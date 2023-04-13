https://ria.ru/20230413/veypy-1865038576.html

ГД приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним

ГД приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним - РИА Новости, 13.04.2023

ГД приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним

Госдума в четверг приняла во втором и третьем чтении законопроект с поправками в КоАП РФ, которыми повышаются штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:34

2023-04-13T13:34

2023-04-13T14:31

общество

госдума рф

россия

вячеслав володин

вейпы

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Госдума в четверг приняла во втором и третьем чтении законопроект с поправками в КоАП РФ, которыми повышаются штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления несовершеннолетним.Документ устанавливает штрафы за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для граждан в размере от 40 до 60 тысяч рублей (сейчас - от 20 до 40 тысяч); для должностных лиц - от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас - от 40 до 70 тысяч); для юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей (сейчас - от 150 до 300 тысяч).Кроме того, законом повышаются и штрафы за вовлечение детей в процесс потребления табака. Штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей для граждан (сейчас - от 1 до 2 тысяч). Если правонарушение совершает родитель ребенка или опекун, его смогут оштрафовать от 5 до 7 тысяч рублей (сейчас - от 2 до 3 тысяч).Поправки вносятся в статьи 14.53 и 6.23 КоАП РФ, их внесли депутаты Госдумы от всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным.Володин в ходе принятия закона отметил, что "кратное увеличение штрафов усилит защиту подростков от курения".Во вторник Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них.Как отмечал Володин, "в жидкостях для вейпов содержатся тяжёлые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований". Парламентарий подчеркивал, что запрет вейпов - вопрос здоровья детей.

https://ria.ru/20230408/veyp-1863918370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, россия, вячеслав володин, вейпы