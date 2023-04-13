https://ria.ru/20230413/volokolamsk-1865031498.html

Аварийный дом снесли в подмосковном Волоколамске

Аварийный дом снесли в подмосковном Волоколамске - РИА Новости, 13.04.2023

Аварийный дом снесли в подмосковном Волоколамске

В городе Волоколамск снесли аварийный деревянный дом, сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:39

2023-04-13T13:39

2023-04-13T13:39

новости подмосковья

волоколамск

владислав гордиенко

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В городе Волоколамск снесли аварийный деревянный дом, сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.Снос прошел в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства в регионе."Старый одноэтажный деревянный жилой дом был построен в середине прошлого века. Объект был расселен, находился в ненадлежащем, запущенном состоянии, имелся свободный доступ третьих лиц. На сегодняшний день работы по сносу завершены, участок свободен от аварийной постройки", - приводит пресс-служба слова министра правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.Всего на территории Волоколамского городского округа выявлено97 объектов незавершенного строительства, из них 56 – аварийные."На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 48 объектов, что составляет 50% от общего количества. Работа в этом направлении продолжится", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20230413/podmoskove-1865019578.html

волоколамск

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

волоколамск, владислав гордиенко, московская область (подмосковье)