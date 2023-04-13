https://ria.ru/20230413/vengriya-1865026875.html

В Киеве призвали оказать все возможное давление на Венгрию

В Киеве призвали оказать все возможное давление на Венгрию - РИА Новости, 13.04.2023

В Киеве призвали оказать все возможное давление на Венгрию

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призвал ввести санкции и "оказать все возможное давление" на Венгрию после продления сделок РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:00

2023-04-13T13:00

2023-04-13T13:00

россия

венгрия

украина

олег устенко

владимир зеленский

александр новак

газпром

аэс "пакш-2"

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призвал ввести санкции и "оказать все возможное давление" на Венгрию после продления сделок с российским "Газпромом" и обсуждений строительства АЭС "Пакш-2", об этом он заявил в интервью изданию Politico. Глава венгерского МИД во вторник провел переговоры в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Во время его визита в частности был продлен договор с "Газпромом" о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных контрактов. "Венгрия получает финансовую поддержку от Брюсселя, поэтому это отличный инструмент, который может быть использован немедленно", - сказал изданию Устенко. По его мнению, сотрудничество России и Венгрии в газовой сфере якобы может привести к "эскалации конфликта" на Украине. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230413/vengriya-1865017163.html

https://ria.ru/20230412/vengriya-1864639392.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, венгрия, украина, олег устенко, владимир зеленский, александр новак, газпром, аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире