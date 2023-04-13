https://ria.ru/20230413/veypy-1865038576.html
ГД приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним
ГД приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним - РИА Новости, 13.04.2023
ГД приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним
Госдума в четверг приняла во втором и третьем чтении законопроект с поправками в КоАП РФ, которыми повышаются штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:34
2023-04-13T13:34
2023-04-13T14:31
общество
госдума рф
россия
вячеслав володин
вейпы
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Госдума в четверг приняла во втором и третьем чтении законопроект с поправками в КоАП РФ, которыми повышаются штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления несовершеннолетним.Документ устанавливает штрафы за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для граждан в размере от 40 до 60 тысяч рублей (сейчас - от 20 до 40 тысяч); для должностных лиц - от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас - от 40 до 70 тысяч); для юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей (сейчас - от 150 до 300 тысяч).Кроме того, законом повышаются и штрафы за вовлечение детей в процесс потребления табака. Штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей для граждан (сейчас - от 1 до 2 тысяч). Если правонарушение совершает родитель ребенка или опекун, его смогут оштрафовать от 5 до 7 тысяч рублей (сейчас - от 2 до 3 тысяч).Поправки вносятся в статьи 14.53 и 6.23 КоАП РФ, их внесли депутаты Госдумы от всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным.Володин в ходе принятия закона отметил, что "кратное увеличение штрафов усилит защиту подростков от курения".Во вторник Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них.Как отмечал Володин, "в жидкостях для вейпов содержатся тяжёлые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований". Парламентарий подчеркивал, что запрет вейпов - вопрос здоровья детей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия, вячеслав володин, вейпы
Общество, Госдума РФ, Россия, Вячеслав Володин, Вейпы
ГД приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним
Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Госдума в четверг приняла во втором и третьем чтении законопроект с поправками в КоАП РФ, которыми повышаются штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления несовершеннолетним.
Документ устанавливает штрафы за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для граждан в размере от 40 до 60 тысяч рублей (сейчас - от 20 до 40 тысяч); для должностных лиц - от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас - от 40 до 70 тысяч); для юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей (сейчас - от 150 до 300 тысяч).
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Кроме того, законом повышаются и штрафы за вовлечение детей в процесс потребления табака. Штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей для граждан (сейчас - от 1 до 2 тысяч). Если правонарушение совершает родитель ребенка или опекун, его смогут оштрафовать от 5 до 7 тысяч рублей (сейчас - от 2 до 3 тысяч).
Поправки вносятся в статьи 14.53 и 6.23 КоАП РФ, их внесли депутаты Госдумы от всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным
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Володин в ходе принятия закона отметил, что "кратное увеличение штрафов усилит защиту подростков от курения".
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"Для должностных лиц штрафы вырастут в 4 раза – до трехсот тысяч рублей. Для юридических лиц – вдвое, каждое такое нарушение может обойтись в сумму до шестисот тысяч рублей. Торговцы вейпами не должны зарабатывать на здоровье наших детей", - отметил спикер ГД.
Во вторник Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них.
Как отмечал Володин, "в жидкостях для вейпов содержатся тяжёлые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований". Парламентарий подчеркивал, что запрет вейпов - вопрос здоровья детей.
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