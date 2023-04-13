https://ria.ru/20230413/veterany-1864970946.html
Правительство поддержало проект о статусе ветерана для ополченцев
Правительство поддержало проект о статусе ветерана для ополченцев - РИА Новости, 13.04.2023
Правительство поддержало проект о статусе ветерана для ополченцев
Правительство России поддержало законопроект о приравнивании жителей новых регионов - участников боевых действий в Донбассе к статусу ветеранов, проект может... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:05
2023-04-13T10:05
2023-04-13T10:05
россия
общество
донбасс
ярослав нилов
госдума рф
правительство рф
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект о приравнивании жителей новых регионов - участников боевых действий в Донбассе к статусу ветеранов, проект может быть рассмотрен в трех чтениях в апреле, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов. Законопроект о приравнивании жителей новых регионов, сражавшихся за Донбасс с 2014 года, к статусу ветеранов был внесен в ГД в феврале. "Заключение правительства есть, правительство поддерживает. Мы выходим на первое чтение на 18 число, и убежден, что в апреле мы этот законопроект сможем рассмотреть во всех трех чтениях", - сказал Нилов.
https://ria.ru/20230411/dobrovoltsy-1864446998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, донбасс, ярослав нилов, госдума рф, правительство рф
Россия, Общество, Донбасс, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Правительство РФ
Правительство поддержало проект о статусе ветерана для ополченцев
Нилов: правительство поддержало проект о статусе ветерана для ополченцев в новых регионах
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект о приравнивании жителей новых регионов - участников боевых действий в Донбассе к статусу ветеранов, проект может быть рассмотрен в трех чтениях в апреле, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов.
Законопроект о приравнивании жителей новых регионов, сражавшихся за Донбасс с 2014 года, к статусу ветеранов был внесен в ГД в феврале.
"Заключение правительства есть, правительство поддерживает. Мы выходим на первое чтение на 18 число, и убежден, что в апреле мы этот законопроект сможем рассмотреть во всех трех чтениях", - сказал Нилов.
Добровольцы пожаловались в Генпрокуратуру на сложности со статусом ветерана