https://ria.ru/20230413/vikipediya-1865015988.html

Суд вновь оштрафовал Wikimedia за неудаление фейков о российской армии

Суд вновь оштрафовал Wikimedia за неудаление фейков о российской армии - РИА Новости, 13.04.2023

Суд вновь оштрафовал Wikimedia за неудаление фейков о российской армии

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление фейков о действиях российской армии в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:25

2023-04-13T12:25

2023-04-13T12:36

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление фейков о действиях российской армии в Запорожской области из "Википедии" запрещенного контента, передает корреспондент РИА Новости."Wikimedia Foundation, Inc признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ... назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении Wikimedia Foundation, Inc (НКО, одним из проектов которой является "Википедия"). В нем речь шла о неудалении страницы "Российская оккупация Запорожской области" по требованию прокуратуры.Это уже шестой штраф, назначенный Wikimedia, общая сумма достигла 11,8 миллиона рублей. В апреле суд рассмотрит еще три протокола в отношении фонда.Федеральная служба судебных приставов в конце марта возбудила производство в отношении Wikimedia по одному из неоплаченных на 2 миллиона рублей штрафов.

https://ria.ru/20230404/blokirovka-1862951612.html

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Кирилл Волков

wikipedia, происшествия, технологии, россия, вооруженные силы рф