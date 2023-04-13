https://ria.ru/20230413/virus-1865022513.html

В Роспотребнадзоре рассказали о вирусе Хасеки

В Роспотребнадзоре рассказали о вирусе Хасеки - РИА Новости, 13.04.2023

В Роспотребнадзоре рассказали о вирусе Хасеки

Вирус Хасеки, который переносят клещи, не новый и угрозы для эпидблагополучия населения России не представляет, болезнь, вызванная им, напоминает простуду,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:44

2023-04-13T12:44

2023-04-13T12:44

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

китай

азия

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Вирус Хасеки, который переносят клещи, не новый и угрозы для эпидблагополучия населения России не представляет, болезнь, вызванная им, напоминает простуду, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. "Вирус нельзя назвать новым. Впервые о нем сообщили ученые из КНР более пяти лет назад. Вирус находят в клещах не только в странах Азии, но и в Европе... Угрозы для эпидблагополучия населения этот вирус не представляет", - говорится в сообщении. Немногочисленные случаи на территории России подтверждены в результате исследований сывороток крови, проведенных центром "Вектор" Роспотребнадзора, уточнили в ведомстве. Исследования "Вектора" показывают, что болезнь, вызванная вирусом, протекает легко и в целом напоминает простуду, отметили в Роспотребнадзоре. Способы профилактики данного вируса те же, что и при других заболеваниях, передающихся клещами – следует выбирать светлую одежду с длинными рукавами и штанами, пользоваться специальными репеллентами, не ложиться на траву и обязательно осматривать себя после прогулки, напомнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230411/puteshestviya-1864291550.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, китай, азия, здоровье - общество