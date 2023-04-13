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ВКС России уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении
ВКС России уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.04.2023
ВКС России уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили украинские штурмовые группы в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T05:04
2023-04-13T05:04
2023-04-13T05:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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су-25
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безопасность
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили украинские штурмовые группы в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "На Червонодибровском участке расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки "Центр" вскрыты штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. При получении данных экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетный удар — противник уничтожен", — отметил он. Савчук добавил, что на Торском участке Краснолиманского направления российская артиллерия вскрыла передвижение и нанесла удары по противнику, в результате которых потери в живой силе и технике понесли 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада украинских войск.
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, су-25, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Су-25, Россия, Безопасность
ВКС России уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи Су-25 уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении