https://ria.ru/20230413/vengriya-1865093432.html
Будапешт призвал Белый дом относиться к Венгрии как к суверенной стране
Будапешт призвал Белый дом относиться к Венгрии как к суверенной стране - РИА Новости, 13.04.2023
Будапешт призвал Белый дом относиться к Венгрии как к суверенной стране
Венгрия призывает США относиться к ней не как к колонии, а как к суверенной стране и выстраивать отношения на основе взаимного уважения, заявил министр... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:07
2023-04-13T16:07
2023-04-13T16:07
в мире
венгрия
сша
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Венгрия призывает США относиться к ней не как к колонии, а как к суверенной стране и выстраивать отношения на основе взаимного уважения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В среду посол США в Венгрии Дэвид Прессман провел пресс-конференцию, где заявил, что под американские санкции попали три руководителя контролируемого Россией Международного инвестиционного банка (МИБ) со штаб-квартирой в Будапеште, в том числе его венгерский вице-президент Имре Ласлоцки. По словам Прессмана, США "беспокоит", что Будапешт продолжает экономическое сотрудничество с Москвой. Кроме того, в последние дни при поддержке посольства США на улицах Будапешта были размещены плакаты с призывом к выводу российских войск с Украины. Директор по коммуникациям правящей партии "Фидес" Иштван Холлик заявил, что Венгрия не откажется от приверженности мирному урегулированию на Украине, несмотря на давление США. "Нас нельзя согнать с нашей мирной позиции. Мы понимаем, принимаем и уважаем то, что США иначе относятся к этому конфликту... Мы не понимаем только, почему надо оказывать давление на других, чтобы они изменили свою точку зрения. Почему нельзя взаимно относиться с уважением к позициям друг друга в этом вопросе?", - сказал Сийярто на пресс-конференции с либерийским коллегой, которая транслировалась в соцсетях. Сийярто подчеркнул, что "не существует такого количества плакатов, пресс-конференций и долларов, вливаемых в оппозицию, которое заставило бы венгерское правительство отказаться от позиции приверженности к миру, как бы ни старались". "Мы страна. И просим относиться к нам не как к колонии, а как к стране. И соответствующего уважения мы тоже ждем ото всех, независимо от экономической мощи, положения в мире и размеров страны. Венгрии и венграм полагается уважение, мы просим всех с уважением высказываться в Венгрии, о Венгрии и о венграх. Так что нет такого давления, дружеского указания пути и подстрекательских акций, которые заставили бы нас перейти в лагерь, поддерживающий войну. Пришло время всем это понять", - сказал глава венгерского МИД. Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Сараево назвал шокирующим и возмутительным то, что госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, которые в свою очередь финансируются самими США, и вмешивается таким образом во внутренние дела других государств.
https://ria.ru/20230413/vengriya-1865017163.html
https://ria.ru/20230412/vengriya-1864639392.html
https://ria.ru/20230330/vengriya-1861741380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, сша, петер сийярто
В мире, Венгрия, США, Петер Сийярто
Будапешт призвал Белый дом относиться к Венгрии как к суверенной стране
Глава МИД Сийярто призвал США относиться к Венгрии как к суверенной стране, а не колонии
БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Венгрия призывает США относиться к ней не как к колонии, а как к суверенной стране и выстраивать отношения на основе взаимного уважения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В среду посол США в Венгрии Дэвид Прессман провел пресс-конференцию, где заявил, что под американские санкции попали три руководителя контролируемого Россией
Международного инвестиционного банка (МИБ) со штаб-квартирой в Будапеште, в том числе его венгерский вице-президент Имре Ласлоцки. По словам Прессмана, США "беспокоит", что Будапешт продолжает экономическое сотрудничество с Москвой
. Кроме того, в последние дни при поддержке посольства США на улицах Будапешта были размещены плакаты с призывом к выводу российских войск с Украины
. Директор по коммуникациям правящей партии "Фидес" Иштван Холлик заявил, что Венгрия не откажется от приверженности мирному урегулированию на Украине, несмотря на давление США.
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"Нас нельзя согнать с нашей мирной позиции. Мы понимаем, принимаем и уважаем то, что США иначе относятся к этому конфликту... Мы не понимаем только, почему надо оказывать давление на других, чтобы они изменили свою точку зрения. Почему нельзя взаимно относиться с уважением к позициям друг друга в этом вопросе?", - сказал Сийярто на пресс-конференции с либерийским коллегой, которая транслировалась в соцсетях. Сийярто подчеркнул, что "не существует такого количества плакатов, пресс-конференций и долларов, вливаемых в оппозицию, которое заставило бы венгерское правительство отказаться от позиции приверженности к миру, как бы ни старались".
"Мы страна. И просим относиться к нам не как к колонии, а как к стране. И соответствующего уважения мы тоже ждем ото всех, независимо от экономической мощи, положения в мире и размеров страны. Венгрии и венграм полагается уважение, мы просим всех с уважением высказываться в Венгрии, о Венгрии и о венграх. Так что нет такого давления, дружеского указания пути и подстрекательских акций, которые заставили бы нас перейти в лагерь, поддерживающий войну. Пришло время всем это понять", - сказал глава венгерского МИД.
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Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер Венгрии Виктор Орбан
ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Сараево
назвал шокирующим и возмутительным то, что госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, которые в свою очередь финансируются самими США, и вмешивается таким образом во внутренние дела других государств.
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