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В Ренне французская полиция применила водометы против протестующих - РИА Новости, 13.04.2023
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15:31 13.04.2023 (обновлено: 15:39 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/vodomety-1865078637.html
В Ренне французская полиция применила водометы против протестующих
В Ренне французская полиция применила водометы против протестующих - РИА Новости, 13.04.2023
В Ренне французская полиция применила водометы против протестующих
Полицейские применили водометы, чтобы разогнать в Ренне манифестантов, выступающих против пенсионной реформы, свидетельствуют кадры прямого эфира телеканала... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:31
2023-04-13T15:39
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Полицейские применили водометы, чтобы разогнать в Ренне манифестантов, выступающих против пенсионной реформы, свидетельствуют кадры прямого эфира телеканала BFMTV. Недовольные реформой перегородили одну из улиц города, разожгли костер на проезжей части. Кроме того, был исписан краской кроссовер Tesla, машину попытались поджечь. Однако в целом ситуация спокойная, люди идут по улице, полиция не вмешивается в происходящее. В четверг по всей Франции проходит двенадцатая общенациональная манифестация против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона, предполагающая повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Крупные манифестации проходят сегодня в различных регионах страны. Демонстрации начались в Нанте, Тулузе, Марселе, Ренне. В разных городах недовольные реформой перекрывают дороги, жгут костры. В пятницу Конституционный совет Франции должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
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в мире, франция, эммануэль макрон, нант, тулуза
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Нант, Тулуза
В Ренне французская полиция применила водометы против протестующих

BFMTV: полиция в Ренне применила водометы для разгона недовольных пенсионной реформой

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы
Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Полицейские применили водометы, чтобы разогнать в Ренне манифестантов, выступающих против пенсионной реформы, свидетельствуют кадры прямого эфира телеканала BFMTV.
Недовольные реформой перегородили одну из улиц города, разожгли костер на проезжей части. Кроме того, был исписан краской кроссовер Tesla, машину попытались поджечь. Однако в целом ситуация спокойная, люди идут по улице, полиция не вмешивается в происходящее.
В четверг по всей Франции проходит двенадцатая общенациональная манифестация против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона, предполагающая повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Крупные манифестации проходят сегодня в различных регионах страны. Демонстрации начались в Нанте, Тулузе, Марселе, Ренне. В разных городах недовольные реформой перекрывают дороги, жгут костры. В пятницу Конституционный совет Франции должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
Участники протестов против пенсионной реформы заняли здание LVMH. Кадры из Парижа - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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В миреФранцияЭммануэль МакронНантТулуза
 
 
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