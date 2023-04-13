https://ria.ru/20230413/vks-1864946196.html

ВКС России уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении

ВКС России уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.04.2023

ВКС России уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили украинские штурмовые группы в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T05:04

2023-04-13T05:04

2023-04-13T05:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

су-25

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853960328_1519:560:2742:1248_1920x0_80_0_0_a381199930c3677b84d3e6f01eac2f22.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили украинские штурмовые группы в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "На Червонодибровском участке расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки "Центр" вскрыты штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. При получении данных экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетный удар — противник уничтожен", — отметил он. Савчук добавил, что на Торском участке Краснолиманского направления российская артиллерия вскрыла передвижение и нанесла удары по противнику, в результате которых потери в живой силе и технике понесли 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада украинских войск.

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, су-25, россия, безопасность