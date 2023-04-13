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Обстоятельства встречи Байдена и Сунака шокировали пользователей Сети
Обстоятельства встречи Байдена и Сунака шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 13.04.2023
Обстоятельства встречи Байдена и Сунака шокировали пользователей Сети
Читатели газеты The Mirror высмеяли премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которого президент США Джо Байден "удостоил" непродолжительной беседой в лобби... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:31
2023-04-13T10:31
2023-04-13T12:21
в мире
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джо байден
риши сунак
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Читатели газеты The Mirror высмеяли премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которого президент США Джо Байден "удостоил" непродолжительной беседой в лобби отеля."Сунак выглядит как стажер Байдена", — едко заметил комментатор."Вчера в аэропорту Байден быстро пожал Сунаку руку и оттолкнул его, после чего тот извивался вокруг него, как змея, пытаясь остаться в центре внимания", — добавил второй."Сунак пытается играть с большими дяденьками, пока они смеются над ним", — написал третий."Все смеются над Cунаком", — отметил еще один читатель."Мне кажется, Джо не нравится наш премьер-министр", — заключил другой участник дискуссии.Байден с 11 по 14 апреля находится с визитом в Великобритании и Северной Ирландии. Сунак встречал его на военном аэродроме близ Белфаста. Но глава Белого дома проявил неуважение: после быстрого приветствия отодвинул премьера в сторону, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом, а затем обняться с американским послом Джейн Хартли. Позже Сунак и Байден встретились за чашкой чая в отеле Grand Central.
https://ria.ru/20230413/deti-1864941463.html
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в мире, великобритания, белфаст, сша, джо байден, риши сунак
В мире, Великобритания, Белфаст, США, Джо Байден, Риши Сунак
Обстоятельства встречи Байдена и Сунака шокировали пользователей Сети
Читатели The Mirror высмеяли встречу президента США Байдена и премьера Британии Сунака
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Читатели газеты The Mirror
высмеяли премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которого президент США Джо Байден "удостоил" непродолжительной беседой в лобби отеля.
"Сунак выглядит как стажер Байдена", — едко заметил комментатор.
"Вчера в аэропорту Байден быстро пожал Сунаку руку и оттолкнул его, после чего тот извивался вокруг него, как змея, пытаясь остаться в центре внимания", — добавил второй.
"Сунак пытается играть с большими дяденьками, пока они смеются над ним", — написал третий.
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"Все смеются над Cунаком", — отметил еще один читатель.
"Мне кажется, Джо не нравится наш премьер-министр", — заключил другой участник дискуссии.
Байден с 11 по 14 апреля находится с визитом в Великобритании и Северной Ирландии. Сунак встречал его на военном аэродроме близ Белфаста. Но глава Белого дома проявил неуважение: после быстрого приветствия отодвинул премьера в сторону, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом, а затем обняться с американским послом Джейн Хартли. Позже Сунак и Байден встретились за чашкой чая в отеле Grand Central.
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