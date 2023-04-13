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Правительство поддержало проект о статусе ветерана для ополченцев - РИА Новости, 13.04.2023
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10:05 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/veterany-1864970946.html
Правительство поддержало проект о статусе ветерана для ополченцев
Правительство поддержало проект о статусе ветерана для ополченцев - РИА Новости, 13.04.2023
Правительство поддержало проект о статусе ветерана для ополченцев
Правительство России поддержало законопроект о приравнивании жителей новых регионов - участников боевых действий в Донбассе к статусу ветеранов, проект может... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:05
2023-04-13T10:05
россия
общество
донбасс
ярослав нилов
госдума рф
правительство рф
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект о приравнивании жителей новых регионов - участников боевых действий в Донбассе к статусу ветеранов, проект может быть рассмотрен в трех чтениях в апреле, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов. Законопроект о приравнивании жителей новых регионов, сражавшихся за Донбасс с 2014 года, к статусу ветеранов был внесен в ГД в феврале. "Заключение правительства есть, правительство поддерживает. Мы выходим на первое чтение на 18 число, и убежден, что в апреле мы этот законопроект сможем рассмотреть во всех трех чтениях", - сказал Нилов.
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россия, общество, донбасс, ярослав нилов, госдума рф, правительство рф
Россия, Общество, Донбасс, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Правительство РФ
Правительство поддержало проект о статусе ветерана для ополченцев

Нилов: правительство поддержало проект о статусе ветерана для ополченцев в новых регионах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект о приравнивании жителей новых регионов - участников боевых действий в Донбассе к статусу ветеранов, проект может быть рассмотрен в трех чтениях в апреле, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов.
Законопроект о приравнивании жителей новых регионов, сражавшихся за Донбасс с 2014 года, к статусу ветеранов был внесен в ГД в феврале.
"Заключение правительства есть, правительство поддерживает. Мы выходим на первое чтение на 18 число, и убежден, что в апреле мы этот законопроект сможем рассмотреть во всех трех чтениях", - сказал Нилов.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Добровольцы пожаловались в Генпрокуратуру на сложности со статусом ветерана
11 апреля, 12:19
 
РоссияОбществоДонбассЯрослав НиловГосдума РФПравительство РФ
 
 
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