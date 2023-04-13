https://ria.ru/20230413/veterany-1864970946.html

Правительство поддержало проект о статусе ветерана для ополченцев

Правительство поддержало проект о статусе ветерана для ополченцев - РИА Новости, 13.04.2023

Правительство поддержало проект о статусе ветерана для ополченцев

Правительство России поддержало законопроект о приравнивании жителей новых регионов - участников боевых действий в Донбассе к статусу ветеранов, проект может... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:05

2023-04-13T10:05

2023-04-13T10:05

россия

общество

донбасс

ярослав нилов

госдума рф

правительство рф

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект о приравнивании жителей новых регионов - участников боевых действий в Донбассе к статусу ветеранов, проект может быть рассмотрен в трех чтениях в апреле, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов. Законопроект о приравнивании жителей новых регионов, сражавшихся за Донбасс с 2014 года, к статусу ветеранов был внесен в ГД в феврале. "Заключение правительства есть, правительство поддерживает. Мы выходим на первое чтение на 18 число, и убежден, что в апреле мы этот законопроект сможем рассмотреть во всех трех чтениях", - сказал Нилов.

https://ria.ru/20230411/dobrovoltsy-1864446998.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, донбасс, ярослав нилов, госдума рф, правительство рф