https://ria.ru/20230413/vengriya-1865093432.html

Будапешт призвал Белый дом относиться к Венгрии как к суверенной стране

Будапешт призвал Белый дом относиться к Венгрии как к суверенной стране - РИА Новости, 13.04.2023

Будапешт призвал Белый дом относиться к Венгрии как к суверенной стране

Венгрия призывает США относиться к ней не как к колонии, а как к суверенной стране и выстраивать отношения на основе взаимного уважения, заявил министр... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:07

2023-04-13T16:07

2023-04-13T16:07

в мире

венгрия

сша

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Венгрия призывает США относиться к ней не как к колонии, а как к суверенной стране и выстраивать отношения на основе взаимного уважения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В среду посол США в Венгрии Дэвид Прессман провел пресс-конференцию, где заявил, что под американские санкции попали три руководителя контролируемого Россией Международного инвестиционного банка (МИБ) со штаб-квартирой в Будапеште, в том числе его венгерский вице-президент Имре Ласлоцки. По словам Прессмана, США "беспокоит", что Будапешт продолжает экономическое сотрудничество с Москвой. Кроме того, в последние дни при поддержке посольства США на улицах Будапешта были размещены плакаты с призывом к выводу российских войск с Украины. Директор по коммуникациям правящей партии "Фидес" Иштван Холлик заявил, что Венгрия не откажется от приверженности мирному урегулированию на Украине, несмотря на давление США. "Нас нельзя согнать с нашей мирной позиции. Мы понимаем, принимаем и уважаем то, что США иначе относятся к этому конфликту... Мы не понимаем только, почему надо оказывать давление на других, чтобы они изменили свою точку зрения. Почему нельзя взаимно относиться с уважением к позициям друг друга в этом вопросе?", - сказал Сийярто на пресс-конференции с либерийским коллегой, которая транслировалась в соцсетях. Сийярто подчеркнул, что "не существует такого количества плакатов, пресс-конференций и долларов, вливаемых в оппозицию, которое заставило бы венгерское правительство отказаться от позиции приверженности к миру, как бы ни старались". "Мы страна. И просим относиться к нам не как к колонии, а как к стране. И соответствующего уважения мы тоже ждем ото всех, независимо от экономической мощи, положения в мире и размеров страны. Венгрии и венграм полагается уважение, мы просим всех с уважением высказываться в Венгрии, о Венгрии и о венграх. Так что нет такого давления, дружеского указания пути и подстрекательских акций, которые заставили бы нас перейти в лагерь, поддерживающий войну. Пришло время всем это понять", - сказал глава венгерского МИД. Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Сараево назвал шокирующим и возмутительным то, что госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, которые в свою очередь финансируются самими США, и вмешивается таким образом во внутренние дела других государств.

https://ria.ru/20230413/vengriya-1865017163.html

https://ria.ru/20230412/vengriya-1864639392.html

https://ria.ru/20230330/vengriya-1861741380.html

венгрия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, сша, петер сийярто