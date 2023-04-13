https://ria.ru/20230413/vstrecha-1864979474.html

Обстоятельства встречи Байдена и Сунака шокировали пользователей Сети

Обстоятельства встречи Байдена и Сунака шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 13.04.2023

Обстоятельства встречи Байдена и Сунака шокировали пользователей Сети

Читатели газеты The Mirror высмеяли премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которого президент США Джо Байден "удостоил" непродолжительной беседой в лобби... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:31

2023-04-13T10:31

2023-04-13T12:21

в мире

великобритания

белфаст

сша

джо байден

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Читатели газеты The Mirror высмеяли премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которого президент США Джо Байден "удостоил" непродолжительной беседой в лобби отеля."Сунак выглядит как стажер Байдена", — едко заметил комментатор."Вчера в аэропорту Байден быстро пожал Сунаку руку и оттолкнул его, после чего тот извивался вокруг него, как змея, пытаясь остаться в центре внимания", — добавил второй."Сунак пытается играть с большими дяденьками, пока они смеются над ним", — написал третий."Все смеются над Cунаком", — отметил еще один читатель."Мне кажется, Джо не нравится наш премьер-министр", — заключил другой участник дискуссии.Байден с 11 по 14 апреля находится с визитом в Великобритании и Северной Ирландии. Сунак встречал его на военном аэродроме близ Белфаста. Но глава Белого дома проявил неуважение: после быстрого приветствия отодвинул премьера в сторону, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом, а затем обняться с американским послом Джейн Хартли. Позже Сунак и Байден встретились за чашкой чая в отеле Grand Central.

https://ria.ru/20230413/deti-1864941463.html

https://ria.ru/20230412/bayden-1864918566.html

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