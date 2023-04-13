https://ria.ru/20230413/vikipediya-1865015988.html
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за неудаление фейков о российской армии
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за неудаление фейков о российской армии - РИА Новости, 13.04.2023
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за неудаление фейков о российской армии
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление фейков о действиях российской армии в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:25
2023-04-13T12:25
2023-04-13T12:36
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление фейков о действиях российской армии в Запорожской области из "Википедии" запрещенного контента, передает корреспондент РИА Новости."Wikimedia Foundation, Inc признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ... назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении Wikimedia Foundation, Inc (НКО, одним из проектов которой является "Википедия"). В нем речь шла о неудалении страницы "Российская оккупация Запорожской области" по требованию прокуратуры.Это уже шестой штраф, назначенный Wikimedia, общая сумма достигла 11,8 миллиона рублей. В апреле суд рассмотрит еще три протокола в отношении фонда.Федеральная служба судебных приставов в конце марта возбудила производство в отношении Wikimedia по одному из неоплаченных на 2 миллиона рублей штрафов.
https://ria.ru/20230404/blokirovka-1862951612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wikipedia, происшествия, технологии, россия, вооруженные силы рф
Wikipedia, Происшествия, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за неудаление фейков о российской армии
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за неудаление фейков о российской армии из "Википедии"
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление фейков о действиях российской армии в Запорожской области из "Википедии" запрещенного контента, передает корреспондент РИА Новости.
"Wikimedia Foundation, Inc признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ
... назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении Wikimedia Foundation, Inc (НКО, одним из проектов которой является "Википедия
"). В нем речь шла о неудалении страницы "Российская оккупация Запорожской области" по требованию прокуратуры.
Это уже шестой штраф, назначенный Wikimedia, общая сумма достигла 11,8 миллиона рублей. В апреле суд рассмотрит еще три протокола в отношении фонда.
Федеральная служба судебных приставов в конце марта возбудила производство в отношении Wikimedia по одному из неоплаченных на 2 миллиона рублей штрафов.
Хинштейн поддержал идею блокировки "Википедии" при создании аналога