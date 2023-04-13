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Идет тотальная информационная война, заявил Песков
Идет тотальная информационная война, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2023
Идет тотальная информационная война, заявил Песков
Россия и страны коллективного Запада работают в режиме военного времени, идет тотальная информационная война, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:29
2023-04-13T13:29
2023-04-13T13:29
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия и страны коллективного Запада работают в режиме военного времени, идет тотальная информационная война, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводятся в Telegram-канале "Мастерская новых медиа". Песков, как сообщается, встретился со слушателями площадки, там он заявил о "гнойном нарыве геополитики", который вскрылся. "То, что сейчас происходит, для России носит экзистенциальный характер. Для нас это вопрос жизни и смерти. И у нас есть только один вариант – чтобы все пошло по-нашему", - приводятся его слова. Он также заявил об идущей "тотальной информационной войне". "И наша страна, и страны коллективного Запада работают в режиме военного времени. У НАТО есть протоколы работы со СМИ – это и запуск дезинформации, и купирование информационных потоков из-за рубежа", - приводятся слова Пескова. Как сообщается, по мнению пресс-секретаря президента РФ, это обязывает российских специалистов быть более профессиональными - работать не ради отчетов, а ради качественного изменения жизни людей. Песков также отметил рост значения соцсетей. "Сегодня есть запрос на точечную работу. "Ковровая бомбардировка" информацией – неэффективно и дорого, нужна таргетированная информационная работа", - цитируют его в сообщении.
https://ria.ru/20230203/voyna-1849473775.html
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Идет тотальная информационная война, заявил Песков
Песков: Россия и Запад в режиме военного времени, идет тотальная информационная война
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Россия и страны коллективного Запада работают в режиме военного времени, идет тотальная информационная война, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводятся в Telegram-канале
"Мастерская новых медиа".
Песков, как сообщается, встретился со слушателями площадки, там он заявил о "гнойном нарыве геополитики", который вскрылся. "То, что сейчас происходит, для России носит экзистенциальный характер. Для нас это вопрос жизни и смерти. И у нас есть только один вариант – чтобы все пошло по-нашему", - приводятся его слова.
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Он также заявил об идущей "тотальной информационной войне". "И наша страна, и страны коллективного Запада работают в режиме военного времени. У НАТО
есть протоколы работы со СМИ – это и запуск дезинформации, и купирование информационных потоков из-за рубежа", - приводятся слова Пескова
.
Как сообщается, по мнению пресс-секретаря президента РФ, это обязывает российских специалистов быть более профессиональными - работать не ради отчетов, а ради качественного изменения жизни людей.
Песков также отметил рост значения соцсетей. "Сегодня есть запрос на точечную работу. "Ковровая бомбардировка" информацией – неэффективно и дорого, нужна таргетированная информационная работа", - цитируют его в сообщении.
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