T23:00

в мире

сирия

турция

мевлют чавушоглу

анкара (провинция)

иран

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Москва уведомила Анкару о возможности встречи глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана в начале мая, идет процесс конкретизации даты, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее Чавушоглу заявлял о возможности проведения данной встречи в начале мая. "Мы получили уведомление от российской стороны о возможности проведения этой встречи в начале мая. Сейчас идет процесс конкретизации даты. После определения даты мы поедем и примем участие", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Habertürk. По его словам, Анкара не приемлет "предварительных условий" в процессе нормализации с Сирией, цель - оживить политический процесс. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20230410/briks-1864121079.html

https://ria.ru/20230325/evropa-1860485090.html

сирия

турция

анкара (провинция)

иран

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в мире, сирия, турция, мевлют чавушоглу, анкара (провинция), иран, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)