https://ria.ru/20230413/vengriya-1865091226.html
Венгрия отзовет представителей из МИБ после ввода санкций США, пишут СМИ
Венгрия отзовет представителей из МИБ после ввода санкций США, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
Венгрия отзовет представителей из МИБ после ввода санкций США, пишут СМИ
Правительство Венгрии решило отозвать своих представителей из Международного инвестиционного банка (МИБ) после того, как США ввели санкции против него и его... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:01
2023-04-13T16:01
2023-04-13T16:01
в мире
венгрия
будапешт
международный инвестиционный банк
сша
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БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Правительство Венгрии решило отозвать своих представителей из Международного инвестиционного банка (МИБ) после того, как США ввели санкции против него и его венгерского вице-президента, сообщило венгерское издание Világgazdaság со ссылкой на источники. "По нашей информации, правительство изучило вопросы, связанные с МИБ, и пришло к решению в дальнейшем не иметь представительства в этом международном финансовом учреждении", - говорится в сообщении. В среду посол США в Венгрии Дэвид Прессман провел пресс-конференцию, где заявил, что под американские санкции попал контролируемый Россией Международный инвестиционный банк со штаб-квартирой в Будапеште и три руководителя, в том числе венгерский вице-президент Имре Ласлоцки. По словам Прессмана, США также "беспокоит", что Будапешт продолжает экономическое сотрудничество с Москвой.
https://ria.ru/20230413/vengriya-1865017163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, будапешт, международный инвестиционный банк, сша
В мире, Венгрия, Будапешт, Международный инвестиционный банк, США
Венгрия отзовет представителей из МИБ после ввода санкций США, пишут СМИ
Világgazdaság: Венгрия отзовет представителей из МИБ после ввода против него санкций США