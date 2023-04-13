https://ria.ru/20230413/vodomety-1865078637.html
В Ренне французская полиция применила водометы против протестующих
В Ренне французская полиция применила водометы против протестующих - РИА Новости, 13.04.2023
В Ренне французская полиция применила водометы против протестующих
Полицейские применили водометы, чтобы разогнать в Ренне манифестантов, выступающих против пенсионной реформы, свидетельствуют кадры прямого эфира телеканала... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:31
2023-04-13T15:31
2023-04-13T15:39
в мире
франция
эммануэль макрон
нант
тулуза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863658811_0:60:3306:1920_1920x0_80_0_0_89052b9a7c0382c063f001747cf91e52.jpg
ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Полицейские применили водометы, чтобы разогнать в Ренне манифестантов, выступающих против пенсионной реформы, свидетельствуют кадры прямого эфира телеканала BFMTV. Недовольные реформой перегородили одну из улиц города, разожгли костер на проезжей части. Кроме того, был исписан краской кроссовер Tesla, машину попытались поджечь. Однако в целом ситуация спокойная, люди идут по улице, полиция не вмешивается в происходящее. В четверг по всей Франции проходит двенадцатая общенациональная манифестация против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона, предполагающая повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Крупные манифестации проходят сегодня в различных регионах страны. Демонстрации начались в Нанте, Тулузе, Марселе, Ренне. В разных городах недовольные реформой перекрывают дороги, жгут костры. В пятницу Конституционный совет Франции должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
https://ria.ru/20230413/frantsiya-1865052565.html
франция
нант
тулуза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863658811_333:0:2973:1980_1920x0_80_0_0_5cb256ad34d97a209c14c3ce917283b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, нант, тулуза
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Нант, Тулуза
В Ренне французская полиция применила водометы против протестующих
BFMTV: полиция в Ренне применила водометы для разгона недовольных пенсионной реформой