Рейтинг@Mail.ru
Аварийный дом снесли в подмосковном Волоколамске - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:39 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/volokolamsk-1865031498.html
Аварийный дом снесли в подмосковном Волоколамске
Аварийный дом снесли в подмосковном Волоколамске - РИА Новости, 13.04.2023
Аварийный дом снесли в подмосковном Волоколамске
В городе Волоколамск снесли аварийный деревянный дом, сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:39
2023-04-13T13:39
новости подмосковья
волоколамск
владислав гордиенко
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865038981_446:87:3000:1523_1920x0_80_0_0_cc9078cbc9943c09437baa3a6f898afe.jpg
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В городе Волоколамск снесли аварийный деревянный дом, сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.Снос прошел в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства в регионе."Старый одноэтажный деревянный жилой дом был построен в середине прошлого века. Объект был расселен, находился в ненадлежащем, запущенном состоянии, имелся свободный доступ третьих лиц. На сегодняшний день работы по сносу завершены, участок свободен от аварийной постройки", - приводит пресс-служба слова министра правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.Всего на территории Волоколамского городского округа выявлено97 объектов незавершенного строительства, из них 56 – аварийные."На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 48 объектов, что составляет 50% от общего количества. Работа в этом направлении продолжится", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20230413/podmoskove-1865019578.html
волоколамск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865038981_234:0:2485:1688_1920x0_80_0_0_b72e32251048d2eda159fdbd111075a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волоколамск, владислав гордиенко, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Волоколамск, Владислав Гордиенко, Московская область (Подмосковье)

Аварийный дом снесли в подмосковном Волоколамске

© iStock.com / simonkrСнос старого дома
Снос старого дома - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© iStock.com / simonkr
Снос старого дома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В городе Волоколамск снесли аварийный деревянный дом, сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Снос прошел в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства в регионе.
Работа коммунальных служб - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Число жалоб на проблемы ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть
Вчера, 12:36
"Старый одноэтажный деревянный жилой дом был построен в середине прошлого века. Объект был расселен, находился в ненадлежащем, запущенном состоянии, имелся свободный доступ третьих лиц. На сегодняшний день работы по сносу завершены, участок свободен от аварийной постройки", - приводит пресс-служба слова министра правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.
Всего на территории Волоколамского городского округа выявлено97 объектов незавершенного строительства, из них 56 – аварийные.
"На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 48 объектов, что составляет 50% от общего количества. Работа в этом направлении продолжится", - указывается в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяВолоколамскВладислав ГордиенкоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала