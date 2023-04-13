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Венгрия заявила о важности российского сырья для своих интересов - РИА Новости, 13.04.2023
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23:45 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/vengriya-1865195018.html
Венгрия заявила о важности российского сырья для своих интересов
Венгрия заявила о важности российского сырья для своих интересов - РИА Новости, 13.04.2023
Венгрия заявила о важности российского сырья для своих интересов
Венгрия не станет отказываться от российского сырья в угоду чужим интересам, заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T23:45
2023-04-13T23:45
венгрия
россия
цены на нефть
аэс "пакш-2"
газпром
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Венгрия не станет отказываться от российского сырья в угоду чужим интересам, заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер. Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призвал ввести санкции и "оказать всевозможное давление" на Венгрию после продления сделок с российским "Газпромом" и обсуждений строительства АЭС "Пакш-2". "Я уже говорил, насколько важны российские нефть и газ, без российского сырья нельзя будет решить вопрос энергоснабжения, несмотря ни на какие усилия с нашей стороны. И мы никогда не будем отодвигать на второй план венгерские интересы и ничьи интересы не будем ставить выше венгерских. И не будем разрушать Венгрию потому, что этого кто-то хочет", - сказал Менцер, выступая в дискуссионном клубе, организованном Фондом Лайоша Баттьяни. Он назвал также несправедливыми обвинения Украины, напомнив, что Венгрия приняла сотни тысяч украинских беженцев и принимает участие в восстановлении социальных учреждений на территории Украины. Глава венгерского МИД во вторник провел переговоры в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Во время его визита, в частности, был продлен договор с "Газпромом" о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных контрактов. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230413/vengriya-1865093432.html
https://ria.ru/20230410/vengriya-1862976372.html
https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html
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венгрия, россия, цены на нефть, аэс "пакш-2", газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Венгрия, Россия, Цены на нефть, АЭС "Пакш-2", Газпром, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Венгрия заявила о важности российского сырья для своих интересов

МИД Венгрии: Будапешт не будет отказываться от сырья из России ради чужих интересов

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Венгрия не станет отказываться от российского сырья в угоду чужим интересам, заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призвал ввести санкции и "оказать всевозможное давление" на Венгрию после продления сделок с российским "Газпромом" и обсуждений строительства АЭС "Пакш-2".
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Будапешт призвал Белый дом относиться к Венгрии как к суверенной стране
Вчера, 16:07
"Я уже говорил, насколько важны российские нефть и газ, без российского сырья нельзя будет решить вопрос энергоснабжения, несмотря ни на какие усилия с нашей стороны. И мы никогда не будем отодвигать на второй план венгерские интересы и ничьи интересы не будем ставить выше венгерских. И не будем разрушать Венгрию потому, что этого кто-то хочет", - сказал Менцер, выступая в дискуссионном клубе, организованном Фондом Лайоша Баттьяни.
Он назвал также несправедливыми обвинения Украины, напомнив, что Венгрия приняла сотни тысяч украинских беженцев и принимает участие в восстановлении социальных учреждений на территории Украины.
Глава венгерского МИД во вторник провел переговоры в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Во время его визита, в частности, был продлен договор с "Газпромом" о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных контрактов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Накажут по полной. Из-за Украины пострадает еще одна страна
10 апреля, 08:00
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Долларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Русофобия становится все дороже
4 апреля, 08:00
 
ВенгрияРоссияЦены на нефтьАЭС "Пакш-2"ГазпромГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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