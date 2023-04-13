https://ria.ru/20230413/virus-1865022513.html
В Роспотребнадзоре рассказали о вирусе Хасеки
В Роспотребнадзоре рассказали о вирусе Хасеки - РИА Новости, 13.04.2023
В Роспотребнадзоре рассказали о вирусе Хасеки
Вирус Хасеки, который переносят клещи, не новый и угрозы для эпидблагополучия населения России не представляет, болезнь, вызванная им, напоминает простуду,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:44
2023-04-13T12:44
2023-04-13T12:44
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
китай
азия
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Вирус Хасеки, который переносят клещи, не новый и угрозы для эпидблагополучия населения России не представляет, болезнь, вызванная им, напоминает простуду, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. "Вирус нельзя назвать новым. Впервые о нем сообщили ученые из КНР более пяти лет назад. Вирус находят в клещах не только в странах Азии, но и в Европе... Угрозы для эпидблагополучия населения этот вирус не представляет", - говорится в сообщении. Немногочисленные случаи на территории России подтверждены в результате исследований сывороток крови, проведенных центром "Вектор" Роспотребнадзора, уточнили в ведомстве. Исследования "Вектора" показывают, что болезнь, вызванная вирусом, протекает легко и в целом напоминает простуду, отметили в Роспотребнадзоре. Способы профилактики данного вируса те же, что и при других заболеваниях, передающихся клещами – следует выбирать светлую одежду с длинными рукавами и штанами, пользоваться специальными репеллентами, не ложиться на траву и обязательно осматривать себя после прогулки, напомнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230411/puteshestviya-1864291550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, китай, азия, здоровье - общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Китай, Азия, Здоровье - Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о вирусе Хасеки
Роспотребнадзор: вирус Хасеки не новый и не представляет угрозы для эпидблагополучия