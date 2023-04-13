https://ria.ru/20230413/vengriya-1865091226.html

Венгрия отзовет представителей из МИБ после ввода санкций США, пишут СМИ

Венгрия отзовет представителей из МИБ после ввода санкций США, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023

Венгрия отзовет представителей из МИБ после ввода санкций США, пишут СМИ

Правительство Венгрии решило отозвать своих представителей из Международного инвестиционного банка (МИБ) после того, как США ввели санкции против него и его... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:01

2023-04-13T16:01

2023-04-13T16:01

в мире

венгрия

будапешт

международный инвестиционный банк

сша

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БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Правительство Венгрии решило отозвать своих представителей из Международного инвестиционного банка (МИБ) после того, как США ввели санкции против него и его венгерского вице-президента, сообщило венгерское издание Világgazdaság со ссылкой на источники. "По нашей информации, правительство изучило вопросы, связанные с МИБ, и пришло к решению в дальнейшем не иметь представительства в этом международном финансовом учреждении", - говорится в сообщении. В среду посол США в Венгрии Дэвид Прессман провел пресс-конференцию, где заявил, что под американские санкции попал контролируемый Россией Международный инвестиционный банк со штаб-квартирой в Будапеште и три руководителя, в том числе венгерский вице-президент Имре Ласлоцки. По словам Прессмана, США также "беспокоит", что Будапешт продолжает экономическое сотрудничество с Москвой.

https://ria.ru/20230413/vengriya-1865017163.html

венгрия

будапешт

сша

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, будапешт, международный инвестиционный банк, сша