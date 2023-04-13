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Боец ВДВ заявил о готовности отразить атаку по Каховскому водохранилищу

Боец ВДВ заявил о готовности отразить атаку по Каховскому водохранилищу - РИА Новости, 13.04.2023

Боец ВДВ заявил о готовности отразить атаку по Каховскому водохранилищу

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России готовы отразить атаку украинских боевиков и уничтожить технику и плавсредства противника еще на этапе... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T07:33

2023-04-13T07:33

2023-04-13T07:33

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-десантные войска россии

бмп-2

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 13 апр - РИА Новости. Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России готовы отразить атаку украинских боевиков и уничтожить технику и плавсредства противника еще на этапе преодоления Каховского водохранилища, рассказал РИА Новости десантник, обороняющий береговую линию. "От этого места до противоположного берега расстояние пять километров… В хорошую погоду видны их опорники, видим их технику. Даем координаты, артиллерия отрабатывает. Если они пойдут на данном участке, они даже не доплывут до середины. Мы по ним отработаем с "Корда" (крупнокалиберный пулемет – ред.), из ПТУР (противотанковая управляемая ракета – ред.), АГС (гранатомет - ред.), есть БМП-2… Можно будет положить все что угодно", - рассказал десантник ВС РФ.

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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, бмп-2