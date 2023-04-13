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ВКС России уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 13.04.2023 (обновлено: 05:10 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/vks-1864946196.html
ВКС России уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении
ВКС России уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.04.2023
ВКС России уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили украинские штурмовые группы в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T05:04
2023-04-13T05:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
су-25
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили украинские штурмовые группы в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "На Червонодибровском участке расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки "Центр" вскрыты штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. При получении данных экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетный удар — противник уничтожен", — отметил он. Савчук добавил, что на Торском участке Краснолиманского направления российская артиллерия вскрыла передвижение и нанесла удары по противнику, в результате которых потери в живой силе и технике понесли 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада украинских войск.
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, су-25, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Су-25, Россия, Безопасность
ВКС России уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи Су-25 уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили украинские штурмовые группы в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На Червонодибровском участке расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки "Центр" вскрыты штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. При получении данных экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетный удар — противник уничтожен", — отметил он.
Савчук добавил, что на Торском участке Краснолиманского направления российская артиллерия вскрыла передвижение и нанесла удары по противнику, в результате которых потери в живой силе и технике понесли 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада украинских войск.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСу-25РоссияБезопасность
 
 
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